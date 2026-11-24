Pracodawca zwalnia cię z pracy? Możesz dostać równowartość trzech pensji. Wielu Polaków o tym nie wie
Likwidacja stanowiska, restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy redukcja zatrudnienia nie zawsze oznaczają, że pracownik odchodzi z firmy wyłącznie z ostatnią wypłatą. Polskie przepisy przewidują dodatkowe świadczenie pieniężne, którego wysokość może odpowiadać nawet trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku osób zarabiających 8 tys. zł miesięcznie może to oznaczać dodatkowe 24 tys. zł brutto. Nie każdy zwalniany pracownik otrzyma jednak te pieniądze.
Utrata zatrudnienia z powodów ekonomicznych jest szczególnie trudnym doświadczeniem. Pracownik może przez wiele lat prawidłowo wykonywać obowiązki, a mimo to stracić pracę w wyniku zmian organizacyjnych, pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub decyzji o ograniczeniu działalności.
W takich przypadkach zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Ustawa przewiduje obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej w określonych okolicznościach. Istotne znaczenie ma jednak liczba osób zatrudnionych przez pracodawcę oraz rzeczywisty powód zakończenia stosunku pracy.
Nawet trzy dodatkowe pensje. Tyle może otrzymać zwalniany pracownik
Wysokość ustawowej odprawy zależy od stażu zatrudnienia u danego pracodawcy.
|Staż zatrudnienia
|Wysokość odprawy
|Poniżej 2 lat
|Jednomiesięczne wynagrodzenie
|Od 2 do 8 lat
|Dwumiesięczne wynagrodzenie
|Powyżej 8 lat
|Trzymiesięczne wynagrodzenie
Przykładowo pracownik zatrudniony od dziewięciu lat, którego miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia odprawy wynosi 8 tys. zł brutto, może otrzymać 24 tys. zł brutto.
W przypadku podstawy wynoszącej 10 tys. zł odprawa może sięgnąć 30 tys. zł brutto.
Nie zawsze podstawą obliczenia świadczenia będzie jednak kwota widniejąca na ostatnim pasku wynagrodzenia. Odprawę oblicza się według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
W 2026 roku obowiązuje limit wysokości odprawy
Ustawodawca określił również maksymalną wysokość ustawowej odprawy. Nie może ona przekraczać piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2026 roku 4806 zł brutto limit ten wynosi 72 090 zł brutto.
Przepisy zakładowe lub indywidualne uzgodnienia mogą jednak przewidywać dodatkowe świadczenia na korzystniejszych zasadach.
Kalkulator odprawy za zwolnienie w 2026 roku
Szacunkowa ustawowa odprawa brutto
24 000 zł
Obliczenie zakłada spełnienie ustawowych warunków przyznania odprawy.
Nie trzeba być objętym zwolnieniami grupowymi
Wielu pracowników uważa, że odprawa przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo jednocześnie zwalnia dużą liczbę osób. Tymczasem przepisy przewidują również możliwość otrzymania odprawy przy zwolnieniu indywidualnym.
Warunkiem jest między innymi zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników. Przy zwolnieniu indywidualnym przyczyna niedotycząca pracownika musi stanowić wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.
Oznacza to, że nawet likwidacja pojedynczego stanowiska może skutkować obowiązkiem wypłaty odprawy.
W mniejszych przedsiębiorstwach obowiązek ten nie wynika automatycznie z omawianej ustawy, ale odpowiednie świadczenia mogą przewidywać inne regulacje lub warunki zatrudnienia.
Odprawa to nie wszystko. Pracodawca musi rozliczyć również inne należności
Zwalniany pracownik może mieć prawo także do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych należnych świadczeń.
Odprawa nie zastępuje tych pieniędzy. Stanowi odrębne świadczenie związane z określonym sposobem zakończenia stosunku pracy.
Warto zatem dokładnie sprawdzić dokumenty otrzymane od pracodawcy i ustalić, czy wszystkie należności zostały prawidłowo rozliczone.
Pracodawca nie wypłacił odprawy? Można dochodzić swoich praw
Osoba, której mimo spełnienia ustawowych warunków nie wypłacono odprawy, może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić z roszczeniem do sądu pracy.
Roszczenia ze stosunku pracy co do zasady przedawniają się po trzech latach od dnia, w którym stały się wymagalne.
W przypadku kwestionowania samego wypowiedzenia obowiązuje jednak znacznie krótszy termin – 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.