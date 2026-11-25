Po śmierci małżonka możesz stracić działkę ROD. Na dopełnienie formalności jest tylko sześć miesięcy
Przez lata razem dbaliście o działkę, ale w dokumentach prawo do niej miał tylko mąż albo tylko żona. Po śmierci tej osoby samo dalsze podlewanie roślin i opłacanie rachunków nie zastąpi wymaganej formalności. Małżonek ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w prawo do działki. Inaczej wygląda sytuacja, gdy prawo przysługiwało obojgu: wtedy przypada drugiemu małżonkowi. To ważna różnica, bo działka w ROD nie jest zwykłą prywatną nieruchomością dziedziczoną tak jak mieszkanie czy dom.
Najpierw sprawdź, kto rzeczywiście miał prawo do działki
Rodzina może traktować ogródek jako wspólny majątek przez kilkadziesiąt lat. Jedna osoba sadzi drzewa, druga remontuje altanę, a rachunki opłacają na zmianę. Z tych codziennych zwyczajów nie wynika jednak jeszcze, komu formalnie przysługuje prawo do działki. Po śmierci małżonka punktem wyjścia powinny być dokumenty znajdujące się u działkowca i w zarządzie ogrodu. Trzeba ustalić, czy prawo należało do obojga małżonków, czy wyłącznie do zmarłego. Właśnie od tej odpowiedzi zależy, jaki skutek przewiduje ustawa i czy potrzebne jest oświadczenie składane w sześciomiesięcznym terminie.
Art. 38 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych rozdziela te sytuacje. Jeżeli prawo przysługiwało obojgu małżonkom, po śmierci jednego przypada drugiemu. Jeżeli żyjący małżonek nie posiadał tego prawa, może w ciągu sześciu miesięcy od śmierci złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w wynikający z niego stosunek prawny. Brak takiego oświadczenia w wymaganym czasie prowadzi do wygaśnięcia prawa do działki. Nie można więc traktować półrocznego terminu jako zwykłej sugestii, którą zarząd ogrodu podał wyłącznie dla porządku w dokumentach.
Oświadczenie składa się w ogrodzie. Sprawy spadkowe to osobna ścieżka
W ogrodach prowadzonych przez Polski Związek Działkowców oświadczenie składa się do właściwego zarządu ROD, a statut opisuje dalszą uchwałę zarządu i doręczenie jej zainteresowanemu. Warto skontaktować się z zarządem jak najwcześniej, ustalić wymagane dokumenty i zachować potwierdzenie przyjęcia pisma. W treści powinno być jasne, czyjego prawa dotyczy sprawa, jaka działka jest wskazana i że małżonek chce wstąpić w stosunek prawny po zmarłym. Ogród może udostępniać pomocny formularz, ale najważniejsze jest skuteczne i terminowe złożenie właściwego oświadczenia.
Nie należy czekać z tą czynnością tylko dlatego, że rodzina jeszcze nie zakończyła postępowania spadkowego albo nie spotkała się u notariusza. Działka ROD nie jest gruntem należącym do działkowca na takich zasadach jak własna działka budowlana. Ustawa przewiduje odrębny tryb dotyczący prawa do korzystania z niej. Dlatego dokument spadkowy nie powinien być traktowany jako zamiennik wymaganego oświadczenia małżonka. Trzeba rozdzielić uprawnienie do działki od rozliczeń majątkowych po zmarłym, nawet jeśli dla całej rodziny emocjonalnie jest to od wielu lat jedno wspólne miejsce.
Sześć miesięcy liczy się od śmierci, nie od pisma z zarządu
Ustawowy termin rozpoczyna się od dnia śmierci małżonka. Nie czeka na zakończenie żałoby, otwarcie sezonu ogrodowego ani zapoznanie się z dokumentami przez wszystkie dzieci. Nie należy też zakładać, że zacznie biec dopiero po otrzymaniu osobnego przypomnienia od zarządu ROD. Przykładowo przy śmierci 15 czerwca sześciomiesięczny termin wypada co do zasady 15 grudnia tego samego roku, z uwzględnieniem właściwych zasad obliczania terminów. To przykład kalendarzowy, a nie indywidualne wyliczenie terminu dla konkretnej rodziny.
