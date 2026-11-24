Otrzymałeś spadek lub darowiznę? Od 2026 roku obowiązuje ważna zmiana w przepisach
Osoby, które nie zgłosiły w terminie otrzymanego spadku lub darowizny, nie zawsze muszą już tracić prawo do zwolnienia z podatku. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy pozwalające przywrócić termin na złożenie formularza SD-Z2. Warunkiem jest wykazanie, że spóźnienie nastąpiło bez winy podatnika. Na złożenie odpowiedniego wniosku przewidziano zaledwie 7 dni od ustania przyczyny opóźnienia. Zmiana może mieć duże znaczenie dla osób dziedziczących mieszkania, domy, pieniądze i inne składniki majątku.
Nowe rozwiązanie wprowadzono do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wcześniej przekroczenie ustawowego terminu mogło oznaczać utratę zwolnienia, nawet jeśli spadek lub darowizna pochodziły od najbliższego członka rodziny. Obecnie podatnik może wystąpić o przywrócenie terminu, ale nie każda spóźniona deklaracja zostanie zaakceptowana przez urząd skarbowy.
Nowe przepisy od 7 stycznia 2026 roku. Można odzyskać zwolnienie z podatku
Podstawą prawną jest art. 4c ustawy o podatku od spadków i darowizn, wprowadzony nowelizacją z 21 listopada 2025 roku.
Przepis obowiązuje od 7 stycznia 2026 roku i pozwala na przywrócenie terminu zgłoszenia nabycia majątku od najbliższych członków rodziny.
Dotyczy przede wszystkim formularza SD-Z2, który należy złożyć, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy.
Warunkiem przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie, że jego przekroczenie nastąpiło bez winy podatnika.
Oznacza to, że samo zapomnienie o obowiązku podatkowym albo brak zainteresowania formalnościami nie wystarczy do odzyskania zwolnienia.
Urząd musi ocenić przyczyny opóźnienia i ustalić, czy rzeczywiście wystąpiły okoliczności niezależne od osoby zobowiązanej do zgłoszenia majątku.
Nowe przepisy nie oznaczają automatycznego anulowania podatku wszystkim osobom, które spóźniły się z dokumentami.
Kto może otrzymać spadek lub darowiznę bez podatku?
Zwolnienie przewidziane w art. 4a ustawy dotyczy najbliższych członków rodziny, często określanych jako zerowa grupa podatkowa.
Należą do niej:
- małżonek,
- dzieci, wnuki i dalsi zstępni,
- rodzice, dziadkowie i dalsi wstępni,
- rodzeństwo,
- pasierb i pasierbica,
- ojczym i macocha.
Osoby te mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości otrzymanego majątku, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.
W przypadku darowizny pieniężnej istotne jest również odpowiednie udokumentowanie przekazania środków, na przykład przelewem bankowym.
Zasadniczo zgłoszenie SD-Z2 należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia określonego w ustawie.
Przy darowiźnie pieniężnej dokonanej bez aktu notarialnego termin ten najczęściej liczy się od dnia otrzymania pieniędzy.
Przy dziedziczeniu biegnie on między innymi od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Warto pamiętać, że przy darowiźnie sporządzonej w formie aktu notarialnego odrębne zgłoszenie SD-Z2 nie jest co do zasady wymagane. Obowiązku zgłoszenia nie ma również w określonych przypadkach, gdy wartość nabytego majątku, po ustawowym zsumowaniu nabyć od tej samej osoby, nie przekracza 36 120 zł.
Tylko 7 dni na złożenie wniosku. Jak odzyskać termin?
Osoba, która nie zdążyła złożyć formularza SD-Z2, powinna przede wszystkim ustalić, dlaczego doszło do opóźnienia.
Jeżeli przyczyna była niezależna od podatnika, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przywrócenie terminu.
Zgodnie z art. 162 Ordynacji podatkowej wniosek trzeba złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
Co szczególnie ważne, razem z wnioskiem należy dopełnić zaległej czynności, czyli złożyć również formularz SD-Z2.
Przykładowo podatnik, który przez dłuższy czas był hospitalizowany i z tego powodu nie mógł dokonać zgłoszenia, powinien wystąpić o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiała mu załatwienie sprawy.
Nie zawsze będzie to automatycznie dzień wypisania ze szpitala. Znaczenie mają rzeczywiste okoliczności i moment, w którym podatnik odzyskał możliwość działania.
Samo złożenie spóźnionego SD-Z2 nie zastępuje wniosku o przywrócenie terminu.
Wniosek powinien zawierać opis okoliczności, które uniemożliwiły terminowe zgłoszenie, oraz wskazanie, kiedy przeszkoda ustała.
Pomocne mogą być również dokumenty potwierdzające przyczynę opóźnienia.
Choroba, pobyt w szpitalu i inne przeszkody. Co może uzasadniać spóźnienie?
Ministerstwo Finansów wskazuje chorobę jako przykład okoliczności, która może uzasadniać przywrócenie terminu.
Nie oznacza to jednak, że każde zwolnienie lekarskie automatycznie daje prawo do ponownego zgłoszenia darowizny czy spadku.
Istotne jest to, czy stan zdrowia rzeczywiście uniemożliwiał podatnikowi dokonanie wymaganej czynności.
Podobnie można oceniać inne nadzwyczajne przeszkody niezależne od podatnika.
Przykładowo znaczenie mogą mieć nagłe zdarzenia losowe, które obiektywnie uniemożliwiły złożenie dokumentów w wymaganym czasie.
