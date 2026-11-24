Który kraj dostaje najwięcej pieniędzy z UE? Nowy ranking przyniósł zaskakujące wyniki
Polska została największym beneficjentem netto budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku. Z najnowszej analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) wynika, że nasz kraj otrzymał o 6,7 mld euro więcej, niż wpłacił do unijnej kasy. Na kolejnych miejscach znalazły się Rumunia i Grecja. Największym płatnikiem netto pozostają Niemcy, których ujemne saldo wyniosło 14,9 mld euro. Ranking opublikowano 24 listopada 2026 roku, w czasie intensywnych negocjacji dotyczących przyszłego budżetu Unii.
Wyniki pokazują, które państwa w największym stopniu korzystają finansowo z unijnego budżetu, a które wpłacają do niego więcej, niż otrzymują. Polska poprawiła swój wynik w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy jej dodatnie saldo wynosiło 2,9 mld euro. Jednocześnie w Brukseli trwają rozmowy o ograniczeniu wydatków w nowym budżecie na lata 2028–2034.
Polska największym beneficjentem netto UE. Otrzymaliśmy 6,7 mld euro więcej
Instytut Gospodarki Niemieckiej przeanalizował przepływy finansowe między poszczególnymi państwami członkowskimi a budżetem Unii Europejskiej w 2025 roku.
Najważniejszym wskaźnikiem jest saldo netto, czyli różnica pomiędzy środkami otrzymanymi z unijnego budżetu a wpłatami danego państwa.
Polska zajęła pierwsze miejsce wśród największych beneficjentów netto, osiągając dodatnie saldo w wysokości 6,7 mld euro.
Na kolejnych miejscach znalazły się:
- Polska – 6,7 mld euro dodatniego salda,
- Rumunia – 5,9 mld euro,
- Grecja – 3,8 mld euro.
Warto podkreślić, że kwota 6,7 mld euro nie oznacza wszystkich pieniędzy przekazanych Polsce przez Unię Europejską. To różnica między otrzymanymi funduszami a polskimi wpłatami do budżetu UE.
W 2024 roku największym beneficjentem netto była Grecja. Polska zajmowała wówczas niższą pozycję, z dodatnim saldem wynoszącym około 2,9 mld euro.
Wzrost polskiego wyniku w 2025 roku był związany między innymi z większym napływem środków przeznaczonych na rozwój regionalny.
Niemcy wpłacają najwięcej. Ujemne saldo sięga 14,9 mld euro
Na drugim końcu zestawienia znalazły się państwa, które przekazują do unijnego budżetu więcej pieniędzy, niż otrzymują.
Największym płatnikiem netto pozostają Niemcy.
W 2025 roku ich ujemne saldo wyniosło 14,9 mld euro, czyli o 1,8 mld euro więcej niż rok wcześniej.
Według autorów analizy wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia krajowych składek w związku z powiększeniem całego budżetu UE.
Ranking największych płatników netto przedstawia się następująco:
- Niemcy – 14,9 mld euro,
- Francja – 5,4 mld euro,
- Włochy – 3,3 mld euro,
- Holandia – 3,2 mld euro,
- Szwecja – 1,3 mld euro.
Pięć państw od lat zajmuje czołowe miejsca w zestawieniu największych płatników netto.
Oznacza to, że ich wkład finansowy w unijny budżet przewyższa środki, które wracają do nich w ramach uwzględnionych w analizie programów i wydatków.
Nie należy jednak utożsamiać ujemnego salda z brakiem korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej.
Państwa uczestniczą również we wspólnym rynku, korzystają ze swobody handlu i przepływu kapitału oraz z innych mechanizmów współpracy gospodarczej.
Kto wpłaca najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca?
Ranking wygląda inaczej, gdy uwzględni się liczbę ludności poszczególnych państw.
W takim zestawieniu największym płatnikiem netto w 2025 roku okazała się Holandia.
Jej ujemne saldo wyniosło 179 euro na mieszkańca.
