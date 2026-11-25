Wykorzystałeś już cały urlop w 2026 roku? Możesz odzyskać dodatkowe sześć dni
W kadrach masz już zero dni wolnego, ale po przeliczeniu stażu może się okazać, że należy Ci się jeszcze sześć. Nowe przepisy pozwalają na takich ruch, ale nie każdy może z niego skorzystać. Wyjaśniamy, kto może zyskać dodatkowe wolne jeszcze za 2026 rok i od czego zacząć formalności.
Cały urlop wykorzystany? W tym roku to nie zamyka sprawy
Mechanizm jest prosty: pracownikowi na pełnym etacie przysługuje zasadniczo 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Granicą jest 10 lat stażu uwzględnianego przy ustalaniu urlopu. Jeżeli masz już 10 lat stażu i wykorzystałeś 26 nie przysługuje ci już nic. Jednak jeżeli masz 20 i po doliczeniu wcześniej nieuwzględnionych okresów osiągniesz ten próg, roczna pula wzrasta o sześć dni. To właśnie różnica między niższym a wyższym wymiarem. Wykorzystanie wszystkich 20 dni nie odbiera prawa do uzupełnienia urlopu o ile spełniasz nowe wymogi. Art. 158 Kodeksu pracy przewiduje taką sytuację wprost: pracownik zużył dotychczasowy urlop, a następnie w tym samym roku uzyskał prawo do wyższego wymiaru.
Wyobraźmy sobie osobę zatrudnioną przez cały 2026 rok na pełnym etacie, której kadry naliczyły 20 dni. Wszystkie wykorzystała do końca wakacji. W listopadzie dostarcza dokumenty potwierdzające dwa wcześniejsze lata zlecenia, które nie pokrywały się z okresami już uwzględnionymi. Jej staż urlopowy rośnie z ośmiu do dziesięciu lat. Po sprawdzeniu dokumentów i ustaleniu prawa do 26 dni za ten rok pozostaje jej sześć dni do wykorzystania. W tym przykładzie zakładamy zwykły, kolejny rok zatrudnienia oraz brak okoliczności zmniejszających roczny wymiar urlopu.
Co zmieniło się w 2026 roku? Liczą się także zlecenia i firma
Przez lata wiele osób miało podobny problem: pracowały zawodowo znacznie dłużej, niż wynikało to z ich stażu liczonego na potrzeby uprawnień pracowniczych. Kilka lat prowadzenia firmy albo wykonywania zleceń nie dawało takiego samego efektu jak zatrudnienie na etacie. Nowelizacja rozszerzyła katalog uwzględnianych okresów. Obejmuje on między innymi zlecenia, określone umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne oraz prowadzenie pozarolniczej działalności. Przepisy określają przy tym warunki dotyczące ubezpieczeń lub opłacenia składek, a także wyjątki, gdy brak ubezpieczenia wynikał z odrębnych regulacji.
Można udokumentować również okresy sprzed 2026 roku. Nie trzeba więc czekać, aż kolejne lata przepracowane według nowych zasad zaczną się dopiero zbierać. Zmiany stosuje się od 1 stycznia 2026 roku u pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, a od 1 maja u pozostałych, w tym w prywatnych firmach. Uprawnienia wynikające z nowego sposobu liczenia stażu nie powstają za czas wcześniejszy niż właściwa data rozpoczęcia stosowania tych regulacji. Samo znalezienie starej umowy nie oznacza zatem prawa do dodatkowego urlopu za wszystkie minione lata.
Nie musisz mieć dziesięciu lat u obecnego pracodawcy
Przy urlopie chodzi o łączny staż ustalany według przepisów, a nie o dziesięciolecie w jednej firmie. Znaczenie mogą mieć poprzednie zatrudnienie i ukończona szkoła. Przykładowo ukończenie szkoły wyższej daje osiem lat do stażu urlopowego, a liceum ogólnokształcącego cztery. Okresów nauki nie sumuje się jednak dowolnie: studia i liceum nie dają łącznie dwunastu lat. Jeżeli nauka i praca przypadały w tym samym czasie, trzeba zastosować zasady wyboru korzystniejszego okresu. Dlatego punktem wyjścia powinno być ustalenie, co kadry już zaliczyły.
Podobnie jest z równoległą aktywnością zawodową. Rok, w którym ktoś jednocześnie pracował na etacie i wykonywał zlecenie, nie zamienia się automatycznie w dwa lata stażu. Nowe przepisy nakazują uwzględnić najkorzystniejszy okres, gdy wskazane w nich okresy nakładają się na siebie lub na zatrudnienie pracownicze. Zyskają więc przede wszystkim osoby, które mogą wypełnić w swoim stażu rzeczywiste, dotąd nieuwzględnione odcinki. Sama liczba umów nie przesądza o dodatkowym urlopie. Jeżeli pracownik miał już prawo do 26 dni, opisane przeliczenie nie tworzy kolejnej sześciodniowej puli ponad ten wymiar.
