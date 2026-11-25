Spółdzielnia może ci się kazać wynieść na rok z mieszkania. Ma do tego pełne prawo
Spółdzielnia może kazać ci się wynieść na okres nawet jednego roku i ma do tego pełne prawo nawet, jeżeli masz mieszkanie własnościowe. Kiedy może to zrobić i co spółdzielnia musi zapewnić?
Przy niektórych robotach nie da się normalnie mieszkać
Wymiana fragmentu instalacji lub remont pojedynczego pomieszczenia często pozwalają mieszkańcom pozostać w domu. Bywają jednak roboty o takim zakresie, że dalsze korzystanie z lokalu kolidowałoby z ich wykonaniem albo bezpiecznym prowadzeniem prac. To do takich sytuacji odnosi się art. 6¹ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis mówi o przeniesieniu osób korzystających z lokalu lub budynku, jeżeli wymaga tego rodzaj remontu budynku. Nie wystarczy więc, że chwilowa nieobecność mieszkańców byłaby po prostu wygodniejsza dla wykonawcy lub pozwoliłaby mu swobodniej składować narzędzia.
Nie jest to wyłącznie przepis dla najemców. Kolejny ustęp określa zasady opłat także dla osób ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i właścicieli niebędących członkami spółdzielni. Samo posiadanie własnego mieszkania nie oznacza zatem, że ten tryb nigdy nie może cię dotyczyć. Konieczne jest jednak ustalenie sytuacji konkretnego budynku i podstawy żądania. Spółdzielnia powinna potrafić wskazać, jakie roboty wymagają czasowego opuszczenia lokalu i jak ma zostać zorganizowany pobyt mieszkańców poza nim. Ogólne hasło „duży remont” nie zastępuje tych informacji.
Dwanaście miesięcy to limit, a nie z góry należny czas
Okres przeniesienia ma być ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych, a jego długość nie może przekroczyć 12 miesięcy. Przeprowadzka następuje w uzgodnionym terminie na okres wykonywania remontu. Z punktu widzenia rodziny to podstawowa informacja: powinna wiedzieć, od kiedy nie może korzystać z własnego mieszkania i kiedy ma do niego wrócić. Nie należy utożsamiać ustawowego maksimum z zasadą, że każda spółdzielnia zawsze może wyprowadzić mieszkańców dokładnie na rok, bez związku z rzeczywistym harmonogramem robót.
Warto dopilnować, aby terminy i zakres remontu znalazły się w dokumentach, a nie jedynie w ustnej rozmowie z administracją. Przy pracach rozłożonych na etapy znaczenie ma to, przez jaki czas nie można korzystać z konkretnego lokalu. Jeżeli roboty się opóźniają, trzeba wyjaśniać dalszą podstawę i warunki pobytu, zamiast zakładać, że wskazany w ustawie limit automatycznie odnawia się po każdym kolejnym piśmie. Jednocześnie nie należy wracać do mieszkania, które pozostaje niebezpiecznym placem robót, tylko dlatego, że strony spierają się o termin zakończenia. Bezpieczeństwo i rozliczenie obowiązków wymagają osobnego ustalenia.
Spółdzielnia zapewnia lokal zamienny. To nie może być dowolny nocleg
Ustawa odsyła do definicji lokalu zamiennego z przepisów o ochronie praw lokatorów. Taki lokal powinien znajdować się w tej samej miejscowości i mieć co najmniej takie urządzenia techniczne, jakie miał lokal dotychczasowy. Wymagania obejmują również powierzchnię pokoi. Warunek dotyczący tej powierzchni uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m² łącznej powierzchni pokoi, a w gospodarstwie jednoosobowym — 20 m². Nie chodzi o dowolne miejsce do spania ani o samą obietnicę zwrotu kosztów hotelu.
Ważne jest słowo „pokoi”. Wskazanych wartości nie należy automatycznie porównywać z powierzchnią użytkową całego mieszkania obejmującą kuchnię, łazienkę i korytarz. Nie wynika z nich również gwarancja identycznego rozkładu, wystroju lub tej samej ulicy. Przy ocenie propozycji trzeba sprawdzić konkretne ustawowe wymagania. Dla rodziny znaczenie organizacyjne mogą mieć także dojazd do szkoły, praca i szczególne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Takie kwestie warto zgłaszać wcześniej i dokumentować, zamiast pierwszy raz rozmawiać o nich w dniu planowanego przeniesienia.
Kto ponosi koszty i jakie opłaty płaci mieszkaniec?
Przepis przewiduje przeniesienie na żądanie i koszt spółdzielni. W czasie używania lokalu zamiennego wskazane w ustawie osoby wnoszą opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Nie powinny więc na podstawie tego trybu zostać obciążone równolegle opłatami za korzystanie z obu mieszkań. Co więcej, opłaty za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za lokal dotychczasowy. Jeżeli propozycja lokum zastępczego wiąże się z dużo wyższą należnością za jego używanie, trzeba domagać się wyjaśnienia takiego rozliczenia.
Nie oznacza to jednak nieograniczonego zwrotu każdego wydatku, jaki rodzina zdecyduje się ponieść podczas remontu. Koszty transportu rzeczy, przechowywania wyposażenia i inne kwestie organizacyjne najlepiej uzgodnić na piśmie przed przeprowadzką. Powinno być jasne, co zapewnia spółdzielnia, kto zamawia usługę i jak zostaną rozliczone faktury. Osobno warto ustalić odczyty liczników, przekazanie kluczy, zabezpieczenie pozostawionego mienia i sposób kontaktu podczas robót. Te szczegóły mają dla mieszkańców równie praktyczne znaczenie jak sam ustawowy limit czasu.
Żądanie wyprowadzki nie pozwala po prostu wyrzucić mieszkańców
Obowiązek udostępnienia budynku na potrzebny remont nie oznacza prawa do samowolnego opróżnienia mieszkania, wymiany zamków i wystawienia rzeczy na klatkę. Przy sporze o zasadność przeniesienia lub warunki lokalu zamiennego trzeba korzystać z odpowiednich procedur. Właściciel nie powinien jednak zakładać, że całkowite ignorowanie korespondencji zatrzyma inwestycję i rozwiąże problem. Rozsądniejsza jest odpowiedź wskazująca konkretne zastrzeżenia: brak wyjaśnienia konieczności wyprowadzki, nieoznaczony czas pobytu, niespełnienie wymagań lokalu albo niejasne finansowanie przeniesienia.
Przed podpisaniem dokumentów dobrze zebrać harmonogram, opis prac, dane lokalu zamiennego i zasady rozliczenia. Przy przekazywaniu obu mieszkań przydatne będą protokoły ze stanem wyposażenia, licznikami i zdjęciami. Dzięki temu po powrocie łatwiej rozstrzygnąć, czy szkoda powstała podczas remontu i co wymaga naprawy. Dla mieszkańca najważniejsza jest jasność: dlaczego musi się wyprowadzić, gdzie będzie mieszkać, ile zapłaci i kiedy może wrócić. Ustawa przewiduje taką przeprowadzkę, ale jednocześnie nie pozostawia całej organizacji i kosztów wyłącznie na jego barkach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.