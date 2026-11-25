Zakręciłeś wszystkie grzejniki w mieszkaniu? I tak musisz zapłacić. Wielu mieszkańców bloków nie zna tego przepisu
Oszczędzają na ogrzewaniu, zakręcają kaloryfery, chodzą po mieszkaniu w grubych swetrach, a mimo to otrzymują rachunki za centralne ogrzewanie. Wielu mieszkańców bloków nie rozumie, dlaczego musi płacić za ciepło, skoro praktycznie nie korzysta z grzejników. Okazuje się, że całkowite zakręcenie kaloryferów nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłat. Co więcej, nawet zerowe wskazania podzielników nie gwarantują zerowego rozliczenia. Wszystko przez obowiązujące w Polsce przepisy.
Nie odkręcasz kaloryferów? Spółdzielnia nadal może naliczać opłaty
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wielu Polaków szuka sposobów na ograniczenie kosztów utrzymania mieszkania. Jednym z najprostszych rozwiązań wydaje się całkowite zakręcenie kaloryferów. Szczególnie często decydują się na to osoby mieszkające w dobrze ocieplonych budynkach, korzystające z ciepła przenikającego z sąsiednich mieszkań.
Niestety, w budynkach wielorodzinnych ograniczenie indywidualnego zużycia ciepła nie oznacza całkowitego zwolnienia z opłat za ogrzewanie.
Podstawą prawną rozliczeń jest art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Za rozdzielenie kosztów zakupu ciepła pomiędzy poszczególne mieszkania odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
Podzielnik pokazuje zero, a rachunek nadal rośnie
Wielu mieszkańców błędnie zakłada, że urządzenie zamontowane na kaloryferze działa na takich samych zasadach jak licznik prądu czy wodomierz.
Główny Urząd Miar wyjaśnia jednak, że podzielniki kosztów ogrzewania nie mierzą bezpośrednio ilości zużytej energii cieplnej. Ich wskazania służą do rozdzielania kosztów pomiędzy użytkowników mieszkań.
Wskazanie zerowej wartości na podzielniku nie oznacza zatem, że mieszkanie nie korzystało z energii cieplnej dostarczanej do budynku.
Komunikaty Główny Urząd Miar
Ciepło może bowiem przenikać do lokalu przez ściany, podłogi, sufity oraz przebiegające przez mieszkanie instalacje centralnego ogrzewania.
Istnieje minimalny koszt ogrzewania. Nie unikniesz go przez zakręcenie kaloryferów
Szczególnie ważne dla mieszkańców bloków jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2273.
Przepisy przewidują ustalanie minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego ogrzewania lokalu w przypadku stosowania metody rozliczeniowej wykorzystującej podzielniki.
Oznacza to, że nawet osoba, która przez cały sezon nie odkręcała kaloryferów, może zostać obciążona określonymi kosztami zmiennymi ogrzewania.
Nie istnieje jednak jedna minimalna kwota obowiązująca we wszystkich blokach w Polsce. Jej wysokość zależy od warunków technicznych budynku oraz zastosowanego sposobu rozliczania ciepła.
Zakręcił grzejniki, a mimo to musi zapłacić 2580 zł. Tak działają rozliczenia
Aby zrozumieć mechanizm naliczania opłat, wystarczy przeanalizować przykładowe roczne rozliczenie mieszkania wyposażonego w podzielniki.
|Składnik rozliczenia
|Przykładowy koszt
|Koszty stałe ogrzewania
|1440 zł
|Przypisana część kosztów ogrzewania wspólnych przestrzeni
|240 zł
|Minimalny koszt zmienny ogrzewania
|900 zł
|Łączny roczny koszt
|2580 zł
Powyższe kwoty są przykładowe i nie stanowią ustawowych stawek.
Nawet przy zerowych wskazaniach podzielników mieszkaniec może więc zostać obciążony znaczącą kwotą. W zależności od wysokości wpłaconych wcześniej zaliczek może otrzymać zwrot części pieniędzy albo zostać zobowiązany do dopłaty.
Wyjeżdżasz na kilka miesięcy? Rachunki nadal będą przychodzić
Podobny problem dotyczy osób, które wyjeżdżają za granicę, posiadają niezamieszkane mieszkanie lub przez większą część roku przebywają pod innym adresem.
Samo niekorzystanie z nieruchomości nie powoduje automatycznego zwolnienia z kosztów ogrzewania.
W budynku wielorodzinnym poszczególne mieszkania nie funkcjonują jako całkowicie niezależne układy cieplne. Nadmierne wychłodzenie jednego lokalu może powodować zwiększone zapotrzebowanie na energię w sąsiednich mieszkaniach.
Dodatkowo utrzymywanie zbyt niskiej temperatury może sprzyjać zawilgoceniu ścian, kondensacji pary wodnej i rozwojowi pleśni.
Spółdzielnia nie może jednak naliczać dowolnych kwot
Obowiązek ponoszenia kosztów ogrzewania nie oznacza, że administracja może ustalać wysokość należności według własnego uznania.
Mieszkańcy mają prawo do informacji dotyczących rozliczeń. Zgodnie z art. 45c Prawa energetycznego zarządca powinien bezpłatnie przekazywać informacje o rozliczeniu kosztów zakupu ciepła co najmniej raz w roku.
Jeżeli rachunek wydaje się nieproporcjonalnie wysoki, warto wystąpić o przedstawienie:
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regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania,
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sposobu wyliczenia minimalnego kosztu zmiennego,
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podziału kosztów na stałe i zmienne,
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zastosowanych współczynników wyrównawczych,
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odczytów podzielników oraz zestawienia wpłaconych zaliczek.
W przypadku wykrycia błędów mieszkaniec może żądać korekty rozliczenia.
Czy zakręcanie grzejników w ogóle się opłaca?
Ograniczenie temperatury w mieszkaniu może zmniejszyć należności za ogrzewanie. Nie należy jednak zakładać, że całkowite zakręcenie wszystkich kaloryferów pozwoli wyeliminować rachunki.
Największe znaczenie ma sposób rozliczania kosztów przyjęty w konkretnym budynku. W niektórych przypadkach dalsze ograniczanie zużycia ciepła przestanie przynosić dodatkowe indywidualne oszczędności po osiągnięciu minimalnego kosztu zmiennego.
Dlatego przed rozpoczęciem oszczędzania warto dokładnie zapoznać się z regulaminem obowiązującym w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.
Warszawiacy, czy pomimo zakręconych grzejników otrzymujecie wysokie rachunki za ogrzewanie? Ile wynoszą wasze rozliczenia? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych bloków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.