Ile wolnego zostanie po przeliczeniu? Trzy przykłady
Poniższe obliczenia dotyczą pracownika na pełnym etacie przez cały rok, uprawnionego do kolejnego urlopu, którego roczny wymiar po przeliczeniu wynosi 26 dni. Widać na nich, dlaczego znaczenie ma zarówno nowy staż, jak i liczba dni już wykorzystanych. Osoba, która miała wcześniej 20 dni i wybrała je wszystkie, zyskuje sześć kolejnych. Kto wykorzystał tylko część dawnej puli, będzie miał do dyspozycji więcej, ale nie dlatego, że dostał większy bonus. Pozostały urlop obejmuje po prostu także niewykorzystane wcześniej dni.
|Sytuacja pracownika
|Urlop wykorzystany
|Pozostaje po przeliczeniu do 26 dni
|Dotychczas 20 dni, po doliczeniu okresów co najmniej 10 lat stażu urlopowego
|20 dni
|6 dni
|Dotychczas 20 dni, po doliczeniu okresów co najmniej 10 lat stażu urlopowego
|15 dni
|11 dni: wcześniejsze 5 i dodatkowe 6
|Już wcześniej przysługiwało 26 dni
|20 dni
|6 dni ze starej puli; bez dodatkowego zwiększenia
Dokument z ZUS trzeba przekazać do kadr
W wielu przypadkach pierwszym krokiem będzie wniosek USP o zaświadczenie z ZUS, składany elektronicznie przez konto w eZUS. Dokument potwierdza okresy istotne dla doliczenia stażu, a następnie należy przekazać go pracodawcy. Dla okresów ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 roku właściwy pozostaje formularz US-7. ZUS nie przyznaje jednak dodatkowych dni wypoczynku i nie prowadzi firmowej ewidencji urlopowej. To pracodawca ustala staż na podstawie dokumentów, przelicza uprawnienia i uwzględnia urlop już wykorzystany. Uzyskanie zaświadczenia i pozostawienie go na swoim koncie nie załatwia więc całej sprawy.
Brak danego okresu w zaświadczeniu nie zawsze oznacza, że nie da się go wykazać. Szczególne znaczenie ma to przy aktywności, która zgodnie z przepisami nie podlegała ubezpieczeniom, na przykład zleceniu wykonywanym przez ucznia lub studenta przed ukończeniem 26 lat. W takich sytuacjach potrzebne mogą być dokumenty potwierdzające rzeczywisty okres wykonywania umowy. Resort pracy wskazuje możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami, gdy nie potwierdzi go ZUS. Warto przedstawić kadrom konkretną umowę i dostępne potwierdzenia jej wykonywania oraz poprosić o ocenę, zamiast zakładać, że każdy dawny dokument daje identyczny skutek.
Jest termin na dokumenty, ale nie trzeba odkładać ich na później
Pracownicy pozostający u danego pracodawcy w zatrudnieniu w momencie objęcia go nowymi zasadami mają przewidziane w przepisach przejściowych 24 miesiące na udokumentowanie dodatkowych okresów. Termin biegnie od 1 stycznia 2026 roku w jednostkach sektora finansów publicznych i od 1 maja 2026 roku u pozostałych pracodawców. Niedochowanie go oznacza, że ten pracodawca nie uwzględni nieudokumentowanych w terminie okresów. To szczególna reguła dla wskazanej grupy pracowników, a nie powszechny dwuletni termin liczony od podjęcia każdej nowej pracy. Złożenie dokumentów już teraz pozwala wyjaśnić sprawę przed planowaniem kolejnego wypoczynku.
Prawo do sześciu dni nie oznacza samodzielnego wyjścia na urlop
Przy pełnym rocznym uprawnieniu różnicy między 20 i 26 dniami nie zmniejsza się tylko dlatego, że próg stażowy został osiągnięty pod koniec roku. Jednak nie każdemu wyniknie dokładnie sześć dni. Niepełny etat oznacza proporcjonalny wymiar, a rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku może wymagać dodatkowych przeliczeń. W pierwszym roku pracy na etacie urlop nabywa się z upływem kolejnych miesięcy — wcześniejsze zlecenia nie znoszą tej zasady. Ponadto urlop rozlicza się według dni pracy i godzin wynikających z grafiku, a nie jako sześć dowolnych dni kalendarzowych.
Najpraktyczniejsze rozwiązanie to poprosić kadry o ponowne wyliczenie stażu i salda urlopowego za 2026 rok. Warto wskazać okresy, których wcześniej nie uwzględniono, i dołączyć potwierdzające je dokumenty. Po przeliczeniu trzeba uzgodnić termin wolnego na zwykłych zasadach. Nie można po prostu przestać przychodzić do pracy, powołując się na dodatkowe dni. Jeżeli należny urlop za 2026 rok pozostanie niewykorzystany, co do zasady staje się zaległy i powinien zostać udzielony do 30 września 2027 roku. Nie znika tylko dlatego, że nadszedł 1 stycznia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.