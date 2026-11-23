Duże zmiany w kursowaniu pociągów w Warszawie. Od 26 listopada pojawią się autobusy zastępcze
Od 26 listopada zmiany na linii S2. Pociągi pojadą krótszą trasą
Warszawski Transport Publiczny zapowiedział dwa okresy utrudnień związanych z układaniem tymczasowego torowiska w Wesołej.
Pierwszy etap rozpocznie się w czwartek, 26 listopada, o godzinie 22:00 i potrwa do poniedziałku, 30 listopada, do godziny 4:00.
Drugi etap prac zaplanowano na kolejny tydzień. Ograniczenia rozpoczną się w czwartek, 3 grudnia, o godzinie 22:00 i zakończą w poniedziałek, 7 grudnia, o godzinie 4:00.
W obu terminach pociągi SKM linii S2 będą kursować wyłącznie na skróconej trasie do i z Warszawy Rembertów.
Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w kierunku Sulejówka nie będą mogli dojechać bezpośrednio linią S2 do dotychczasowych stacji końcowych.
Zmiany obejmą cztery przystanki kolejowe:
-
Warszawa Wesoła,
-
Warszawa Wola Grzybowska,
-
Sulejówek,
-
Sulejówek Miłosna.
Pociągi S2 nie będą obsługiwały tych przystanków podczas obu okresów prowadzenia robót.
Dla osób dojeżdżających codziennie do pracy, szkoły lub na uczelnię oznacza to konieczność zmiany dotychczasowego sposobu podróżowania. Szczególnie istotne będzie zaplanowanie dodatkowego czasu na przesiadkę z pociągu do autobusu zastępczego.
Poza wskazanymi okresami mają obowiązywać rozkłady uwzględniające pozostałe prace na infrastrukturze kolejowej. Dlatego warto każdorazowo sprawdzić godziny odjazdów przed rozpoczęciem podróży.
Autobusy ZS2 zastąpią pociągi. Wiadomo, którędy pojadą
Na czas ograniczeń w kursowaniu SKM uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa ZS2.
Jej zadaniem będzie zapewnienie połączenia między Warszawą Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną. Autobusy mają zatrzymywać się w pobliżu przystanków kolejowych, które podczas prac pozostaną bez obsługi pociągów S2.
Dla pasażerów oznacza to możliwość kontynuowania podróży po przesiadce w Rembertowie.
Najważniejsze przystanki na trasie autobusów ZS2 to:
-
PKP Rembertów (Strażacka),
-
PKP Wesoła,
-
PKP Wola Grzybowska,
-
PKP Sulejówek,
-
PKP Sulejówek Miłosna,
-
Sulejówek Miłosna-Pomnik.
Autobusy rozpoczną trasę przy przystanku PKP Rembertów (Strażacka). Następnie pojadą między innymi ulicami Strażacką, aleją gen. Antoniego Chruściela „Montera”, Republikańską, Topograficzną, Frontową, Czerwonych Beretów, Szatkowników, Cyrulików i Okuniewską.
Dalej trasa poprowadzi przez Sulejówek, między innymi ulicami Ogińskiego, Kombatantów II Wojny Światowej, Poniatowskiego, Reymonta, Szosową, 3 Maja, Staszica i Bema.
Autobusy dojadą również do przystanku Sulejówek Miłosna-Pomnik, znajdującego się poza bezpośrednim rejonem stacji kolejowej.
W przeciwnym kierunku linia będzie umożliwiała powrót do Rembertowa, gdzie pasażerowie przesiądą się do pociągów SKM jadących w stronę centrum Warszawy.
Warto pamiętać, że przejazd autobusem zastępczym może trwać dłużej niż podróż koleją. Czas przejazdu będzie zależał między innymi od warunków drogowych oraz liczby pasażerów korzystających z komunikacji.
Osoby planujące przesiadkę na dalsze połączenia kolejowe powinny uwzględnić możliwość wydłużenia podróży.
