Spółdzielnie w Warszawie masowo podnoszą opłaty i wysyłają wezwania do zapłaty. Mieszkańcy dopłacają po kilka tysięcy złotych
Grzejniki przez większość sezonu były przykręcone, zaliczki na ogrzewanie regularnie opłacane, a mimo to spółdzielnia żąda kolejnych pieniędzy. Roczne rozliczenie centralnego ogrzewania może być wyjątkowo bolesne dla domowego budżetu. Szczególnie skomplikowana jest sytuacja mieszkańców bloków wyposażonych w podzielniki ciepła. Nie wszyscy wiedzą, że mają prawo zażądać szczegółowych wyjaśnień, a błędnie naliczone należności można zakwestionować.
Dla mieszkańców warszawskich bloków wysokie rozliczenie ogrzewania może być wyjątkowo trudne do zaakceptowania. Zwłaszcza gdy przez cały sezon starali się oszczędzać, ograniczali temperaturę w pomieszczeniach i regularnie wpłacali zaliczki na centralne ogrzewanie.
Problem polega między innymi na tym, że podzielniki zamontowane na grzejnikach nie są licznikami energii cieplnej.
Główny Urząd Miar wyjaśnia, że urządzenia te nie mierzą bezpośrednio ilości dostarczonego ciepła. Ich wskazania służą do podziału kosztów ogrzewania pomiędzy użytkowników poszczególnych mieszkań. Znaczenie mają między innymi temperatura powierzchni grzejnika oraz czas oddawania przez niego ciepła.
Podzielniki nie podlegają również obowiązkowej legalizacji, w przeciwieństwie do ciepłomierzy.
Jeden błędny współczynnik może zmienić wysokość rachunku
Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwrócić na współczynniki stosowane przy indywidualnym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania.
Znaczenie może mieć zarówno rodzaj i moc zamontowanego grzejnika, jak i położenie mieszkania w bryle budynku. Lokal narożny, mieszkanie nad nieogrzewaną piwnicą czy mieszkanie na ostatnim piętrze mogą mieć większe zapotrzebowanie na ciepło niż lokal znajdujący się w środkowej części bloku.
Metoda rozliczania ogrzewania powinna uwzględniać współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w budynku.
Nieprawidłowe przypisanie parametrów grzejnika, błędna powierzchnia mieszkania lub zastosowanie niewłaściwego współczynnika mogą wpłynąć na końcową wysokość należności.
Dlatego po otrzymaniu wysokiej dopłaty warto sprawdzić nie tylko wskazania podzielników, ale również sposób przeliczenia ich na koszty przypisane do konkretnego mieszkania.
Nawet 5000 zł dopłaty za ogrzewanie. Tak może wyglądać rozliczenie
Wystarczy, że miesięczne zaliczki okażą się znacznie niższe od kosztów ogrzewania przypisanych do mieszkania.
Przykładowe rozliczenie może wyglądać następująco:
|Pozycja
|Kwota
|Miesięczna zaliczka na ogrzewanie
|400 zł
|Zaliczki wpłacone przez 12 miesięcy
|4800 zł
|Roczny koszt ogrzewania przypisany do mieszkania
|9800 zł
|Dopłata do rozliczenia
|5000 zł
Tak wysoka kwota nie musi automatycznie świadczyć o nieprawidłowościach. Powinna jednak skłonić mieszkańca do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji.
Jeżeli koszty zostały zawyżone wskutek błędu w rozliczeniu, mieszkaniec może domagać się jego korekty.
Istnieje maksymalny koszt ogrzewania. Wielu mieszkańców nie zna tego przepisu
Istotne znaczenie ma rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 roku, dotyczące między innymi zasad wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła.
Przepisy przewidują ustalanie minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego ogrzewania lokalu w przypadku stosowania metody wykorzystującej podzielniki kosztów ogrzewania.
Ograniczenia te mają uwzględniać techniczne możliwości dostarczania ciepła do poszczególnych mieszkań.
