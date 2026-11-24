Sąsiad może dostać zgodę na wejście na twoją działkę, nawet gdy się nie zgadzasz. Wystarczy decyzja urzędu
Nie chcesz czyjejś ekipy w swoim ogrodzie, ale twoja odmowa nie zawsze zakończy sprawę. Jeśli wejście na sąsiednią nieruchomość jest niezbędne do wykonania prac, inwestor może zwrócić się do urzędu o decyzję zastępującą zgodę. Nie daje mu to jednak swobody poruszania się po całej posesji ani prawa do zajęcia jej na dowolnie długi czas. Urząd musi określić granice i warunki korzystania z cudzego terenu, a inwestor ma obowiązek naprawić szkody powstałe w wyniku tych robót.
Własne ogrodzenie nie zawsze daje prawo do ostatecznego weta
Problem może pojawić się przy remoncie ściany stojącej blisko granicy, pracach przy dachu albo innych robotach, których nie da się prawidłowo wykonać wyłącznie z terenu inwestora. Do ustawienia rusztowania lub dotarcia do miejsca prac potrzebny okazuje się fragment sąsiedniego podwórka. Dla jego właściciela oznacza to hałas, ograniczenie korzystania z ogrodu i obawę o rośliny, nawierzchnię czy ogrodzenie. Nic dziwnego, że strony nie zawsze zgadzają się co do terminu i sposobu wejścia. Prawo budowlane przewiduje jednak rozwiązanie sytuacji, w której brak porozumienia blokowałby niezbędne roboty.
Podstawą jest art. 47 Prawa budowlanego. Dotyczy on wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w związku z pracami przygotowawczymi albo robotami budowlanymi. Kluczowe słowo to „niezbędne”. Sama wygoda wykonawcy, chęć skrócenia sobie drogi czy znalezienia bezpłatnego miejsca na składowanie materiałów nie zastępują wykazania tej przesłanki. Inwestor musi uzasadnić potrzebę skorzystania z cudzej nieruchomości w związku z określonymi pracami. Nie jest to ogólne uprawnienie sąsiada do przekraczania granicy zawsze wtedy, gdy zaczyna remont lub budowę.
Najpierw rozmowa i ustalenia, dopiero później urząd
Przed rozpoczęciem robót inwestor powinien uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, z uwzględnieniem wskazanego w przepisie najemcy. Strony powinny uzgodnić sposób, zakres i terminy korzystania z cudzej przestrzeni, a także ewentualną rekompensatę. W praktyce lepiej porozumieć się konkretnie: którędy wejdzie ekipa, gdzie stanie rusztowanie, jak długo potrwa zajęcie terenu i co zostanie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ogólne zapewnienie „wejdziemy tylko na chwilę” pozostawia zbyt wiele miejsca na późniejszy konflikt, szczególnie gdy prace się przeciągną lub zmieni się ich organizacja.
Dobrze zapisać ustalenia i udokumentować stan miejsca przed rozpoczęciem prac. Zdjęcia kostki, trawnika, ogrodzenia czy nasadzeń mogą później pomóc rozstrzygnąć, czy szkoda powstała podczas robót. To przydatne dla obu stron: właściciel ma punkt odniesienia, a inwestor nie odpowiada za zniszczenia istniejące już wcześniej. W porozumieniu warto także ustalić osobę do kontaktu i sposób zgłaszania problemów. Nie ma potrzeby tworzenia wielostronicowej umowy pełnej trudnych sformułowań, jeżeli da się jasno opisać uzgodniony dostęp, terminy oraz odpowiedzialność za doprowadzenie terenu do właściwego stanu.
Co się dzieje, gdy właściciele nie dojdą do porozumienia
Jeżeli warunków nie uda się uzgodnić, inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W typowej sprawie będzie to starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu; szczególne inwestycje mogą podlegać innemu organowi. Nie należy mylić tej procedury z ogólnym zgłoszeniem konfliktu do inspektoratu nadzoru budowlanego. Ustawa przewiduje rozstrzygnięcie w drodze decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Urząd ma ocenić, czy wejście rzeczywiście jest niezbędne, a nie tylko odnotować, że inwestor i sąsiad się pokłócili.