Każda taka sytuacja podlega indywidualnej ocenie urzędu skarbowego.
Zwykłe przeoczenie terminu, brak znajomości przepisów czy zapomnienie o formularzu nie gwarantują przywrócenia prawa do zwolnienia.
Podatnik musi uprawdopodobnić, że mimo dochowania wymaganej staranności nie mógł złożyć zgłoszenia na czas.
Nie wszystkie stare spadki i darowizny obejmują nowe przepisy
To jedno z najważniejszych ograniczeń wprowadzonych zmian.
Możliwość przywrócenia terminu dotyczy nabycia majątku, które nastąpiło od 7 stycznia 2026 roku.
Nowe zasady mogą obejmować również wcześniejsze nabycia, ale tylko wtedy, gdy sześciomiesięczny termin na zgłoszenie nie upłynął przed wejściem w życie nowelizacji.
Przykładowo osoba, która otrzymała darowiznę we wrześniu 2025 roku, mogła podlegać nowym zasadom, ponieważ jej podstawowy termin na zgłoszenie przypadał już po 7 stycznia 2026 roku.
Jeżeli jednak podatnik otrzymał darowiznę znacznie wcześniej, a termin zgłoszenia upłynął jeszcze w 2025 roku, nowelizacja nie daje mu automatycznie możliwości przywrócenia tego terminu.
Nowe przepisy nie działają więc wstecz wobec wszystkich dawnych, niezgłoszonych spadków i darowizn.
Istotne są zarówno data nabycia majątku, jak i termin, w którym należało dokonać zgłoszenia.
Odziedziczyłeś mieszkanie? Termin nie zawsze liczy się od śmierci bliskiego
Nowelizacja uporządkowała również moment powstawania obowiązku podatkowego przy dziedziczeniu.
Od 7 stycznia 2026 roku przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo w chwili formalnego potwierdzenia spadkobrania.
Może to być dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania odpowiedniego dokumentu przewidzianego przepisami.
Ma to szczególne znaczenie dla osób dziedziczących mieszkania, domy i działki.
Przykładowo syn odziedziczył mieszkanie po ojcu, który zmarł w lutym 2026 roku. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się we wrześniu.
W takim przypadku sześciomiesięczny termin na zgłoszenie SD-Z2 liczy się od uprawomocnienia się postanowienia, a nie od dnia śmierci ojca.
Nie należy jednak zakładać, że termin zaczyna biec dopiero w momencie odebrania odpisu dokumentu z sądu.
Decydująca jest data uprawomocnienia się orzeczenia.
Późniejszy odbiór dokumentu nie przesuwa automatycznie terminu zgłoszenia.
Co jeśli urząd odmówi przywrócenia terminu?
Złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że naczelnik urzędu skarbowego zgodzi się na przywrócenie terminu.
Organ podatkowy wydaje w tej sprawie postanowienie.
Jeżeli uzna, że podatnik nie uprawdopodobnił braku swojej winy, może odmówić przywrócenia terminu.
Od takiego rozstrzygnięcia przysługują środki zaskarżenia przewidziane w Ordynacji podatkowej, w tym zażalenie, a następnie możliwość skierowania sprawy do sądu administracyjnego.
Przepisy przewidują również sytuację, w której sądowa kontrola prowadzi do przywrócenia terminu.
Art. 4c ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli termin zostanie przywrócony w wyniku skargi do sądu administracyjnego, organ podatkowy uchyla wydaną wcześniej decyzję dotyczącą podatku od spadków i darowizn oraz umarza postępowanie podatkowe.
To istotne zabezpieczenie dla osób, które muszą dochodzić prawa do zwolnienia przed sądem.
Spóźniłeś się z SD-Z2? Sprawdź, co zrobić krok po kroku
Osoba, która nie zgłosiła spadku lub darowizny w wymaganym terminie, powinna najpierw ustalić datę nabycia majątku i sprawdzić, czy znajdują do niej zastosowanie przepisy obowiązujące od 7 stycznia 2026 roku.
Następnie należy dokładnie określić przyczynę opóźnienia.
Jeżeli była niezależna od podatnika, trzeba ustalić dzień, w którym przeszkoda ustała. Od tej daty rozpoczyna się siedmiodniowy termin na wystąpienie z wnioskiem.
W piśmie należy opisać przyczynę spóźnienia i wyjaśnić, dlaczego terminowe zgłoszenie nie było możliwe.
Warto dołączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności, a przede wszystkim złożyć jednocześnie zaległy formularz SD-Z2.
Nie należy odkładać sprawy na później, ponieważ przepisy przewidują krótki termin na podjęcie działania.
Ważne jest również rozróżnienie dwóch sytuacji. Jeśli podatnik wiedział o nabyciu majątku, ale nie mógł dokonać zgłoszenia z przyczyn niezależnych od siebie, może rozważyć wniosek o przywrócenie terminu. Jeżeli natomiast dopiero później dowiedział się o nabyciu określonego składnika majątku, ustawa przewiduje odrębne zasady zgłoszenia go w ciągu 6 miesięcy od uzyskania tej wiedzy, pod warunkiem uprawdopodobnienia późniejszego dowiedzenia się o nabyciu.
Najważniejsza zmiana polega na tym, że od 7 stycznia 2026 roku niezawinione przekroczenie terminu nie musi już oznaczać definitywnej utraty zwolnienia z podatku. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w art. 4c ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz odpowiednich przepisach Ordynacji podatkowej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.