Najbezpieczniej nie odkładać formalności na ostatni dzień. Jeżeli pismo trafia do zarządu za pośrednictwem poczty lub innej osoby, trzeba zadbać o możliwość wykazania skutecznego złożenia oświadczenia w odpowiednim czasie. Nie warto bez sprawdzenia zakładać, że każda reguła dotycząca terminowego nadawania pism do sądu będzie działała identycznie przy oświadczeniu kierowanym do stowarzyszenia ogrodowego. Pomocne jest uzyskanie datowanego potwierdzenia odbioru. W razie wątpliwości co do treści lub terminu należy wyjaśnić je przed jego upływem, a nie dopiero po informacji o wygaśnięciu prawa.
Po wygaśnięciu uprawnienia pojawiają się prawa innych osób bliskich
Ustawa przewiduje, że po wygaśnięciu prawa wskutek niezłożenia oświadczenia przez małżonka roszczenie o ustanowienie prawa po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Ich termin wynosi trzy miesiące od powstania roszczenia. To kolejny powód, dla którego nie wolno zakładać, że spóźnione pismo małżonka jest zwykłą aktualizacją danych bez wpływu na sytuację rodziny. W grę mogą już wchodzić uprawnienia kolejnych osób. Jeżeli zgłosi się ich kilka, ustawodawca przewidział rozstrzygnięcie przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Sąd bierze pod uwagę w szczególności to, czy osoba uprawniona korzystała z działki ze zmarłym. Nie działa zatem prosta zasada, że ogródek automatycznie dostanie najstarsze dziecko albo osoba wskazana przez rodzinę podczas nieformalnej rozmowy. Oddzielny wariant dotyczy śmierci działkowca, który nie pozostawał w małżeństwie: ustawa przewiduje wtedy dla osób bliskich sześć miesięcy od jego śmierci. Terminu trzymiesięcznego i sześciomiesięcznego nie można dowolnie zamieniać, bo dotyczą różnych sytuacji. Przed podjęciem działań trzeba ustalić, który wariant rzeczywiście występuje.
Co z altaną, roślinami i pieniędzmi wydanymi na ogródek?
Prawo do działki trzeba odróżnić od praw majątkowych związanych z nasadzeniami, urządzeniami i obiektami na niej. Ustawa reguluje własność takich składników i odpowiednie rozliczenia, ale nie zamienia ich w prywatną własność gruntu ROD. W konkretnej sprawie znaczenie może mieć również majątek wspólny małżonków, pochodzenie pieniędzy i prawa spadkobierców. Dlatego zgoda rodziny co do pozostawienia komuś altany nie zastępuje prawidłowego ustanowienia lub przejęcia prawa do działki. Tak samo rozstrzygnięcie dotyczące działki nie zawsze kończy wszystkie rozliczenia finansowe między bliskimi.
Dla żyjącego małżonka najważniejsze są dwie pierwsze czynności: sprawdzenie dokumentów i ustalenie, czy musi złożyć oświadczenie. Jeżeli prawo było wspólne, warto zgłosić zmianę zarządowi i uporządkować dokumentację. Jeżeli prawo miał tylko zmarły, trzeba pilnować ustawowych sześciu miesięcy. Potwierdzenia opłat i wspólnego korzystania z ogródka mogą być przydatne, ale nie powinny zastępować wymaganej formalności. Ten temat warto wyjaśnić wcześniej także w rodzinach, w których wszyscy żyją i zgodnie opiekują się ogrodem. Po śmierci jednej osoby brak jasnych dokumentów może spotęgować trudności w i tak ciężkim czasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.