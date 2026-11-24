Rosyjski dron wleciał nad Polskę. Wojsko miało zgodę na zestrzelenie, ale nie padł strzał. Ujawniono powód
Rosyjski bezzałogowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną i przez kilka minut przemieszczał się nad Lubelszczyzną. Polskie wojsko śledziło jego lot, a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wydał zgodę na zestrzelenie maszyny. Mimo to nie zdecydowano się na użycie uzbrojenia. Dzisiaj ujawniono nowe szczegóły zdarzenia, w tym wpływ pogody na działania lotnictwa oraz powody odstąpienia od zestrzelenia. Sytuacja jest tym poważniejsza, że zaledwie kilka dni wcześniej na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie pociski manewrujące.
Niepokojące informacje, które pojawiły się późnym wieczorem w poniedziałek 23 listopada, zostały oficjalnie potwierdzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas kolejnego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę bezzałogowy statek powietrzny przekroczył polską granicę i przez kilka minut znajdował się nad terytorium naszego kraju.
Do zdarzenia doszło w rejonie Dorohuska w województwie lubelskim. Według informacji przekazanych dzisiaj przez przedstawicieli wojska i opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” obiekt przekroczył granicę około godziny 22:50.
Rosyjska maszyna przemieszczała się nad wschodnią częścią Lubelszczyzny, po czym zmieniła kierunek lotu i powróciła nad Ukrainę. Według ustaleń dziennikarzy przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej przez około 8–9 minut.
To nie są już wyłącznie niepotwierdzone informacje z mediów społecznościowych. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zostało oficjalnie potwierdzone przez Dowództwo Operacyjne RSZ.
Wydano zgodę na zestrzelenie. Dlaczego wojsko nie otworzyło ognia?
Jednym z najbardziej istotnych elementów całego zdarzenia jest decyzja podjęta przez polskie dowództwo. W związku z pojawieniem się rosyjskiego bezzałogowca w polskiej przestrzeni powietrznej uruchomiono odpowiednie siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt pozostawał pod obserwacją wojskowych systemów radiolokacyjnych.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wydał autoryzację na zestrzelenie obiektu. Ostatecznie jednak nie doszło do użycia uzbrojenia.
Dowództwo wyjaśniło, że rosyjski bezzałogowiec zmienił kurs na wschodni i zaczął przemieszczać się w kierunku Ukrainy. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono również potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz skutki, jakie mogłoby spowodować zestrzelenie maszyny.
Istotne jest bowiem nie tylko samo wyeliminowanie zagrożenia w powietrzu, ale również ocena tego, gdzie mogłyby spaść szczątki przechwyconego obiektu. W określonych okolicznościach fragmenty zestrzelonej maszyny mogą stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się na ziemi.
Wojsko poinformowało, że odstąpienie od użycia broni było wynikiem oceny sytuacji operacyjnej, kierunku lotu drona oraz zagrożeń związanych z potencjalnym zestrzeleniem.
Pogoda uniemożliwiła bezpieczne działania lotnictwa. Nowe wyjaśnienia wojska
We wtorek 24 listopada pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące przebiegu nocnego incydentu. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, odniósł się do pytania o przyczyny, dla których rosyjska maszyna nie została zestrzelona.
Jak wyjaśnił, warunki pogodowe nie pozwalały na bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Jednocześnie wydano zgodę na wykorzystanie naziemnych środków obrony przeciwlotniczej, gdyby obiekt kontynuował lot w głąb terytorium Polski.
Oznacza to, że sytuacja nie sprowadzała się do prostego wyboru pomiędzy natychmiastowym otwarciem ognia a całkowitym zaniechaniem reakcji. Polskie dowództwo monitorowało przemieszczanie się obiektu, a decyzje były uzależnione od jego kursu, dostępnych możliwości oraz oceny ryzyka.
Według przedstawicieli wojska rosyjski bezzałogowiec ostatecznie zawrócił, zanim kontynuował lot w głąb kraju. Po zmianie kierunku uznano, że użycie broni w istniejących warunkach mogłoby wiązać się z niepotrzebnym zagrożeniem.