Nie istnieje jednak jedna maksymalna kwota rachunku obowiązująca wszystkich mieszkańców Polski. Wartości zależą od parametrów konkretnego budynku oraz przyjętej metody rozliczeń.
Jeżeli spółdzielnia przypisała do mieszkania wyjątkowo wysokie koszty, warto zażądać informacji dotyczącej zastosowania tych ograniczeń.
Spółdzielnia nie może zarabiać na rozliczaniu ogrzewania
Art. 45a ustawy Prawo energetyczne stanowi, że należności pobierane od użytkowników mieszkań powinny służyć pokryciu kosztów zakupu energii cieplnej.
Jeżeli odbiorcą ciepła jest spółdzielnia lub zarządca budynku, odpowiada on za rozliczenie kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami.
Oznacza to, że zarządca nie może dowolnie ustalać kwot za dostarczone ciepło w celu osiągnięcia dodatkowego zysku.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość zweryfikowania, w jaki sposób całkowite koszty zakupu energii cieplnej zostały rozdzielone pomiędzy użytkowników nieruchomości.
Nie grzejesz mieszkania? I tak możesz otrzymać rachunek
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów rozliczeń jest konieczność ponoszenia kosztów ogrzewania nawet wtedy, gdy grzejniki w mieszkaniu pozostają zakręcone.
Budynek wielorodzinny stanowi połączony układ cieplny. Energia przenika przez ściany, stropy i wspólne instalacje. Mieszkanie może być częściowo ogrzewane przez sąsiednie lokale, nawet jeżeli jego użytkownik ograniczył pracę własnych grzejników.
Do tego dochodzą koszty stałe oraz koszty ogrzewania części wspólnych nieruchomości.
Zerowe wskazanie podzielnika nie oznacza zatem automatycznie zerowego rachunku.
Dostałeś wezwanie do zapłaty? Zażądaj tych dokumentów
Osoby, które otrzymały zaskakująco wysokie rozliczenie centralnego ogrzewania, powinny zwrócić się do administracji o przedstawienie:
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aktualnego regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania,
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całkowitych kosztów zakupu ciepła dla budynku,
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wskazań podzielników przypisanych do mieszkania,
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parametrów poszczególnych grzejników,
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zastosowanych współczynników wyrównawczych,
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sposobu ustalenia minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego ogrzewania,
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zestawienia wszystkich wpłaconych zaliczek.
Zgodnie z art. 45c Prawa energetycznego zarządca ma obowiązek bezpłatnego przekazywania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła przynajmniej raz w roku.
Prawo energetyczne
Takie pismo można złożyć w spółdzielni
Mieszkańcy kwestionujący wysokość dopłaty mogą wystąpić do administracji z pisemną reklamacją.
W związku z otrzymanym rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania wnoszę o szczegółową weryfikację naliczonej należności oraz przedstawienie kalkulacji kosztów przypisanych do mojego lokalu.
Proszę o wskazanie zastosowanych współczynników wyrównawczych, parametrów grzejników, odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz sposobu ustalenia minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego ogrzewania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnoszę o sporządzenie korekty rozliczenia i odpowiednie skorygowanie naliczonej dopłaty.
Warto zachować potwierdzenie złożenia reklamacji. Samo zakwestionowanie rachunku nie powoduje jednak automatycznego zawieszenia obowiązku zapłaty.
Warszawiacy, ile dopłacacie za ogrzewanie?
Czy pomimo regularnego opłacania zaliczek otrzymaliście rozliczenie opiewające na kilka tysięcy złotych? Czy administracja potrafiła wyjaśnić, skąd wzięła się tak wysoka należność?
Czekamy na wiadomości od mieszkańców warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przesyłajcie nam zdjęcia rozliczeń z usuniętymi danymi osobowymi. Chcemy przyjrzeć się temu, jak naliczane są koszty ogrzewania na stołecznych osiedlach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.