Ostatnie pociągi S2 przed zmianami. Podano dokładne godziny
Warszawski Transport Publiczny przekazał również informacje dotyczące ostatnich pociągów, które przejadą pełną trasę przed rozpoczęciem obu etapów utrudnień.
W czwartki 26 listopada oraz 3 grudnia ostatnie kursy SKM w pełnej relacji zaplanowano następująco:
W kierunku Sulejówka Miłosny: ostatni pociąg odjedzie ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina o godzinie 20:56.
W kierunku Lotniska Chopina: ostatni pociąg odjedzie ze stacji Sulejówek Miłosna o godzinie 21:42.
Są to szczególnie ważne godziny dla osób wracających wieczorem z pracy lub planujących późniejsze przejazdy przez wschodnią część Warszawy.
Po rozpoczęciu ograniczeń nie będzie już możliwości pokonania całej trasy linią S2 bez przesiadki.
Pasażerowie jadący z centrum Warszawy w kierunku Wesołej i Sulejówka będą musieli zakończyć podróż pociągiem na stacji Warszawa Rembertów, a następnie skorzystać z autobusu zastępczego.
Analogicznie osoby rozpoczynające podróż w Sulejówku lub Wesołej powinny uwzględnić dojazd autobusem do Rembertowa.
Zmiany nie dotyczą wyłącznie pojedynczych kursów wieczornych. W dwóch wskazanych okresach ograniczenie obejmie wszystkie pociągi linii S2 na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna.
Zmiany także w Kolejach Mazowieckich. Będzie dodatkowe honorowanie biletów
Prace budowlane wpłyną nie tylko na kursowanie Szybkiej Kolei Miejskiej.
Zmodyfikowane zostaną również rozkłady jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Zakres zmian będzie zależał od dnia i etapu prowadzonych prac.
Aby ułatwić podróżowanie, organizatorzy transportu zdecydowali o wprowadzeniu dodatkowego wzajemnego honorowania biletów Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Kolei Mazowieckich.
To istotna informacja dla osób, które będą zmuszone do korzystania z innych połączeń niż zazwyczaj.
Wszystkie rodzaje biletów WTP będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia.
Z kolei pasażerowie posiadający odpowiednie bilety Kolei Mazowieckich będą mogli korzystać z autobusów zastępczej linii ZS2 na całej jej trasie.
Bilety KM będą również honorowane w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia.
Rozwiązanie ma ograniczyć konieczność kupowania dodatkowych dokumentów przejazdu podczas zmiany środka transportu.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie połączenia kolejowe będą kursowały według zwykłego rozkładu. Przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, czy wybrany pociąg Kolei Mazowieckich rzeczywiście zatrzyma się na planowanej stacji.
Pasażerowie korzystający z biletów czasowych powinni też pamiętać o zasadach ich prawidłowej aktywacji i kasowania podczas podróży.
Budowa tunelu w Wesołej. Dlaczego trzeba zmienić przebieg torów?
Powodem utrudnień jest realizacja dużej inwestycji drogowo-kolejowej w dzielnicy Wesoła.
Przy ulicy 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego powstaje tunel, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy wyposażony w zapory.
Obecnie kierowcy muszą zatrzymywać się przed rogatkami w czasie przejazdu pociągów. Na tej trasie kursują zarówno składy pasażerskie, jak i inne pociągi korzystające z linii kolejowej prowadzącej w kierunku Mińska Mazowieckiego.
Budowa tunelu pozwoli w przyszłości oddzielić ruch samochodowy od kolejowego.
Dzięki temu pojazdy będą mogły przejeżdżać pod torami bez konieczności oczekiwania na otwarcie szlabanów.
Przed wykonawcami stoi jednak skomplikowane zadanie. Roboty muszą być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej infrastruktury kolejowej.
