Rosja uderza w Polskę po wezwaniu ambasadora do MSZ. Ostre oskarżenia ze strony Moskwy
Gwałtowna reakcja rosyjskiej dyplomacji po interwencji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie opublikowała 24 listopada 2026 roku ostre oświadczenie dotyczące incydentów związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Moskwa odrzuca oskarżenia i zarzuca Polsce podsycanie nastrojów antyrosyjskich.
We wtorek, 24 listopada, na polecenie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego rosyjski ambasador Gieorgij Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ. Powodem były wydarzenia z piątku, kiedy podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Spotkanie trwało zaledwie dziewięć minut. Polski resort dyplomacji przekazał przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej oficjalną notę protestacyjną.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że dokument miał wyjątkowo stanowczy charakter. Polska wyraziła sprzeciw wobec działań zagrażających bezpieczeństwu obywateli oraz państw należących do NATO.
Rosja odrzuca oskarżenia. Ambasada wydała ostre oświadczenie
Na reakcję rosyjskiej dyplomacji nie trzeba było długo czekać. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce opublikowała komunikat, w którym stanowczo odrzuciła zarzuty przedstawione przez polskie władze.
Rosyjska placówka dyplomatyczna określiła oskarżenia jako bezpodstawne i niepoparte dowodami. Zarzuciła również stronie polskiej kierowanie się względami politycznymi oraz wskazywanie winnego jeszcze przed wyjaśnieniem wszystkich okoliczności.
Szczególnie ostro ambasada odniosła się do publicznych wypowiedzi dotyczących naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska dyplomacja oskarżyła Polskę o rusofobię, podsycanie niechęci do Rosji oraz świadome pogarszanie stosunków między obydwoma państwami.
Takie stanowisko przedstawiła ambasada Rosji. Polskie władze zdecydowanie odrzucają tę argumentację.
Trzy rosyjskie pociski spadły na terytorium Polski
Sprawa dotyczy wydarzeń z 20 listopada 2026 roku. Podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach:
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Nowym Lipowcu w województwie lubelskim,
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Rudniku w województwie podkarpackim,
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Mołodyczu w województwie podkarpackim.
Według ustaleń polskich śledczych były to rosyjskie pociski manewrujące. W identyfikacji ich pochodzenia pomogły między innymi numery seryjne zabezpieczone na odnalezionych fragmentach.
Polskie MSZ odpowiada Rosji. Nie ma wątpliwości co do pochodzenia pocisków
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się do twierdzeń rosyjskiego ambasadora. Podkreślił, że polska prokuratura przedstawiła ustalenia dotyczące pochodzenia pocisków.
– Pan ambasador doskonale wie, czyje były to pociski – powiedział Maciej Wewiór.
Polskie władze zapowiedziały dalsze działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa kraju, wzmocnienie potencjału obronnego we współpracy z NATO oraz zwiększenie wsparcia dla Ukrainy.
Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Piątkowe wydarzenia nie były jedynym incydentem w ostatnich dniach. W poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowiec.
W związku z ostatnimi wydarzeniami na wniosek Polski odbyło się również posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli.
Czy rosyjski ambasador zostanie wydalony z Polski?
Podczas wtorkowego briefingu pojawiły się pytania o możliwość wydalenia rosyjskiego dyplomaty. Polski resort spraw zagranicznych nie ogłosił jednak takiej decyzji.
Rzecznik MSZ zaapelował o rozwagę oraz ostrożność wobec rosyjskich działań dezinformacyjnych. Podkreślił, że priorytetem polskich władz pozostaje bezpieczeństwo obywateli, a nie eskalowanie konfliktu
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.