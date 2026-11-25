Wykupili mieszkania od miasta za grosze. Teraz mogą dostać wezwanie do zapłaty setek tysięcy złotych
Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą pozwala nabyć nieruchomość za ułamek jej wartości rynkowej. Jednak ogromna zniżka wiąże się z warunkami, o których nie wszyscy nabywcy pamiętają. Sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat, a w określonych okolicznościach również jego wynajęcie, może skutkować żądaniem zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty. W Warszawie, gdzie ceny nieruchomości są wyjątkowo wysokie, należność może sięgać kilkuset tysięcy złotych.
Wykup mieszkania komunalnego na preferencyjnych warunkach umożliwił wielu rodzinom uzyskanie własności nieruchomości, na którą w normalnych warunkach rynkowych nie mogłyby sobie pozwolić. W zależności od obowiązujących w danym okresie zasad sprzedaży lokali komunalnych bonifikata mogła stanowić znaczną część wartości mieszkania.
Nie jest to jednak zniżka pozbawiona warunków.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywca mieszkania, który przed upływem pięciu lat od dnia nabycia sprzeda nieruchomość lub wykorzysta ją niezgodnie z celem uzasadniającym udzielenie bonifikaty, może zostać zobowiązany do zwrotu równowartości otrzymanej zniżki po jej waloryzacji.
Przepisy przewidują wprawdzie wyjątki, jednak trzeba spełnić konkretne warunki.
ELI+1
Mieszkanie kosztowało 120 tys. zł. Miasto może zażądać kolejnych 480 tys. zł
Skala potencjalnych konsekwencji jest szczególnie widoczna w Warszawie, gdzie wartość mieszkań liczona jest często w setkach tysięcy złotych.
Przykładowo osoba, która wykupiła mieszkanie komunalne warte 600 tys. zł z 80-procentową bonifikatą, zapłaciła za nie jedynie 120 tys. zł. Pozostałe 480 tys. zł stanowiło wartość udzielonej zniżki.
|Wartość mieszkania
|Bonifikata
|Kwota bonifikaty
|500 000 zł
|70 proc.
|350 000 zł
|600 000 zł
|80 proc.
|480 000 zł
|800 000 zł
|80 proc.
|640 000 zł
|1 000 000 zł
|90 proc.
|900 000 zł
Są to przykładowe obliczenia, a nie aktualne stawki bonifikat obowiązujące w Warszawie.
Jeżeli właściciel naruszy ustawowe warunki, miasto może wystąpić o zwrot zwaloryzowanej bonifikaty. Oznacza to, że ostateczna należność może być wyższa od pierwotnie otrzymanej zniżki.
Waloryzacji nie należy mylić z odsetkami. Te ostatnie mogą zostać naliczone między innymi w przypadku opóźnienia w zapłacie wymagalnej należności.
Wynajmujesz wykupione mieszkanie? Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana
Wielu właścicieli po wykupieniu mieszkania komunalnego rozważa przeprowadzkę do większego lokalu i wynajęcie dotychczasowej nieruchomości. Pojawia się wówczas pytanie, czy osiąganie dochodów z najmu może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej bonifikaty.
Nie każdy najem oznacza naruszenie przepisów.
W wyroku o sygnaturze I ACa 868/21 sąd apelacyjny wskazał, że wynajęcie mieszkania innej osobie na cele mieszkaniowe nie oznacza samo w sobie zmiany przeznaczenia nieruchomości. Lokal nadal bowiem służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy właściciel przekształca mieszkanie w biuro, lokal usługowy lub wykorzystuje je do działalności niemającej charakteru mieszkaniowego. Oceny może wymagać również wykorzystywanie nieruchomości do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania.
Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić treść aktu notarialnego i warunki udzielenia bonifikaty.
SAOS
Sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat. Jest ważny wyjątek
Ustawodawca przewidział możliwość sprzedaży mieszkania wykupionego z bonifikatą jeszcze przed zakończeniem pięcioletniego okresu bez konieczności zwracania całej zniżki.
Jednym z najważniejszych wyjątków jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego mieszkania lub odpowiedniej nieruchomości mieszkaniowej w ciągu 12 miesięcy.
Szczególne znaczenie ma jednak sposób wykorzystania pieniędzy.
