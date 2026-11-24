Więcej pociągów po pracy, wstrzymany ruch i późniejsze powroty do domu. Nowy rozkład jazdy pociągów od 13 grudnia 2026
Więcej pociągów po pracy, późniejsze powroty do domu i przywrócenie ruchu na całej trasie do Ostrołęki. Od 13 grudnia Koleje Mazowieckie zmienią rozkład jazdy i dołożą połączenia na wielu liniach. Pasażerowie muszą jednak przygotować się także na remonty: w styczniu ruszą prace na Warszawie Wschodniej, a na przełomie lutego i marca na części trasy otwockiej pociągi zastąpią autobusy. Sprawdzamy, gdzie przybędzie kursów i na które utrudnienia trzeba uważać.
Nowy roczny rozkład będzie obowiązywał od 13 grudnia 2026 do 11 grudnia 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że przez dwanaście miesięcy wszystkie pociągi będą jeździć o tych samych godzinach i po tych samych trasach. Remonty wymuszą kolejne zmiany, a opublikowane już pierwsze tabele obejmują okres do 13 marca 2027 roku. Dlatego nawet osoby od lat dojeżdżające tym samym kursem powinny sprawdzić jego godziny od nowa. Zmienić może się zarówno pora wyjazdu, jak i warszawska stacja, na której zakończy się podróż.
Remont Warszawy Wschodniej zmieni część dojazdów do stolicy
Jedną z najważniejszych dat będzie 17 stycznia 2027 roku. Wtedy rozpoczną się prace modernizacyjne na stacji Warszawa Wschodnia. Od tego dnia część pociągów przyspieszonych przyjeżdżających z zachodu zakończy trasę na Warszawie Centralnej, a część jadących ze wschodu — na Warszawie Wschodniej. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim konieczność sprawdzenia, czy dotychczasowy bezpośredni dojazd nadal będzie możliwy. Jeśli pociąg skończy bieg wcześniej niż zwykle, trzeba będzie uwzględnić przesiadkę i czas potrzebny na dotarcie do celu.
Zmiany obejmą również pociągi lotniskowe. Od 13 grudnia do 16 stycznia przewoźnik zapowiada kursowanie w relacjach Modlin–Góra Kalwaria oraz Warszawa Lotnisko Chopina–Warszawa Centralna–Warszawa Wschodnia. Od 17 stycznia pociągi lotniskowe mają rozpoczynać i kończyć bieg na Warszawie Centralnej. Przy planowaniu podróży na samolot warto zatem sprawdzić trasę dla konkretnego dnia. Grudniowy układ połączeń nie będzie obowiązywał przez cały sezon, a sama znajomość dawnej godziny odjazdu może nie wystarczyć do zaplanowania przejazdu.
Utrudnienia pozostaną także na trasie z Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego, Siedlec i Łukowa. Między Rembertowem a Warszawą Wschodnią pociągi pasażerskie będą korzystały tylko z dwóch torów linii 448. W samym Rembertowie trwa budowa tunelu, a podróżni będą obsługiwani przy peronach tymczasowych przy torach 1 i 2. Dodatkowo w weekendy 13–14 oraz 20–21 lutego 2027 roku ruch w kierunku Warszawy Wschodniej i z powrotem na tej trasie ma odbywać się po jednym czynnym torze. Część pociągów KM zostanie wtedy odwołana albo pojedzie według zmienionych godzin.
Trasa otwocka: na przełomie lutego i marca autobusy zamiast pociągów
Pasażerowie linii Warszawa–Dęblin nadal będą odczuwać skutki modernizacji. Między Warszawą Międzylesie a Otwockiem ruch pozostanie jednotorowy. Największą zmianę zapowiedziano jednak na okres od 27 lutego do 13 marca 2027 roku: na odcinku Otwock–Warszawa Falenica–Warszawa Wawer ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. Przewoźnik uruchomi zastępczą komunikację autobusową. Dla mieszkańców tej części aglomeracji będzie to oznaczało zmianę sposobu dojazdu, a przed wyjściem z domu konieczne będzie sprawdzenie nie tylko godziny, lecz także miejsca odjazdu autobusu.