Niemcy znalazły się tuż za nią z wynikiem 178 euro na osobę.
Inaczej przedstawiają się również wyniki państw otrzymujących więcej pieniędzy, niż wpłacają.
Wśród beneficjentów netto w przeliczeniu na mieszkańca pierwsze miejsce zajął Luksemburg z wynikiem 801 euro. Na kolejnych pozycjach znalazły się Łotwa, Litwa i Estonia.
W przypadku Łotwy było to 619 euro na mieszkańca, Litwy 495 euro, a Estonii 418 euro.
To pokazuje, że pozycja kraju zależy od przyjętego sposobu porównywania.
Polska jest największym beneficjentem netto w wartościach bezwzględnych, ale nie zajmuje pierwszego miejsca po uwzględnieniu liczby mieszkańców.
Nowy budżet Unii Europejskiej. W planach ograniczenie wydatków
Publikacja rankingu zbiegła się z negocjacjami dotyczącymi wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034.
Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił propozycję zmniejszenia planowanych wydatków o około 10 proc. względem wcześniejszego projektu Komisji Europejskiej.
Oznaczałoby to ograniczenie budżetu o blisko 200 mld euro w porównaniu z pierwotnymi założeniami.
Propozycja obejmuje również zmniejszenie środków przeznaczonych na politykę spójności o około 2,4 proc.
To szczególnie istotna kwestia dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, które korzystają z funduszy wspierających rozwój infrastruktury, transportu i regionów.
Propozycja António Costy nie jest jeszcze ostatecznie przyjętym budżetem.
Na 26 i 27 listopada 2026 roku zaplanowano specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego przywódcy państw członkowskich mają rozmawiać o jego przyszłym kształcie.
Do przyjęcia wieloletnich ram finansowych konieczne będzie osiągnięcie porozumienia między państwami członkowskimi oraz przeprowadzenie odpowiednich procedur unijnych.
Donald Tusk zapowiada sprzeciw wobec ograniczenia funduszy
Polski rząd sprzeciwia się propozycjom, które mogłyby zmniejszyć dostępność środków na kluczowe potrzeby państw członkowskich.
Premier Donald Tusk odniósł się do negocjacji podczas poniedziałkowego spotkania w Bratysławie.
Podkreślił, że Polska potrzebuje odpowiedniego finansowania, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem.
Szef rządu zwrócił również uwagę na ceny energii i sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Zapowiedział, że nie zaakceptuje takiego kształtu budżetu, który prowadziłby do wzrostu kosztów energii, poważnych obciążeń społecznych lub osłabienia możliwości obronnych Polski i innych państw wschodniej flanki NATO.
Podobne zastrzeżenia wobec propozycji ograniczenia budżetu zgłosili przedstawiciele pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej.
Co oznacza pierwsze miejsce Polski w rankingu?
Dodatnie saldo Polski oznacza, że w 2025 roku z unijnego budżetu trafiło do naszego kraju więcej środków, niż Polska do niego wpłaciła.
Pieniądze z funduszy europejskich są wykorzystywane między innymi na inwestycje infrastrukturalne, rozwój regionalny, modernizację transportu oraz wsparcie określonych sektorów gospodarki.
Z takich programów korzystają również samorządy, w tym Warszawa i pozostałe gminy województwa mazowieckiego.
Nie oznacza to jednak, że dodatnie saldo netto można bezpośrednio przypisać konkretnym inwestycjom albo że wszystkie korzyści z członkostwa w UE mają charakter finansowy.
Autorzy analizy zwracają uwagę, że zestawienie obejmuje określone przepływy budżetowe, a nie pełen bilans gospodarczych korzyści wynikających z uczestnictwa we wspólnym rynku.
Polska zakończyła 2025 rok jako największy beneficjent netto unijnego budżetu z dodatnim saldem 6,7 mld euro. Dalsze możliwości korzystania z funduszy europejskich będą jednak zależeć między innymi od ostatecznego kształtu budżetu na lata 2028–2034, który nadal pozostaje przedmiotem negocjacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.