Obowiązkowe kontrole w blokach. Mieszkańcy dostają pisma z prośbą o pilne udostępnienie mieszkań
Nowe okna, wyremontowana łazienka i mocniejszy okap nie dają pewności, że wentylacja w mieszkaniu działa prawidłowo. Część problemów wychodzi dopiero podczas przeglądu, na który administracja musi dostać się do lokalu. Dlatego zawiadomienia na klatkach i wiadomości od zarządców warto potraktować poważnie. W Warszawie jedna ze spółdzielni wyznaczyła już dodatkowy termin i uprzedziła mieszkańców o kosztach. Wyjaśniamy, co może sprawdzić fachowiec, kiedy trzeba udostępnić mieszkanie i dlaczego podpis po wizycie nie kończy sprawy.
Warszawska spółdzielnia wyznaczyła drugi termin. Wskazała też konsekwencje
Przykład pochodzi bezpośrednio ze strony SM Finansowiec. W komunikacie datowanym na 19 listopada 2026 roku zarząd poinformował o drugim terminie obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach oraz lokalach usługowych. Wizytę zaplanowano na 24 listopada między godziną 19 a 20. Mieszkańców poproszono o udostępnienie instalacji i potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu. Spółdzielnia zaznaczyła również, że osoby, które nie udostępnią lokali, będą zobowiązane wykonać przegląd na własny koszt. To konkretny komunikat tego zarządcy, a nie informacja o jednakowej opłacie obowiązującej we wszystkich blokach.
Nie ma jednego dnia kontroli dla Warszawy ani ogólnopolskiego terminu wizyt w mieszkaniach. Każdy właściciel lub zarządca budynku organizuje je dla obsługiwanych nieruchomości. Na jednym osiedlu pojawi się ogłoszenie na klatce, na innym wiadomość w elektronicznym panelu mieszkańca albo pismo. Zawiadomienie powinno pozwolić ustalić, kto przyjdzie, w jakim terminie i w jakim celu potrzebuje dostępu. Własny lokal nie jest odcięty od reszty budynku: przewody wentylacyjne i spalinowe mogą przebiegać przez wiele kondygnacji. Dlatego stanu instalacji nie da się zawsze ocenić wyłącznie z dachu czy części wspólnych.
Najważniejsza jest droga powietrza. Sama kratka nie wystarczy
W mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną powietrze musi mieć którędy napływać, przemieszczać się między pomieszczeniami i odpływać przez przewody wentylacyjne. Zasłonięta kratka jest widocznym problemem, ale podobny skutek może przynieść brak odpowiedniego nawiewu. Państwowa Straż Pożarna przypomina o znaczeniu dopływu świeżego powietrza, szczególnie tam, gdzie pracują urządzenia spalające paliwo. Szczelne okna nie zwalniają z zapewnienia właściwej wentylacji. Rozwiązanie musi odpowiadać instalacji w konkretnym budynku; w układzie grawitacyjnym mogą być potrzebne odpowiednio dobrane nawiewniki. Ocenę warto pozostawić osobie, która zna system i jego wymagania.
Znaczenie ma również przepływ wewnątrz mieszkania. Zabudowanie otworów w drzwiach łazienkowych albo utrudnienie przejścia powietrza po remoncie może zakłócić działanie całego układu. Problem nie znika tylko dlatego, że sama kratka wygląda na czystą. Kontroler powinien otrzymać informację o wymianie okien, zmianie drzwi, zabudowie kuchennej i ingerencjach w wentylację. Takie szczegóły pomagają ustalić przyczynę nieprawidłowości. Nie warto przygotowywać mieszkania wyłącznie „pod wynik”, a po wizycie wracać do zaklejania kratek lub zamykania wymaganych nawiewów. Instalacja ma działać bezpiecznie również podczas codziennego użytkowania.
Co sprawdza fachowiec i dlaczego może pytać o remont?
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wskazuje między innymi drożność przewodów, siłę ciągu, uszkodzenia oraz sprawność urządzeń nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Znaczenie ma także wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli i zmiany wprowadzone od ostatniego przeglądu. Wizyta nie powinna więc sprowadzać się wyłącznie do zebrania podpisu mieszkańca. Jeżeli po ostatniej kontroli wymieniono okna, podłączono inne urządzenie albo przebudowano kuchnię, trzeba o tym powiedzieć. Roczny odstęp między przeglądami nie oznacza, że wcześniejszy pozytywny wynik obejmuje każdą późniejszą przeróbkę.