Właściciel sąsiedniej nieruchomości może przedstawić swoje stanowisko i zastrzeżenia. Znaczenie mają konkretne argumenty: możliwość wykonania robót w inny sposób, zbyt duży obszar zajęcia, niejasny termin albo zagrożenie dla istniejących urządzeń i zabudowy. Również inwestor powinien wyjaśnić, dlaczego potrzebuje dostępu, jaką część terenu chce wykorzystać i z jakimi pracami się to wiąże. Sam złożony wniosek nie daje prawa do wejścia. Trzeba dysponować zgodą lub decyzją podlegającą wykonaniu. Informacja, że „sprawa jest już w urzędzie”, nie zastępuje podstawy do rozpoczęcia prac na cudzej posesji.
Decyzja powinna wskazywać, na co dokładnie pozwolono
Jeżeli urząd uzna wniosek za zasadny, ma jednocześnie określić granice niezbędnej potrzeby i warunki korzystania z nieruchomości. Dla właściciela to istotna ochrona: należy wiedzieć, jaki teren i jakie czynności obejmuje dostęp. Zgoda na ustawienie rusztowania przy ścianie nie powinna być traktowana jak dowolność zajęcia całego ogrodu na zaplecze budowy. Jeżeli ekipa chce wyjść poza zakres decyzji, trzeba sprawdzić podstawę takiego działania. Dokument warto przeczytać w całości, łącznie z warunkami oraz pouczeniem, zamiast poprzestać na informacji, że sąsiad „wygrał w urzędzie”.
Decyzja o dostępie nie przenosi własności gruntu i nie rozstrzyga wszystkich innych problemów budowlanych. Nie zastępuje wymaganych zgód na same roboty ani nie daje prawa do pozostawienia na cudzej działce trwałego obiektu poza dopuszczonym zakresem. To rozwiązanie konkretnej, ograniczonej potrzeby związanej z wykonaniem prac. Właściciel, który uważa rozstrzygnięcie za błędne, powinien skorzystać z trybu odwoławczego wskazanego w pouczeniu; standardowy termin na odwołanie od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od doręczenia. Warunki jej wykonalności trzeba ocenić osobno, dlatego nie należy utożsamiać samego wydania dokumentu z natychmiastowym prawem rozpoczęcia wszystkich czynności.
Kto zapłaci za zniszczony ogród, kostkę albo płot
Prawo budowlane wyraźnie nakłada na inwestora obowiązek naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu po zakończeniu robót. Odpowiedzialność rozlicza się na zasadach Kodeksu cywilnego. To oznacza, że samo uzyskanie urzędowej decyzji nie zwalnia inwestora z konsekwencji uszkodzenia cudzego mienia. Ewentualna rekompensata za uzgodnione korzystanie z terenu i naprawienie rzeczywistej szkody to przy tym kwestie, których nie należy bezrefleksyjnie utożsamiać. Warto ustalić, za co dokładnie przewidziano daną płatność i jak mają zostać rozliczone ewentualne zniszczenia.
Jeżeli do szkody dojdzie, najlepiej udokumentować ją od razu i przekazać inwestorowi konkretne żądanie wraz z opisem oraz zdjęciami. Trzeba zachować korespondencję, wcześniejsze ustalenia i dokumenty pokazujące koszt przywrócenia terenu do odpowiedniego stanu. Z kolei inwestor powinien pilnować, aby wykonawca przestrzegał warunków dostępu i zabezpieczył sąsiednią posesję. Dobre porozumienie może oszczędzić obu stronom tygodni sporu. Gdy porozumienie nie jest możliwe, żadna ze stron nie powinna zakładać pełnej dowolności: właściciel nie zawsze może skutecznie zablokować konieczne roboty, a sąsiad nie zyskuje przez to swobodnego prawa do korzystania z cudzej działki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.