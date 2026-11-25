Miarka się przebrała? Warszawa mówi „dość”. Zapadła stanowcza decyzja ws. TK
Stołeczny ratusz nie zgodził się na kontynuowanie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego po 30 listopada 2026 roku. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, urzędnicy wskazują na blokowanie jezdni, utrudnienia dla służb porządkowych oraz skargi okolicznych mieszkańców. Organizatorzy protestu mają 24 godziny na odwołanie się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym od tygodni budzi kontrowersje. Protestujący zajmują przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, a sposób organizacji demonstracji wywołuje zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i możliwości swobodnego poruszania się po okolicy.
Warszawski ratusz zdecydował, że nie dopuści do dalszego prowadzenia zgromadzenia w dotychczasowej formule po upływie obecnego terminu.
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym tylko do 30 listopada
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dziennik Gazetę Prawną zgromadzenie w obecnej formule może odbywać się do 30 listopada 2026 roku.
Stołeczni urzędnicy odmówili możliwości jego kontynuowania po tej dacie, powołując się na kilka okoliczności.
Jednym z najważniejszych argumentów jest zajęcie jezdni, które powoduje utrudnienia dla mieszkańców oraz innych osób przebywających w rejonie Trybunału Konstytucyjnego.
Ratusz wskazuje również na możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zastrzeżenia dotyczą także utrudnionego przejazdu służb porządkowych.
W uzasadnieniu decyzji uwzględniono ponadto liczne skargi mieszkańców okolicznych nieruchomości.
Ratusz wskazuje na bezpieczeństwo i prawa mieszkańców
Władze Warszawy podkreślają, że prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich.
Jednocześnie jego wykonywanie musi uwzględniać prawa innych osób.
W uzasadnieniu decyzji przypomniano, że wolność zgromadzeń nie może być rozpatrywana w oderwaniu od bezpieczeństwa mieszkańców i możliwości korzystania przez nich z przestrzeni publicznej.
W praktyce oznacza to konieczność wyważenia prawa protestujących do wyrażania poglądów z prawami osób, które na co dzień mieszkają, pracują lub przemieszczają się w tej części Warszawy.
Spór dotyczy również dostępu do samej siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
W ostatnich tygodniach zwracano uwagę na utrudnienia w korzystaniu z wejścia i wjazdu na teren instytucji. Kwestia ta stała się przedmiotem rozmów pomiędzy przedstawicielami Trybunału, władz miasta i policji.
Organizatorzy mają 24 godziny na odwołanie
Decyzja warszawskiego ratusza nie musi oznaczać ostatecznego zakończenia sprawy.
Organizatorom przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Termin na wniesienie odwołania wynosi 24 godziny od udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach przewidują przyspieszoną procedurę rozpatrywania takich spraw. Sąd okręgowy powinien rozpoznać odwołanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wniesienia.
Dopiero dalszy przebieg postępowania pokaże, czy decyzja miasta zostanie utrzymana.
Warto podkreślić, że organizowanie zgromadzeń w Polsce co do zasady opiera się na obowiązku zawiadomienia właściwego organu, a nie uzyskiwania jego wcześniejszej zgody. W tym przypadku chodzi o decyzję miasta dotyczącą kolejnego zgłoszonego zgromadzenia.
Co wydarzy się przed Trybunałem po 30 listopada?
Na obecnym etapie nie można przesądzić, że protestujący opuszczą okolice Trybunału Konstytucyjnego dokładnie 30 listopada.
Wiele zależy od tego, czy organizatorzy skorzystają z prawa do odwołania oraz jakie rozstrzygnięcie podejmie sąd.
Nie oznacza to również wprowadzenia ogólnego zakazu demonstracji przed Trybunałem. Decyzja dotyczy konkretnego zgromadzenia i okoliczności jego organizacji.
Dla mieszkańców tej części Warszawy najważniejszą kwestią pozostaje przywrócenie swobodnego korzystania z jezdni i zapewnienie odpowiedniego dostępu służbom.
30 listopada jest obecnie kluczową datą w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ostateczny dalszy przebieg wydarzeń będzie zależał od ewentualnego postępowania odwoławczego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.