Szczególnej uwagi wymaga okap z mechanicznym wyciągiem lub wentylator dołożony do istniejącego układu. Nie każde urządzenie można podłączyć do dowolnego przewodu, a dopuszczalność rozwiązania zależy od projektu wentylacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach. PSP ostrzega, że wyciąg może osłabiać naturalny ciąg spalin piecyka gazowego. Dlatego nie należy samodzielnie „poprawiać” słabej wentylacji montażem mocniejszego wentylatora. Wątpliwości dotyczące podłączenia trzeba zgłosić zarządcy i specjaliście. To ważne także dla sąsiadów, jeżeli zmiana wpływa na działanie przewodów i wymianę powietrza w budynku.
Przegląd raz w roku, a w części budynków częściej
Podstawą jest art. 62 Prawa budowlanego. Przewiduje co najmniej coroczną kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Za zorganizowanie kontroli budynku odpowiada jego właściciel lub zarządca. To obowiązek znany od lat, a nie nowa akcja wprowadzona wraz z sezonem grzewczym 2026/2027. Przepisy nie wskazują jednej jesiennej daty dla wszystkich. Jak wyjaśnia GUNB, kontrolę roczną przeprowadza się w każdym roku kalendarzowym; między kolejnymi terminami nie musi upłynąć dokładnie 365 dni.
Dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² przewidziano kontrole w zakresie rocznym co najmniej dwa razy w roku, do 31 maja i do 30 listopada. Nie należy jednak utożsamiać powierzchni zabudowy z sumą metraży wszystkich mieszkań na piętrach. To odrębny parametr budynku. Ponadto coroczny obowiązek dotyczący przewodów nie oznacza automatycznie pełnego serwisu wszystkich urządzeń wentylacyjnych. GUNB rozróżnia kontrolę przewodów kominowych i obsługę całej instalacji wraz z urządzeniami. Zakres zamówionej usługi powinien być jasny dla zarządcy.
Kto może wejść i czy rzeczywiście ma uprawnienia?
Grawitacyjne przewody wentylacyjne i spalinowe oraz przewody dymowe może kontrolować mistrz kominiarski albo osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przy przewodach, w których ciąg wymuszają urządzenia mechaniczne, potrzebne są właściwe uprawnienia budowlane. Samo przedstawienie się jako kominiarz nie potwierdza więc kwalifikacji do oceny każdego rodzaju instalacji. Jeśli w jednym terminie organizowany jest również przegląd gazowy, wykonawca musi zapewnić osoby z kwalifikacjami odpowiednimi do tych czynności. Warto sprawdzić nazwę firmy w zawiadomieniu i w razie wątpliwości potwierdzić zlecenie u administracji.
Czy właściciel może odmówić udostępnienia mieszkania?
W spółdzielni podstawę daje art. 6¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna go udostępnić między innymi w celu okresowego przeglądu wyposażenia technicznego. We wspólnocie znaczenie mają obowiązki współdziałania właścicieli i udostępniania lokalu, gdy jest to niezbędne do utrzymania nieruchomości wspólnej, wynikające z art. 13 ustawy o własności lokali. Własność mieszkania nie daje zatem prawa do trwałego blokowania czynności koniecznych dla wspólnych instalacji. Jednocześnie zakres wejścia powinien odpowiadać celowi wizyty, a nie dowolnemu oglądaniu prywatnych pomieszczeń.
Zaplanowany przegląd nie daje automatycznie prawa do wyważenia drzwi. Odrębne przepisy dotyczą awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio grożącej jej powstaniem. W spółdzielni w takiej sytuacji możliwe jest wejście pod nieobecność mieszkańca lub mimo jego odmowy, w obecności policjanta, a gdy potrzeba — także przy pomocy straży pożarnej. To inny tryb niż zwykła wizyta wpisana w harmonogram. Mieszkaniec może sprawdzić tożsamość wykonawcy i zadzwonić do zarządcy na znany wcześniej numer. Przy wynajmowanym mieszkaniu warto od razu uzgodnić z właścicielem, kto zapewni dostęp i odbierze zalecenia.