Rosyjska maszyna wykonała manewr nad Lubelszczyzną. Ustalono trasę lotu
Według ustaleń przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” rosyjski bezzałogowiec przekroczył granicę w okolicach Dorohuska. Następnie przemieszczał się w polskiej przestrzeni powietrznej, wykonując manewr przypominający pętlę.
Obiekt znalazł się około 20 kilometrów od granicy państwowej. Nie dotarł do Chełma, lecz zawrócił w kierunku wschodnim i ponownie przekroczył granicę z Ukrainą.
Przedstawiciele wojska przekazali, że analiza prędkości lotu wskazywała na rosyjski bezzałogowiec o napędzie odrzutowym. W doniesieniach medialnych pojawiają się również informacje, że maszyna mogła być wykorzystywana do prowadzenia rozpoznania.
Nie należy jednak utożsamiać wszystkich medialnych ustaleń z oficjalnym potwierdzeniem konkretnego modelu drona. Szczegóły dotyczące jego wyposażenia i dokładnego typu wymagają dalszej weryfikacji.
Polskie służby śledziły obiekt. Wiceszef MON mówi o możliwym celowym działaniu
Incydent wywołał reakcję przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiceminister Paweł Zalewski stwierdził, że trudno wyobrazić sobie, aby takie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było przypadkowe.
Wypowiedź ta wskazuje na poważną ocenę wydarzeń przez polskie władze. Nie oznacza jednak, że ujawniono już wszystkie informacje pozwalające jednoznacznie ustalić zamiary rosyjskiej strony.
Znaczenie ma również kontekst poprzednich incydentów. Rosyjskie pociski manewrujące naruszyły polską przestrzeń powietrzną zaledwie kilka dni wcześniej. Kolejny przypadek może więc wpływać na ocenę bezpieczeństwa wschodniej granicy oraz decyzje dotyczące wzmocnienia zdolności obronnych.
Trzy rosyjskie rakiety spadły wcześniej na terytorium Polski
Nowy incydent nastąpił po wydarzeniach z piątku 20 listopada. Wówczas trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101 naruszyły polską przestrzeń powietrzną i spadły w południowo-wschodniej części kraju.
Według oficjalnego komunikatu Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO rakiety uderzyły w tereny w pobliżu Nowego Lipowca w województwie lubelskim oraz Rudnika nad Sanem i Mołodycza w województwie podkarpackim.
Sprawa doprowadziła do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej. Spotkanie odbyło się 23 listopada z inicjatywy Polski, a przedstawiciele naszego kraju przedstawili sojusznikom szczegółowe ustalenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej.
Polska zaproponowała także wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz zwiększenie zdolności do wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom z powietrza.
NATO reaguje. Do Polski skierowano samolot AWACS
Jedną z najważniejszych decyzji podjętych w reakcji na wcześniejsze rosyjskie naruszenia jest skierowanie do Polski samolotu wczesnego ostrzegania AWACS.
O decyzji poinformowano po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli. Maszyna została skierowana do naszego kraju decyzją Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił NATO w Europie.
AWACS to specjalistyczny samolot wyposażony w zaawansowany system radarowy. Jego zadaniem jest obserwacja przestrzeni powietrznej na dużych odległościach, wykrywanie obiektów oraz przekazywanie danych wspierających dowodzenie i działania sił sojuszniczych.
Samolot tego typu nie jest klasycznym myśliwcem przeznaczonym do bezpośredniego zestrzeliwania celów. Jego największą wartością jest możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń oraz koordynowania działań obronnych.
Przedstawiciele NATO poinformowali również, że możliwe jest dalsze zwiększenie zasobów przeznaczonych do ochrony wschodniej flanki Sojuszu. Decyzje w tej sprawie będą zależały od oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i dostępnych zdolności.
Co oznacza to dla Warszawy i Mazowsza?
Nocny incydent dotyczył bezpośrednio województwa lubelskiego. Nie ma informacji potwierdzających, że rosyjski dron z tego zdarzenia znalazł się nad Warszawą lub województwem mazowieckim.