KM zapowiadają również wybrane pociągi, które dotrą do Warszawy z pominięciem odcinka Pilawa–Otwock–Warszawa Wschodnia. Wśród wskazanych połączeń jest poranny kurs z Dęblina o 5:53, z przyjazdem na Warszawę Zachodnią o 7:57. W przeciwną stronę przewidziano codzienne odjazdy z Warszawy Zachodniej o 15:04 i 16:08, z przyjazdem do Dęblina odpowiednio o 17:00 i 17:58. Przewoźnik wymienia też poranny przejazd do Żyrardowa, rozpoczynający się w dni robocze w Dęblinie o 4:20, a w weekendy w Pilawie o 5:04. Szczegółowy przebieg i dni kursowania trzeba sprawdzać w tabeli dla planowanej podróży.
Sochaczew, Błonie i Ożarów z dodatkowymi połączeniami
Najwięcej nowych par połączeń w dni robocze przybędzie na linii R3, prowadzącej z Warszawy w stronę Łowicza. Pasażerowie zyskają trzy pary, czyli sześć dodatkowych przejazdów w obu kierunkach łącznie. Wśród nich jest późny powrót z Warszawy Wschodniej do Sochaczewa: odjazd o 21:53 i przyjazd o 22:57. To propozycja szczególnie istotna dla osób kończących pracę wieczorem. Nowe kursy pojawią się też do Błonia i Ożarowa Mazowieckiego, a część pociągów przejedzie dalej, m.in. do Zielonki, Ostrołęki lub Siedlec.
|Nowe połączenie
|Odjazd i przyjazd
|Dni kursowania
|Warszawa Wschodnia–Sochaczew
|21:53–22:57
|Dni robocze
|Sochaczew–Zielonka przez Warszawę Wschodnią
|13:49–15:20; przyjazd na Warszawę Wschodnią o 15:01
|Dni robocze
|Warszawa Wschodnia–Błonie
|14:34–15:26
|Dni robocze
|Błonie–Ostrołęka przez Warszawę Wschodnią
|15:53–18:26; przyjazd na Warszawę Wschodnią o 16:34
|Dni robocze
|Siedlce–Ożarów Mazowiecki
|16:46–18:35
|Dni robocze
|Ożarów Mazowiecki–Siedlce
|19:22–21:13
|Dni robocze
|Dęblin–Błonie przez Warszawę Wschodnią
|17:08–19:43; przyjazd na Warszawę Wschodnią o 19:00
|Weekendy
|Błonie–Warszawa Wschodnia
|20:20–21:01
|Weekendy
Dłuższe będą także trasy wybranych istniejących pociągów. W dni robocze kurs z Warszawy Wschodniej o 3:58 dojedzie przez Sochaczew do Łowicza Głównego o 5:25. W weekendy pociąg z Warszawy Wschodniej o 21:23 pojedzie przez Sochaczew do Łowicza, gdzie dotrze o 22:51. W przeciwnym kierunku przewidziano weekendowy wyjazd z Łowicza o 20:48, przez Sochaczew o 21:11, z przyjazdem na Warszawę Wschodnią o 22:23. Zmiany dotyczą więc zarówno późniejszych powrotów z Warszawy, jak i możliwości dojazdu do niej wieczorem.
