Gmina zrobi drogę lub kanalizację, a ty dostaniesz rachunek mimo, że nie prosiłeś o budowę. Opłaty mogą wynieść dziesiątki tysięcy
Nowa droga pod domem albo kanalizacja w ulicy to wygoda, ale dla właściciela działki mogą oznaczać również spory wydatek. Gmina ma prawo ustalić opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości po takiej inwestycji. W zwykłym przypadku jej ustawowy limit wynosi 50 proc. tego wzrostu. Jeżeli działka zyskała na wartości 60 tys. zł, należność może więc sięgnąć 30 tys. zł. Rachunek nie pojawia się jednak automatycznie po każdej budowie – muszą zostać spełnione konkretne warunki.
O tę opłatę łatwo się nie dopytać, czekając na nową drogę
Budowa drogi, wodociągu czy kanalizacji często jest długo oczekiwaną zmianą. Kończy się jeżdżenie po błocie, pojawia się możliwość podłączenia domu do sieci, a działka staje się atrakcyjniejsza dla ewentualnego kupującego. Właśnie wzrost jej wartości jest podstawą mechanizmu nazywanego opłatą adiacencką. To przepisy ogólnopolskie, które nie wyłączają Warszawy ani nie ograniczają się do podwarszawskich miejscowości. Ustawa przewiduje udział właścicieli w kosztach powstania infrastruktury na określonych zasadach. Nie jest to po prostu faktura za metr rury położonej przed posesją ani rachunek rozdzielający koszt całej drogi po równo między wszystkich sąsiadów.
Przepisy dotyczą infrastruktury powstałej z udziałem wskazanych w ustawie środków, między innymi publicznych i unijnych. Obejmują budowę drogi oraz urządzeń takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa czy elektryczna. Ważne są również wyłączenia dotyczące nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Dlatego nie można powiedzieć, że każda inwestycja w pobliżu dowolnego gruntu pozwoli gminie zażądać pieniędzy. Trzeba sprawdzić zarówno charakter prac i nieruchomości, jak i to, czy rzeczywiście powstały warunki do korzystania z drogi lub podłączenia działki do infrastruktury.
A co z Warszawą? Sama ustawa nie wystarczy do wystawienia rachunku
Położenie działki w granicach Warszawy nie daje ustawowego zwolnienia z tego mechanizmu. Nie oznacza to jednak, że miasto może naliczyć opłatę po każdej budowie ulicy lub sieci. Tak samo jak w innych gminach potrzebna jest między innymi właściwa uchwała określająca stawkę, obowiązująca w dniu stworzenia warunków do korzystania z drogi lub podłączenia do infrastruktury. Podane w ustawie 50 proc. to zwykły górny limit, a nie automatyczna stawka dla Warszawy. Bez odpowiedniej podstawy w prawie miejscowym nie można zastąpić brakującej stawki samym ustawowym maksimum.
Ważne jest również, z jakiego powodu należność miałaby powstać. Opłata adiacencka związana z podziałem działki i opłata po wybudowaniu drogi lub kanalizacji mają różne podstawy. Uchwała dotycząca podziału nieruchomości nie wystarcza do naliczenia opłaty za nową infrastrukturę. Właściciel warszawskiej posesji powinien więc sprawdzić uchwałę dotyczącą właśnie tej sytuacji, a nie dowolny dokument zawierający nazwę „opłata adiacencka”. Poniższe kwoty pokazują mechanizm ustawowy i nie stanowią informacji, że w Warszawie obowiązuje stawka 30 lub 50 proc. za budowę drogi czy kanalizacji.
50 proc. wzrostu wartości, a nie połowa ceny działki
Podstawowe rozróżnienie ma ogromne znaczenie dla domowego budżetu. Gmina nie może na tej podstawie po prostu zażądać połowy całej wartości nieruchomości. Liczy się różnica między wartością przed wybudowaniem infrastruktury i po jej powstaniu, związana z tą inwestycją. Jeśli działka była warta 400 tys. zł, a dzięki nowej infrastrukturze jej wartość wynosi 460 tys. zł, punktem wyjścia jest wzrost o 60 tys. zł. Dopiero od tej różnicy oblicza się należność według stawki przyjętej przez radę gminy. Nie jest nią automatycznie najwyższe dopuszczalne 50 proc.
|Element przykładowego wyliczenia
|Kwota
|Wartość przed powstaniem infrastruktury
|400 000 zł
|Wartość po powstaniu infrastruktury
|460 000 zł
|Wzrost wartości
|60 000 zł
|Opłata przy stawce 30 proc.
|18 000 zł
|Opłata przy stawce 50 proc.
|30 000 zł
Kwoty w tabeli służą pokazaniu mechanizmu, a nie opisaniu konkretnej decyzji Warszawy lub innej gminy. O wysokości stawki decyduje miejscowa uchwała, dlatego dwie gminy mogą stosować różne wartości procentowe. Jest też szczególny wyjątek od zwykłego limitu: dla nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ustawa dopuszcza poziom do 75 proc. wzrostu wartości. To odrębna sytuacja, której nie należy przedstawiać jako zasady dla wszystkich właścicieli. Przed obliczaniem własnego rachunku trzeba więc najpierw ustalić, jakie przepisy i jaka uchwała rzeczywiście dotyczą danej działki.