Wzmocnienie systemu obrony powietrznej Polski oraz działania NATO mają jednak znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. Warszawa, jako stolica oraz ważny ośrodek administracyjny i infrastrukturalny, pozostaje częścią systemu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
Nie oznacza to, że mieszkańcy stolicy powinni w związku z tym konkretnym incydentem podejmować nadzwyczajne działania, ewakuować się lub szukać schronienia. Takie decyzje powinny wynikać wyłącznie z aktualnych komunikatów właściwych służb.
RCB wydało ostrzeżenie. Alarm został później odwołany
Podczas poniedziałkowego rosyjskiego ataku na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało ostrzeżenia do mieszkańców części województwa lubelskiego. Komunikat informował o zagrożeniu atakiem z powietrza i nakazywał znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb oraz oczekiwanie na dalsze informacje.
Jeszcze przed północą zagrożenie zostało odwołane. RCB poinformowało, że nie ma już zagrożenia na terenie Polski.
To szczególnie ważne dla osób, które zobaczyły w internecie starsze zrzuty ekranu alarmujących wiadomości. Przed udostępnieniem podobnych komunikatów trzeba zawsze sprawdzić ich datę oraz ewentualne informacje o odwołaniu zagrożenia.
Czy należy obawiać się kolejnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej?
Polskie władze i przedstawiciele NATO traktują incydenty związane z rosyjskimi rakietami i dronami jako poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa. Jednocześnie nie można na podstawie samych wydarzeń z ostatnich dni przewidywać miejsca ani terminu kolejnego naruszenia.
Najważniejsze znaczenie ma utrzymywanie odpowiednich zdolności obronnych, bieżące monitorowanie przestrzeni powietrznej i szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia.
Wzmocnienie ochrony polskiego nieba przez NATO ma zwiększać możliwości wczesnego wykrywania i reagowania. Nie jest natomiast równoznaczne z ogłoszeniem wojny ani z informacją o bezpośrednim ataku na Warszawę czy inne duże polskie miasta.
Co zrobić, jeśli zauważysz podejrzany obiekt lub jego szczątki?
W przypadku zauważenia podejrzanych szczątków mogących pochodzić z bezzałogowego statku powietrznego lub pocisku nie wolno do nich podchodzić ani ich dotykać. Należy również powstrzymać inne osoby przed zbliżaniem się do znaleziska.
Niektóre fragmenty obiektów wojskowych mogą zawierać niebezpieczne elementy lub substancje. Próba samodzielnego przenoszenia przedmiotu może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Najbezpieczniejszym postępowaniem jest oddalenie się i zawiadomienie odpowiednich służb, korzystając w razie zagrożenia z numeru alarmowego 112.
W przypadku oficjalnego alertu RCB należy stosować się do przekazanych instrukcji, a informacji o sytuacji szukać w komunikatach Dowództwa Operacyjnego RSZ, Ministerstwa Obrony Narodowej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Nowe ustalenia po nocnym incydencie. Polska wzmacnia ochronę granic
We wtorek 24 listopada przedstawiciele polskiego wojska ujawnili kolejne szczegóły rosyjskiego naruszenia przestrzeni powietrznej. Potwierdzono, że bezzałogowiec znajdował się nad Lubelszczyzną przez kilka minut, a dowódca wydał zgodę na jego zestrzelenie.
Ostatecznie do użycia uzbrojenia nie doszło ze względu na zmianę kierunku lotu maszyny, zagrożenie dla ludności cywilnej oraz warunki operacyjne. Wojsko podkreśla, że ochrona polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z jego najważniejszych zadań.
Równocześnie NATO podjęło decyzję o skierowaniu do Polski samolotu wczesnego ostrzegania AWACS, a sojusznicy rozważają możliwość dalszego zwiększenia zdolności obronnych.
To kolejny poważny incydent w ciągu zaledwie kilku dni. Jego okoliczności pokazują, jak ważne są szybkie wykrywanie obiektów, gotowość do reakcji oraz decyzje uwzględniające nie tylko zagrożenie z powietrza, lecz także bezpieczeństwo osób znajdujących się na ziemi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.