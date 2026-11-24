Biedronka odpala gigantyczną promocję. Tylko w środę można zgarnąć 40 zł. Jest jednak ważny warunek
Black Week w Biedronce nabiera tempa. W środę, 25 listopada 2026 roku, sieć uruchamia jednodniową akcję promocyjną, w ramach której klienci będą mogli otrzymać dwa vouchery o łącznej wartości 40 zł. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł. Trzeba jednak uważnie przeczytać zasady promocji, ponieważ wykorzystanie otrzymanych bonów będzie wymagało kolejnych zakupów.
Tylko jeden dzień na zdobycie voucherów
Biedronka przygotowała specjalną ofertę z okazji Black Week. Zgodnie z zapowiedzią opublikowaną na stronie internetowej sieci akcja będzie obowiązywała wyłącznie w środę, 25 listopada.
Klienci, którzy podczas jednej transakcji zrobią zakupy za minimum 99 zł, otrzymają dwa vouchery o wartości 20 zł każdy. Limit wynosi dwa vouchery na transakcję.
Nie oznacza to jednak, że przy kasie rachunek zostanie pomniejszony o 40 zł. Otrzymane bony będzie można wykorzystać podczas kolejnych wizyt w dyskoncie, w ściśle określonych terminach.
Biedronka rozdaje vouchery. Trzeba pilnować dwóch dat
Sieć wyznaczyła konkretne dni, w których będzie można skorzystać z otrzymanych bonów:
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25 listopada, środa – zakupy za minimum 99 zł i otrzymanie dwóch voucherów.
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27 listopada, piątek – możliwość wykorzystania pierwszego vouchera o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 199 zł.
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28 listopada, sobota – możliwość wykorzystania drugiego vouchera o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 199 zł.
Klienci powinni zwrócić szczególną uwagę na terminy ważności bonów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na banerze promocyjnym każdego dnia będzie można wykorzystać po jednym voucherze.
Żeby wykorzystać całe 40 zł, trzeba zrobić zakupy za 497 zł
Choć próg wejścia do promocji wynosi zaledwie 99 zł, wykorzystanie obu voucherów wymaga znacznie większych zakupów.
Łączna minimalna wartość trzech koszyków wyniesie 497 zł przed odliczeniem rabatów. Po wykorzystaniu obu bonów klient zapłaci 457 zł, zakładając spełnienie wszystkich warunków akcji.
Oznacza to oszczędność wynoszącą około 8 proc. całkowitej wartości zakupów.
Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla rodzin planujących większe zakupy spożywcze oraz osób przygotowujących się do grudniowych wydatków.
Black Week w Biedronce. Warto sprawdzić regulamin
Listopadowe promocje przyciągają klientów poszukujących oszczędności przed świętami Bożego Narodzenia. W przypadku akcji voucherowych warto jednak wcześniej zaplanować zakupy, aby nie wydawać dodatkowych pieniędzy wyłącznie w celu wykorzystania rabatu.
Przed wizytą w sklepie należy również sprawdzić pełny regulamin promocji, w tym ewentualne wyłączenia produktowe oraz wymagania dotyczące karty Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.