Nie wystarczy ogólna deklaracja, że środki zostaną przeznaczone na poprawę warunków mieszkaniowych. Trzeba spełnić warunki określone w ustawie i móc udokumentować poniesione wydatki.
Jeżeli jedynie część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zostanie wykorzystana w sposób przewidziany przepisami, może powstać obowiązek proporcjonalnego zwrotu bonifikaty.
Spłacisz kredyt hipoteczny? To nie zawsze uratuje cię przed zwrotem pieniędzy
Szczególnie niebezpieczna może być sytuacja osoby, która najpierw kupiła inną nieruchomość na kredyt hipoteczny, a następnie sprzedała mieszkanie nabyte wcześniej od miasta z bonifikatą.
Sąd Najwyższy wskazywał w swoim orzecznictwie, że przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu dotyczącego wcześniej nabytej nieruchomości lub budowy domu nie musi spełniać ustawowych warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu bonifikaty.
Znaczenie ma kolejność dokonywanych czynności oraz rzeczywisty sposób wydatkowania środków.
To szczególnie istotne w przypadku rodzin, które planują przeprowadzkę i chcą sfinansować zmianę mieszkania pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży dotychczasowego lokalu. Błędne zaplanowanie transakcji może oznaczać konieczność zwrotu ogromnej kwoty.
sn.pl
Przepiszesz mieszkanie na dziecko? Pułapka może dotknąć również obdarowanego
Kolejny wyjątek dotyczy przekazania mieszkania osobie bliskiej. Ustawa zalicza do tej kategorii między innymi dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo i małżonka.
Darowanie mieszkania dziecku przed upływem pięciu lat co do zasady nie powoduje obowiązku zwrotu bonifikaty przez pierwotnego nabywcę.
Nie oznacza to jednak, że nowy właściciel może natychmiast sprzedać nieruchomość bez żadnych konsekwencji.
Na podstawie art. 68 ust. 2b ustawy obowiązek zwrotu może objąć również osobę bliską, która zbyła nieruchomość przed zakończeniem ustawowego okresu.
Pięć lat liczy się w takim przypadku od dnia pierwotnego nabycia mieszkania od gminy, a nie od dnia dokonania darowizny.
Urząd może wezwać do zapłaty już po upływie pięciu lat
Właściciele mieszkań powinni również pamiętać, że zakończenie pięcioletniego okresu nie oznacza automatycznego wygaśnięcia wszystkich potencjalnych roszczeń miasta.
Jeżeli do naruszenia warunków bonifikaty doszło przed upływem pięciu lat, urząd może wystąpić z żądaniem zwrotu również później, z uwzględnieniem obowiązujących zasad przedawnienia.
Nie wystarczy zatem poczekać, aż od wykupu mieszkania minie pięć lat, jeżeli nieruchomość została wcześniej sprzedana z naruszeniem ustawowych warunków.
Czy miasto może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty?
Przepisy przewidują możliwość odstąpienia przez właściwy organ od żądania zwrotu bonifikaty również w innych przypadkach niż ustawowe wyjątki.
Wymaga to jednak odpowiedniej zgody przewidzianej w art. 68 ust. 2c ustawy. W przypadku nieruchomości gminnych znaczenie ma decyzja właściwego organu oraz zgoda rady.
Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Nie oznacza to jednak, że miasto ma obowiązek go uwzględnić.
Wykupiłeś mieszkanie komunalne w Warszawie? Sprawdź dokumenty przed sprzedażą
Przed podpisaniem umowy sprzedaży, darowizny lub zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości warto ustalić:
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dokładną datę nabycia mieszkania od miasta,
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wysokość otrzymanej bonifikaty,
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warunki zapisane w akcie notarialnym,
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datę zakończenia pięcioletniego okresu,
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możliwość skorzystania z ustawowych wyjątków,
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zasady ewentualnego zwrotu i waloryzacji bonifikaty.
W razie wątpliwości warto zwrócić się do właściwego urzędu dzielnicy o pisemne stanowisko jeszcze przed zawarciem transakcji.
Przy wartości warszawskich nieruchomości jeden błąd może oznaczać zobowiązanie finansowe przekraczające kilkaset tysięcy złotych. Szczególnie dotkliwe może być otrzymanie wezwania do zapłaty już po wydaniu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.