Późne połączenie z Grodziska oraz pociągi do Małkini i Radomia
Na trasie Warszawa–Skierniewice ogólna liczba połączeń i ich układ będą zbliżone do obecnych, ale pojawią się konkretne ułatwienia. Jedna para pociągów w dni robocze zostanie wydłużona do Żyrardowa. Pociąg rozpoczynający bieg w Mrozach o 18:53 dotrze do Żyrardowa o 21:01, a w przeciwną stronę przewidziano odjazd z Żyrardowa o 21:18 i przyjazd na Warszawę Wschodnią o 22:15. Nowością będzie też pociąg z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy tuż przed północą. Z kolei na linii w stronę Tłuszcza i Małkini wydłużony zostanie kurs z Warszawy Wileńskiej o 00:01.
|Wybrane nowe lub wydłużone połączenie
|Odjazd
|Przyjazd
|Grodzisk Mazowiecki–Warszawa Wschodnia
|23:59
|00:44 następnego dnia
|Warszawa Wileńska–Małkinia przez Tłuszcz
|00:01
|1:23
|Małkinia–Warszawa Wileńska
|21:35
|22:55
|Warszawa Wileńska–Tłuszcz
|20:35
|21:15
|Warszawa Gdańska–Radom Główny
|23:30
|1:22 następnego dnia
Późny pociąg z Warszawy Gdańskiej do Radomia pojedzie dłuższą trasą niż dotychczas — wydłużenie obejmie odcinek od Warki do Radomia. Na tej samej linii pojawi się również połączenie z Radomia do Warki o 21:48, z przyjazdem o 22:31. Codziennie mają kursować „Radomiak”, wyjeżdżający ze Skarżyska-Kamiennej o 5:13 i docierający na Warszawę Targówek o 7:24, oraz „Kamienna” z Warszawy Gdańskiej o 19:47 do Skarżyska-Kamiennej o 21:42. Pociąg z Warszawy Targówka o 7:38 do Radomia zyska natomiast dodatkowy postój w Chynowie.
Pociągi wracają na całą trasę Tłuszcz–Ostrołęka
Od 13 grudnia ponownie będzie można przejechać pociągiem całą linię Tłuszcz–Ostrołęka. Według KM zakończenie remontu przyniesie krótszy przejazd, a na odcinku Tłuszcz–Wyszków także większą częstotliwość kursów. Do rozkładu wejdzie dodatkowa para połączeń, w tym wyjazd z Tłuszcza o 18:13 z przyjazdem do Ostrołęki o 19:19. Codzienny będzie również pociąg z Ostrołęki o 7:50, docierający do Tłuszcza o 8:59. Osoby korzystające z dalszych przesiadek powinny sprawdzić nowe godziny, ponieważ zmiany obejmą także sąsiednie linie.
Między Ostrołęką a Chorzelami liczba połączeń pozostanie taka sama, ale ich godziny zostaną dostosowane do przesiadek i ruchu pociągów dalekobieżnych. Na linii Legionowo–Tłuszcz również zmienią się godziny, bez większej przebudowy oferty. Dodatkową parę zyskają natomiast pasażerowie między Sierpcem a Raciążem: wyjazd z Sierpca zaplanowano o 19:35, z przyjazdem o 20:02, a powrót z Raciąża o 21:00, z przyjazdem do Sierpca o 21:28. To kolejna zmiana ułatwiająca przejazdy wieczorne, choć w przypadku dłuższej podróży nadal trzeba sprawdzić możliwość przesiadki.
Więcej połączeń do Płocka i w rejonie Radomia
Na trasie Warszawa–Płock pociągi przyspieszone „Mazovia”, „Mazoviak”, „Siemowit” i „Sobótka” mają być obsługiwane składami piętrowymi oraz pojazdami EN76. Przewoźnik zapowiada dzięki temu poprawę komfortu i skrócenie podróży. Między Kutnem a Płockiem liczba pociągów osobowych się nie zmieni, ale będą inne godziny odjazdów. Nowa para pojawi się między Sierpcem a Płockiem: z Sierpca o 7:43 do Płocka o 8:16 oraz z Płocka o 9:13 do Sierpca o 9:47. Warto więc ponownie sprawdzić godziny, nawet jeżeli liczba kursów na swoim odcinku pozostanie bez zmian.
