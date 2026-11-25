Masz własne mieszkanie, a spółdzielnia nadal żąda czynszu? Nie zawsze musisz płacić tyle, ile widnieje na rachunku
Nawet całkowicie spłacone mieszkanie, wykupione na własność i nieobciążone kredytem hipotecznym nie oznacza końca comiesięcznych opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Istnieją jednak sytuacje, w których mieszkańcy mogą domagać się zmniejszenia należności, zakwestionować podwyżkę, a nawet dochodzić zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy. Szczególnie istotny jest przepis, który pozwala podważyć wysokość opłat przed sądem. Wówczas to spółdzielnia musi udowodnić, że podwyżka jest zasadna.
Mieszkanie jest twoje, ale za utrzymanie budynku nadal trzeba płacić
Wielu Polaków zastanawia się, dlaczego po wykupieniu mieszkania na własność nadal otrzymuje comiesięczne rachunki ze spółdzielni. Szczególnie trudno zaakceptować rosnące opłaty osobom, które nie spłacają już kredytu hipotecznego, a mimo to każdego miesiąca muszą przeznaczać znaczną część dochodów na utrzymanie nieruchomości.
W przypadku właścicieli mieszkań określenie „czynsz” jest potoczne. W rzeczywistości chodzi o opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.
Podstawą obowiązku ich ponoszenia jest art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni.
Wypisanie się ze spółdzielni nie oznacza końca opłat
Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej nie pozwala automatycznie uniknąć kosztów utrzymania budynku. Właściciel nadal korzysta bowiem z infrastruktury nieruchomości, do której należy między innymi dach, elewacja, klatka schodowa oraz wspólne instalacje.
Na comiesięczny rachunek mogą składać się między innymi:
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opłaty eksploatacyjne,
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fundusz remontowy,
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utrzymanie wind,
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sprzątanie części wspólnych,
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konserwacja instalacji,
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zaliczki na ogrzewanie i wodę,
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odbiór odpadów komunalnych.
Nie wszystkie pozycje mają jednak identyczną podstawę prawną. Przykładowo osoby niebędące członkami spółdzielni korzystają odpłatnie z prowadzonej przez nią działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na podstawie zawieranych umów.
Jeżeli taka pozycja znajduje się na rachunku osoby, która nie należy do spółdzielni i nie zawarła odpowiedniej umowy, warto wystąpić o wyjaśnienie podstawy jej naliczenia.
Nikt nie mieszka w lokalu? Niektóre opłaty można obniżyć
Wyjazd za granicę, przeprowadzka do innego miasta czy pozostawienie mieszkania pustego przez kilka miesięcy nie oznaczają automatycznego zwolnienia z opłat.
Koszty utrzymania budynku powstają niezależnie od tego, czy właściciel przebywa w mieszkaniu. Nadal trzeba finansować remonty, konserwację części wspólnych oraz funkcjonowanie infrastruktury technicznej.
Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku należności uzależnionych od faktycznego zużycia mediów lub liczby mieszkańców. Zmniejszenie zużycia wody może przełożyć się na niższe rozliczenie. W przypadku śmieci znaczenie ma metoda naliczania opłat obowiązująca w danej gminie.
Nawet całkowite zakręcenie grzejników nie musi oznaczać zerowych kosztów ogrzewania. Część należności może mieć charakter stały lub wynikać z zasad rozliczania ciepła w całym budynku.
Właściciel niezamieszkanego lokalu powinien zgłosić zmianę liczby mieszkańców administracji i sprawdzić, które pozycje rachunku mogą zostać odpowiednio skorygowane.
Spółdzielnia podwyższyła czynsz? W tej sytuacji można nadal płacić według starej stawki
Szczególnie ważne uprawnienie mieszkańców wynika z art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przepis umożliwia zakwestionowanie zasadności podwyżki bezpośrednio przed sądem. W przypadku określonych opłat zależnych od spółdzielni osoba, która wystąpiła na drogę sądową, może podczas postępowania regulować należności według dotychczasowych stawek.
Co szczególnie istotne, obowiązek wykazania zasadności podwyżki spoczywa na spółdzielni, a nie na mieszkańcu.
Jeżeli jednak sąd uzna podwyżkę za zasadną, mieszkaniec musi liczyć się z koniecznością uregulowania powstałej różnicy.
Istnieje również ważny wyjątek. Wyrokiem z 15 lipca 2009 roku, sygn. K 64/07, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował możliwość dalszego płacenia według starych stawek w odniesieniu do kosztów niezależnych od spółdzielni.
Dotyczy to między innymi podwyżek wynikających z cen dostarczanej wody, energii czy odbioru odpadów. Samo skierowanie sprawy do sądu nie uprawnia zatem do automatycznego zamrożenia całego rachunku.
Spółdzielnia musi pokazać, skąd wzięły się naliczone kwoty
Mieszkańcy nie muszą bezkrytycznie akceptować każdego otrzymanego rozliczenia. Art. 4 ust. 6⁴ ustawy przyznaje im prawo do żądania kalkulacji wysokości opłat.
Spółdzielnia nie może odmówić jej przedstawienia wyłącznie dlatego, że właściciel mieszkania nie jest jej członkiem.
Przepisy przewidują również terminy informowania mieszkańców o zmianach należności. W przypadku opłat zależnych od spółdzielni obowiązuje zasadniczo trzymiesięczne wyprzedzenie. Dla kosztów niezależnych przewidziano krótszy, szczegółowo określony termin. Podwyżki wymagają pisemnego uzasadnienia.
Wystarczy złożyć odpowiednie pismo
Osoba, która ma wątpliwości dotyczące wysokości opłat, może skierować do administracji następujący wniosek:
Na podstawie art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwracam się o przedstawienie szczegółowej kalkulacji opłat dotyczących mojego lokalu, wskazanie podstawy naliczenia poszczególnych należności oraz uzasadnienie ostatnich zmian ich wysokości.
Warto zachować kopię pisma oraz potwierdzenie jego doręczenia. Jeżeli okaże się, że określone należności zostały pobrane bez podstawy prawnej, można wystąpić o korektę rozliczenia, a w uzasadnionych przypadkach również o zwrot pieniędzy.
Czy można całkowicie przestać płacić spółdzielni?
Może dojść do sytuacji, w której zarządzanie nieruchomością przejmie wspólnota mieszkaniowa. Wówczas zmieniają się zasady zarządzania budynkiem i rozliczania kosztów.
Nie oznacza to jednak, że właściciele mieszkań przestają ponosić wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości. Zamiast opłat na rzecz spółdzielni będą regulować należności związane z funkcjonowaniem wspólnoty.
Samo posiadanie mieszkania na własność nie pozwala natomiast jednostronnie zrezygnować ze wszystkich opłat.
Nie przestawaj płacić bez sprawdzenia podstawy prawnej
Samowolne zaprzestanie regulowania należności może doprowadzić do naliczenia odsetek, wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucji komorniczej.
Dlatego w przypadku sporu dotyczącego wysokości czynszu najbezpieczniej jest najpierw uzyskać kalkulację, sprawdzić podstawę prawną poszczególnych opłat i ustalić, czy istnieją przesłanki do ich zakwestionowania.
Przy rosnących kosztach utrzymania mieszkań nawet pozornie niewielka, nieprawidłowo naliczona opłata może oznaczać znaczne wydatki w perspektywie kilku lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.