Polacy tracą pracę i podpisują ten dokument. Wielu nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji
Utrata pracy może oznaczać poważne problemy finansowe, szczególnie dla osób spłacających kredyty hipoteczne i utrzymujących rodziny. Kiedy pracodawca proponuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracownik nie zawsze zdaje sobie sprawę z konsekwencji podpisania dokumentu. Od sposobu zakończenia zatrudnienia może zależeć między innymi termin uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.
Pracodawca proponuje porozumienie stron. Nie musisz go podpisywać
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy przewidzianych przez Kodeks pracy. Wymaga jednak zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Oznacza to, że osoba zatrudniona nie ma obowiązku zaakceptowania przedstawionej jej propozycji.
W przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy porozumienie stron pozwala ustalić dowolny, zaakceptowany przez obie strony termin zakończenia zatrudnienia. Może to być nawet dzień podpisania dokumentu. Dla pracownika oznacza to potencjalną utratę wynagrodzenia, które otrzymywałby podczas standardowego okresu wypowiedzenia.
Warto pamiętać, że odmowa podpisania porozumienia nie jest równoznaczna z naruszeniem obowiązków pracowniczych. Pracodawca może jednak skorzystać z innych przewidzianych prawem sposobów zakończenia zatrudnienia, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
Nawet trzy miesiące bez zasiłku dla bezrobotnych
Szczególnie istotne są konsekwencje dotyczące świadczeń wypłacanych osobom bezrobotnym. Rozwiązanie ostatniego stosunku pracy za porozumieniem stron może oznaczać konieczność odczekania 90 dni na uzyskanie prawa do zasiłku.
Przepisy przewidują jednak wyjątki. Znaczenie może mieć między innymi to, czy porozumienie zostało zawarte w związku z likwidacją pracodawcy, upadłością, zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo zmianą miejsca zamieszkania.
Samo spełnienie warunków dotyczących sposobu zakończenia zatrudnienia nie gwarantuje jeszcze otrzymania świadczenia. Osoba bezrobotna musi również spełniać pozostałe ustawowe kryteria.
Możesz mieć prawo do odprawy
Podpisanie porozumienia stron nie zawsze oznacza utratę prawa do odprawy. Jeżeli rzeczywistą przyczyną zakończenia zatrudnienia jest redukcja etatów lub likwidacja stanowiska, pracownik może zachować prawo do dodatkowego świadczenia, o ile spełnione są ustawowe warunki.
Dlatego tak ważne jest, aby dokument wskazywał rzeczywistą przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Ogólne sformułowanie o zgodnej woli stron może utrudnić późniejsze wykazanie okoliczności zakończenia zatrudnienia.
Nie podpisuj dokumentu pod presją
Przed zaakceptowaniem propozycji pracodawcy warto sprawdzić datę zakończenia zatrudnienia, warunki wypłaty odprawy, rozliczenie niewykorzystanego urlopu oraz ewentualne dodatkowe świadczenia.
Pracownik może negocjować warunki porozumienia, w tym wysokość dodatkowej rekompensaty finansowej. W razie wątpliwości warto skonsultować dokument z Państwową Inspekcją Pracy lub prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.