Więcej możliwości podróży będzie też na południu województwa. Między Radomiem a Drzewicą KM uruchomią jedenaście par połączeń, czyli o dwie więcej niż obecnie, a Polregio zapewni kolejne dwie pary. Wszystkie pociągi KM mają pokonywać całą trasę. W Drzewicy w miarę możliwości zaplanowano przesiadki do pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowe połączenia pojawią się także między Radomiem a Skarżyskiem-Kamienną: wyjazd ze Skarżyska o 8:34 z przyjazdem do Radomia o 9:14 oraz z Radomia o 17:28 z przyjazdem do Skarżyska o 18:07.
Na linii Dęblin–Radom przewidziano nowe kursy z Radomia do Garbatki-Letniska o 8:25 i z powrotem o 9:39, a także z Radomia do Pionek o 16:27 i z powrotem o 18:06. Przyjazdy zaplanowano odpowiednio na 8:58, 10:13, 16:52 i 18:31. Ten kierunek również czeka jednak okres utrudnień. Od 1 do 12 marca 2027 roku, z powodu modernizacji peronu w Jedlni-Letnisku, między tą stacją a Pionkami pociągi pojadą po jednym torze. W tych dniach godziny przejazdów będą zmienione i trzeba je sprawdzić osobno.
Dojazdy do Działdowa, zmiany w Brodach Warszawskich i późniejszy kurs do Czeremchy
Na linii Warszawa–Działdowo jedna para połączeń zostanie wydłużona z Mławy do Działdowa. Pociąg z Warszawy Zachodniej, z peronu 9, odjedzie o 5:10, do Mławy dotrze o 7:14, a do Działdowa o 7:36. W przeciwną stronę zaplanowano wyjazd z Działdowa o 7:18, z przyjazdem na Warszawę Zachodnią, na peron 9, o 9:50. Zmiana ma ułatwić poranne dojazdy do szkół w Mławie i Działdowie. Jednocześnie siedem wskazanych przez KM pociągów jadących z Nasielska w kierunku Warszawy nie zatrzyma się w Brodach Warszawskich.
Chodzi o kursy odjeżdżające z Nasielska o 8:06, 15:06, 16:06, 17:38, 18:06, 19:06 i 22:06. Dla osób korzystających z Brodów Warszawskich istotna jest więc nie tylko nowa godzina, ale też to, czy wybrany pociąg nadal obsłuży ich przystanek. Zmiany będą również na linii Siedlce–Czeremcha. Liczba pociągów KM pozostanie tam bez zmian, natomiast od 1 stycznia 2027 roku nową parę uruchomi Polregio. KM zapowiadają późniejszy powrót z Siedlec swoim pociągiem o 20:23, który do Czeremchy dojedzie o 21:45.
Przed pierwszym przejazdem sprawdź datę i stację końcową
Dla pasażerów najważniejsze będzie odróżnienie grudniowego startu rozkładu od późniejszych zmian remontowych. Pociąg kursujący przez Warszawę w grudniu może od 17 stycznia kończyć bieg na innej stacji, a w wybrane lutowe weekendy mieć zmienione godziny lub nie pojechać wcale. Podróżni z kierunku otwockiego powinni dodatkowo zapisać termin autobusowej komunikacji zastępczej. Przy wyjazdach po północy warto też upewnić się, dla którego dnia sprawdzamy połączenie. W tabelach zamieszczonych w artykule pokazujemy zapowiedziane godziny, ale dokładny kalendarz kursowania poszczególnych pociągów należy odczytać z rozkładu przewoźnika.
Szczegółowe tabele dla wszystkich linii KM są dostępne na stronie przewoźnika. Warto sprawdzić zarówno codzienny dojazd do pracy lub szkoły, jak i późny powrót — zmiana w jednym kierunku nie musi oznaczać identycznej zmiany w drugim. Przy podróży z przesiadką trzeba porównać godzinę przyjazdu pierwszego pociągu z odjazdem następnego, a na czas remontów zwrócić uwagę na stację zakończenia biegu. Nowe połączenia mogą ułatwić wybór dogodnej godziny, ale dopiero sprawdzenie całej trasy pokaże, czy dany kurs pasuje do planu dnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.