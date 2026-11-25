Masz mieszkanie własnościowe? Po Twojej śmierci lokal może przepaść na rzecz spółdzielni
Mieszkanie warte kilkaset tysięcy złotych, wieloletnie opłacanie czynszu i dokument potwierdzający przydział lokalu nie zawsze oznaczają, że jego sytuacja prawna jest w pełni uregulowana. Szczególnie skomplikowaną sytuację mają mieszkańcy bloków stojących na gruntach, do których spółdzielnie nie posiadają odpowiedniego tytułu prawnego. Problem może ujawnić się podczas sprzedaży mieszkania, zaciągania kredytu hipotecznego, a także postępowania spadkowego po śmierci dotychczasowego posiadacza lokalu.
Mieszkanie warte fortunę, ale bez księgi wieczystej
Problem nieuregulowanego stanu prawnego gruntów pod budynkami spółdzielczymi jest szczególnie istotny w Warszawie. Dotyczy między innymi starszych osiedli, których historia sięga czasów PRL, kiedy obowiązywały zupełnie inne zasady gospodarowania nieruchomościami.
Niektórzy mieszkańcy przez kilkadziesiąt lat korzystają ze swoich lokali, przeprowadzają kosztowne remonty i regularnie regulują wszystkie należności wobec spółdzielni. Dopiero podczas próby sprzedaży mieszkania lub porządkowania spraw majątkowych dowiadują się, że nie jest możliwe założenie księgi wieczystej.
Przyczyną może być brak prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu po stronie spółdzielni mieszkaniowej.
Sąd Najwyższy wydał przełomową uchwałę. Konsekwencje odczuwają mieszkańcy
Kluczowe znaczenie dla sytuacji takich mieszkańców ma uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 roku, sygn. III CZP 104/12.
Sąd Najwyższy uznał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku stojącym na gruncie, do którego spółdzielnia nie posiada prawa własności ani użytkowania wieczystego, stanowi jedynie ekspektatywę tego prawa.
Ekspektatywa jest prawnie chronionym oczekiwaniem na powstanie określonego prawa majątkowego.
Sąd Najwyższy stwierdził również, że nie można założyć księgi wieczystej w celu ujawnienia takiej ekspektatywy.
W praktyce oznacza to, że sytuacja prawna mieszkańca może być inna, niż wynikałoby to z potocznego określenia jego mieszkania jako własnościowego.
Co stanie się z mieszkaniem po śmierci jego posiadacza?
Zgodnie z art. 17² ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i dziedzicznym.
Oznacza to, że po śmierci osoby uprawnionej prawo przechodzi na jej spadkobierców. Sam brak księgi wieczystej nie pozbawia rodziny prawa do dziedziczenia.
Również ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu co do zasady ma charakter majątkowy i może podlegać dziedziczeniu. Spadkobiercy przejmują jednak istniejącą sytuację prawną, wraz z ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości.
Śmierć dotychczasowego posiadacza mieszkania nie rozwiązuje zatem problemu nieuregulowanego gruntu. Rodzina może odziedziczyć składnik majątku, którego status nadal będzie wymagał uporządkowania.
W jednym przypadku prawo do mieszkania rzeczywiście może wygasnąć
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Choć nazwy obu praw brzmią podobnie, ich konsekwencje prawne są zasadniczo różne. Prawo lokatorskie nie podlega dziedziczeniu na takich samych zasadach jak prawo własnościowe.
Po śmierci osoby uprawnionej znaczenie mają między innymi uprawnienia pozostającego przy życiu małżonka oraz roszczenia osób bliskich o zawarcie umowy dotyczącej lokalu.
Jeżeli nie istnieją osoby uprawnione do dalszego korzystania z mieszkania lub nie zostaną skutecznie zrealizowane przewidziane ustawą roszczenia, lokal może pozostać w dyspozycji spółdzielni.
Odrębną kwestią jest rozliczenie wkładu mieszkaniowego lub należności związanych z wygaśnięciem prawa. Nie należy utożsamiać utraty prawa do zajmowania mieszkania z automatyczną utratą wszystkich pieniędzy.
Jeden dokument może mieć ogromne znaczenie dla całej rodziny
Osoby mieszkające w budynkach spółdzielczych powinny dokładnie sprawdzić, jaki rodzaj prawa przysługuje im do zajmowanego mieszkania.
|Rodzaj prawa do mieszkania
|Czy podlega dziedziczeniu?
|Odrębna własność lokalu
|Tak
|Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
|Tak
|Ekspektatywa prawa własnościowego
|Co do zasady tak
|Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
|Nie, choć bliskim mogą przysługiwać inne uprawnienia
Szczególne znaczenie mają dokumenty przydziału mieszkania, umowy zawarte ze spółdzielnią, akty notarialne oraz zaświadczenia dotyczące stanu prawnego nieruchomości.
Nie należy opierać się wyłącznie na przekonaniu, że mieszkanie zostało kiedyś wykupione. Konieczne jest ustalenie, jaki skutek prawny miała dokonana wówczas czynność.
Rodzina ma rok na wyznaczenie przedstawiciela
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu odziedziczy kilka osób, zastosowanie znajduje art. 17⁹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Spadkobiercy powinni w ciągu roku od otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych związanych z odziedziczonym prawem.
Jeżeli tego nie zrobią, przedstawiciela może wyznaczyć sąd na wniosek spadkobierców lub spółdzielni.
Przekroczenie tego terminu nie oznacza jednak automatycznej utraty mieszkania.
Warszawiacy mogą mieć problem ze sprzedażą odziedziczonego mieszkania
Brak możliwości założenia księgi wieczystej może znacznie utrudnić sprzedaż mieszkania. Potencjalny nabywca może mieć trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego zabezpieczonego na takim prawie.
W efekcie krąg zainteresowanych kupujących może ograniczyć się przede wszystkim do osób dysponujących gotówką lub posiadających możliwość ustanowienia zabezpieczenia kredytu na innej nieruchomości.
Może to również wpłynąć na cenę uzyskaną podczas sprzedaży.
W Warszawie, gdzie mieszkania mają często wartość kilkuset tysięcy złotych, konsekwencje nieuregulowanego stanu prawnego mogą być szczególnie dotkliwe dla rodzin planujących sprzedaż odziedziczonego majątku.
Czy spółdzielnia musi przenieść własność mieszkania?
Art. 17¹⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje możliwość wystąpienia z pisemnym żądaniem przeniesienia własności lokalu.
Co do zasady spółdzielnia powinna zawrzeć odpowiednią umowę w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku, po spełnieniu ustawowych warunków finansowych.
Przepisy przewidują jednak szczególne wyjątki dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz budynków stojących na gruntach, do których spółdzielnia nie posiada własności ani użytkowania wieczystego.
W takich przypadkach ustawowy termin nie zapewnia mieszkańcowi możliwości szybkiego uzyskania odrębnej własności mieszkania.
Co istotne, w określonych ustawą okolicznościach spadkobiercy mogą kontynuować procedurę przeniesienia własności rozpoczętą przez zmarłego.
Co warto sprawdzić jeszcze za życia?
Osoby, które chcą zabezpieczyć sytuację majątkową swoich dzieci i wnuków, powinny wystąpić do spółdzielni o pisemne informacje dotyczące:
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rodzaju przysługującego im prawa do lokalu,
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stanu prawnego gruntu pod budynkiem,
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możliwości założenia księgi wieczystej,
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możliwości przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność,
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postępowań dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Warto również uporządkować dokumenty dotyczące nabycia mieszkania i wcześniejszych postępowań spadkowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.