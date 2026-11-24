Przepychanki, wulgaryzmy i walka o darmowe burrito. Wielkie otwarcie Taco Bell w Warszawie wywołało kontrowersje
Powrót Taco Bell do Polski okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym, jednak nie wszyscy uczestnicy wielkiego otwarcia w warszawskiej Galerii Młociny wrócili do domów z pozytywnymi wrażeniami. W mediach społecznościowych pojawiła się relacja TikTokera Kacpra, który nie kryje zniesmaczenia zachowaniem części młodzieży. Według jego relacji dochodziło do przepychanek, wyzwisk i wykrzykiwania wulgarnych haseł.
Ogromny sukces Taco Bell, ale również kontrowersje
We wtorek, 24 listopada, w warszawskiej Galerii Młociny odbyło się długo wyczekiwane otwarcie restauracji Taco Bell. Powrót amerykańskiej sieci po około trzech dekadach nieobecności na polskim rynku przyciągnął ogromne tłumy. Przestrzeń przed restauracją wypełniła się klientami, wśród których nie brakowało nastolatków.
Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów było rozdawanie darmowych burrito pierwszym 100 klientom. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, jednak relacje publikowane w mediach społecznościowych pokazują również mniej atrakcyjną stronę wielkiego otwarcia.
Według jednego z uczestników wydarzenia w tłumie dochodziło do przepychanek, a zachowanie części młodych ludzi pozostawiało wiele do życzenia.
TikToker nie kryje zniesmaczenia. „To jakaś totalna masakra”
Kacper, twórca publikujący materiały na TikToku, wybrał się do Galerii Młociny, aby nagrać materiał poświęcony ofercie amerykańskiej sieci. Jak relacjonuje, to, co zobaczył na miejscu, całkowicie przyćmiło jego zainteresowanie jedzeniem.
– Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to skomentować. Jechałem do Taco Bella, żeby nagrać sobie materiał z ich oferty, ale to, co tam zobaczyłem, to jakaś totalna masakra. I to wszystko dzieci, które się przepychały, przeklinały i wyzywały innych. No w dodatku śpiewały teksty na zasadzie: „Pokaż dupę” i wiele innych. Co myślicie o takim zachowaniu? – mówi TikToker Kacper na opublikowanym nagraniu.
Twórca nie ukrywał rozczarowania. Zamiast skupić się na menu restauracji, postanowił zwrócić uwagę na zachowanie części uczestników wydarzenia.
Darmowe burrito i gigantyczne tłumy. Czy emocje wzięły górę?
Perspektywa otrzymania darmowego jedzenia była jednym z elementów kampanii promującej powrót Taco Bell do Polski. Przed restauracją zgromadziły się tłumy młodych ludzi, którzy chcieli znaleźć się wśród pierwszych klientów amerykańskiej sieci.
Według relacji Kacpra atmosferze oczekiwania towarzyszyły jednak przepychanki, przekleństwa i obrażanie innych uczestników. Zachowania te rodzą pytania o kulturę osobistą oraz granice rywalizacji podczas tego rodzaju wydarzeń promocyjnych.
Trudno nie zastanawiać się, czy możliwość otrzymania darmowego posiłku rzeczywiście uzasadnia tak silne emocje.
Marketingowy sukces z nieprzyjemnym akcentem
Z punktu widzenia zainteresowania marką otwarcie Taco Bell w Galerii Młociny niewątpliwie okazało się sukcesem. Amerykańska sieć przyciągnęła uwagę młodego pokolenia, a materiały z wydarzenia pojawiły się w mediach społecznościowych.
Jednocześnie relacja TikTokera pokazuje, że nie wszyscy zapamiętają ten dzień wyłącznie ze względu na smak burrito, tacos czy kultowego Crunchwrapa.
Nie należy oczywiście oceniać wszystkich uczestników wydarzenia przez pryzmat zachowania części zgromadzonych osób. Trudno jednak przejść obojętnie obok opisanych przez twórcę sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.