Nie podłączysz domu? To nie zawsze pozwoli uniknąć rachunku
Właściciel może pomyśleć, że skoro nadal korzysta z własnego ujęcia wody albo nie wykonał przyłącza kanalizacyjnego, opłata go nie dotyczy. Tymczasem przepis mówi o stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości, a nie wyłącznie o wykonaniu samego przyłącza. Podobnie przy drodze znaczenie mają warunki do korzystania z niej. Odłożenie własnych prac nie musi więc zatrzymać postępowania. Z drugiej strony sama informacja, że gdzieś w okolicy zakończono budowę sieci, nie dowodzi jeszcze, że warunki wymagane ustawą zostały spełnione również dla konkretnej posesji.
Potrzebna jest również odpowiednia uchwała rady gminy obowiązująca w dniu stworzenia tych warunków. To z niej bierze się właściwą stawkę procentową. Ustawa przewiduje ponadto trzyletni termin na wszczęcie postępowania, liczony od stworzenia warunków do podłączenia albo korzystania z wybudowanej drogi. Chodzi o termin rozpoczęcia postępowania, a nie uproszczoną zasadę, że każda decyzja musi być ostateczna w ciągu trzech lat. Daty mogą więc przesądzić o zasadności żądania. Warto sprawdzić dokumenty inwestycji i treść zawiadomienia z urzędu, zamiast liczyć czas od pierwszego przejazdu nową ulicą.
Wycena rzeczoznawcy ma znaczenie. Można ją sprawdzić
Wysokość należności musi być oparta na opinii rzeczoznawcy majątkowego. Nie wystarczy stwierdzenie urzędnika, że „wszędzie teraz drożeje”, ani porównanie ceny sprzed kilku lat z dzisiejszym ogłoszeniem sprzedaży sąsiedniej działki. Ustawa wiąże opłatę ze wzrostem spowodowanym budową infrastruktury, a wycenę stanu przed inwestycją i po niej odnosi do cen na ten sam wskazany w przepisach dzień. Ma to oddzielić efekt konkretnej inwestycji od samego upływu czasu i ogólnych zmian na rynku. Właściciel powinien więc wiedzieć, jakie cechy jego działki i jakie nieruchomości porównawcze przyjęto do obliczeń.
Jeśli dostaniesz zawiadomienie o postępowaniu, zapoznaj się z aktami i operatem szacunkowym. Sprawdź powierzchnię, przeznaczenie gruntu, dostęp do drogi oraz założenia dotyczące możliwości podłączenia do sieci. Jeżeli wcześniej przekazywałeś pieniądze na budowę tej infrastruktury, zachowaj dokumenty: ustawa przewiduje zaliczenie takich świadczeń pieniężnych na poczet opłaty. Od decyzji co do zasady można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał, w ciągu 14 dni od doręczenia. W odwołaniu lepiej wskazać konkretne błędy i dokumenty niż poprzestać na przekonaniu, że kwota jest zbyt wysoka.
Duży rachunek można próbować rozłożyć na raty
Ustawa pozwala na wniosek właściciela rozłożyć opłatę na raty roczne płatne w okresie do dziesięciu lat. Nie jest to jednak automatyczny, nieoprocentowany kredyt. Warunki określa decyzja, raty są oprocentowane według wskazanej ustawowo stopy, a należność gminy podlega zabezpieczeniu, w tym możliwej hipotece. Zasadniczy obowiązek wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna; przy ratach dotyczy to pierwszej wpłaty. Dlatego o możliwości spłacania należności stopniowo warto rozmawiać w toku sprawy, a nie dopiero po przekroczeniu terminu.
Dla właściciela najważniejsze jest wcześniejsze ustalenie, czy gmina stosuje taką opłatę i na jakich zasadach. Przy zakupie działki w rozwijającej się miejscowości dobrze pytać nie tylko o planowany asfalt i termin uruchomienia kanalizacji, ale również o obowiązującą uchwałę oraz etap inwestycji. Nowa infrastruktura może rzeczywiście podnieść wartość nieruchomości, lecz ta korzyść nie oznacza, że właściciel ma od razu gotówkę na dodatkową należność. Znajomość zasad pozwala przygotować budżet, sprawdzić wycenę i zareagować w odpowiednim czasie, jeśli urząd popełni błąd.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.