Dlatego w rejonie przystanku Warszawa Wesoła powstaje tymczasowy układ torowy, nazywany również by-passem.
Tymczasowe tory pozwolą skierować pociągi obok placu budowy, tak aby kolejne etapy wykonywania tunelu nie wymagały całkowitego wstrzymywania ruchu kolejowego przez cały okres inwestycji.
Samo przygotowanie i podłączenie nowych torów do istniejącej infrastruktury wymaga jednak czasowych zmian organizacji ruchu.
To właśnie z tego powodu zaplanowano dwa okresy skróconego kursowania linii S2.
Nowe perony i przejazd pod torami. Co powstanie w Wesołej?
Budowa tunelu oznacza nie tylko zastąpienie przejazdu kolejowego z rogatkami.
Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej i poprawę dostępności przystanku Warszawa Wesoła.
Docelowo kierowcy otrzymają dwupasmowy przejazd pod linią kolejową. Przewidziano także chodnik i drogę rowerową, dzięki którym z nowego połączenia będą mogli korzystać piesi oraz rowerzyści.
Istotnym elementem projektu są bezpośrednie połączenia z peronami kolejowymi.
Z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością zaplanowano windy.
Przebudowany zostanie również okoliczny układ drogowy, w tym fragmenty ulic Okuniewskiej i Bartosza Głowackiego.
Prace mają poprawić nie tylko bezpieczeństwo przejazdu przez tory, lecz również warunki przesiadek między pociągami a komunikacją autobusową.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2027 roku.
Zanim jednak mieszkańcy będą mogli skorzystać z tunelu, muszą liczyć się z kolejnymi etapami prac budowlanych, zmianami w organizacji ruchu oraz czasowymi utrudnieniami w dostępie do infrastruktury kolejowej.
Dojeżdżasz z Wesołej lub Sulejówka? Sprawdź trasę przed 26 listopada
Największe utrudnienia odczują pasażerowie, którzy codziennie podróżują między Sulejówkiem, Wesołą, Rembertowem i centrum Warszawy.
Dotyczy to między innymi osób dojeżdżających do pracy, uczniów oraz studentów korzystających z połączenia SKM S2.
W czasie prowadzenia robót najszybsza dotychczas trasa może wymagać dodatkowej przesiadki.
Przy planowaniu podróży należy wziąć pod uwagę oba okresy zmian: od 26 listopada, od godziny 22:00, do 30 listopada, do godziny 4:00 oraz od 3 grudnia, od godziny 22:00, do 7 grudnia, do godziny 4:00.
Szczególnej uwagi wymagają podróże w piątki, soboty i niedziele przypadające podczas obu etapów robót.
W tych dniach pociągi S2 nie będą dojeżdżały do Warszawy Wesołej, Warszawy Woli Grzybowskiej, Sulejówka ani Sulejówka Miłosny.
Alternatywą będzie autobus zastępczy ZS2 oraz dostępne połączenia Kolei Mazowieckich, z uwzględnieniem zmienionych rozkładów.
Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualny rozkład w serwisach Warszawskiego Transportu Publicznego, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Portalu Pasażera.
Należy również zwrócić uwagę na miejsce zatrzymania autobusu zastępczego. Przystanki ZS2 znajdują się w pobliżu stacji kolejowych, ale nie muszą pokrywać się z wejściami na perony.
Najważniejsza informacja dla podróżnych jest taka, że przez dwa okresy na przełomie listopada i grudnia linia S2 zakończy bieg w Rembertowie. Dalej, w kierunku Wesołej i Sulejówka Miłosny, pasażerowie będą musieli skorzystać z komunikacji zastępczej lub innych dostępnych połączeń.
Utrudnienia są czasowe i wynikają z budowy tunelu, który w przyszłości zastąpi przejazd z rogatkami przy ulicy 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego. Do tego czasu warto szczególnie uważnie sprawdzać rozkłady i komunikaty przewoźników.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.