Nie ma Cię w domu? Wyjaśnij sprawę, zanim minie kolejny termin
Jeżeli wizyta koliduje z pracą lub wyjazdem, najlepiej od razu skontaktować się z administracją. Warto ustalić termin uzupełniający lub inne uzgodnione rozwiązanie i zachować wiadomość potwierdzającą ustalenia. Samo pozostawienie zawiadomienia bez odpowiedzi nie prowadzi do sprawdzenia instalacji. Nie istnieje jedna automatyczna grzywna za to, że lokatora nie zastano podczas pierwszej wizyty. Prawo budowlane przewiduje jednak odpowiedzialność za zaniedbanie obowiązku kontroli, a uporczywy spór o dostęp do wspólnych instalacji może wymagać działań prawnych. Nieobecność i trwałe uniemożliwianie przeglądu to różne sytuacje.
Sprawa może mieć także wymiar finansowy. W przywołanym komunikacie SM Finansowiec mieszkańcom wskazano konieczność wykonania przeglądu na własny koszt, jeśli nie udostępnią mieszkań. Nie należy z tego wyprowadzać ogólnopolskiej stawki za każdą opuszczoną wizytę. Jeżeli zarządca zapowiada obciążenie, warto ustalić jego podstawę, zakres wymaganej usługi i sposób udokumentowania kosztu. Kontrola musi też obejmować właściwe czynności i zostać wykonana przez osobę uprawnioną. Samodzielne zamówienie przypadkowej usługi bez uzgodnienia z administracją może nie rozwiązać problemu brakującej kontroli w dokumentacji budynku.
Wynik przeglądu ma znaczenie także po wyjściu fachowca
Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w zwykłym budynku mieszkalnym sporządza się elektronicznie w systemie CEEB. Robi to osoba przeprowadzająca kontrolę, a nie mieszkaniec składający nową deklarację o piecu. Papierowe potwierdzenie lub wydruk mogą towarzyszyć wizycie, lecz nie zastępują obowiązku sporządzenia elektronicznego protokołu. Dokumentacja powinna wskazywać ustalenia i zalecenia. Warto zapytać administrację o wynik dotyczący własnego lokalu oraz o to, kto odpowiada za dalsze czynności. Sam podpis na liście obecności nie jest informacją, że cała instalacja została uznana za sprawną.
|Co wykryto lub zgłoszono?
|Co powinno nastąpić dalej?
|Brak możliwości wejścia do mieszkania
|Uzgodnienie sposobu przeprowadzenia brakującej kontroli z administracją
|Brak odpowiedniego nawiewu po wymianie okien
|Ocena rozwiązania przez specjalistę i wykonanie zaleceń dopasowanych do instalacji
|Zabudowana kratka albo przerobiony przewód
|Ustalenie wpływu zmiany na bezpieczeństwo i koniecznych prac naprawczych
|Nieprawidłowość w części wspólnej przewodu
|Działania właściciela lub zarządcy odpowiedzialnego za tę część instalacji
|Usterka mogąca powodować zagrożenie
|Pilne zabezpieczenie i usunięcie zagrożenia; w zależności od sytuacji ograniczenie używania instalacji lub urządzenia
Zalecenia mogą oznaczać naprawę, a nie tylko kolejną kartkę
W protokole powinny znaleźć się czynności potrzebne do usunięcia nieprawidłowości i termin ich wykonania. Szczególny tryb dotyczy uszkodzeń i braków mogących powodować zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska: art. 70 Prawa budowlanego nakazuje osobom zobowiązanym do napraw usuwać je w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej. Przy takich ustaleniach nie można po prostu czekać do następnego corocznego przeglądu. Trzeba ustalić odpowiedzialność za naprawę, jej zakres i warunki bezpiecznego użytkowania. W przypadku zagrożenia mogą być potrzebne także działania nadzoru budowlanego.
Przed wizytą warto zapewnić dostęp do kratek, nawiewników i urządzeń objętych kontrolą oraz przygotować informację o wykonanych remontach. Jeżeli wentylacja budzi wątpliwości już teraz, należy zgłosić je zarządcy, zamiast czekać na kolejne ogłoszenie. W pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwo szczególne znaczenie ma ryzyko tlenku węgla, którego nie można rozpoznać po zapachu. Czujka czadu pomaga wykryć zagrożenie, ale nie zastępuje przeglądu ani napraw. W razie alarmu czujki należy wyjść z zagrożonego budynku i wezwać pomoc pod numerem 112. Najważniejszym efektem kontroli ma być sprawna instalacja podczas zwykłego korzystania z mieszkania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.