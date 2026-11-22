Trzy ciężarówki spłonęły przy trasie S7. Strażacy walczyli z pożarem od rana
Trzy ciężarówki spłonęły w niedzielę rano w miejscowości Oczesały w województwie mazowieckim. Pojazdy były zaparkowane przed jedną z firm w pobliżu lokalnej drogi przy trasie S7. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o godzinie 5.16.
Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej.
Ogień objął trzy ciężarówki
Jak przekazał młodszy kapitan Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, pożar objął ciężarówki zaparkowane przed jedną z firm.
W wyniku zdarzenia zniszczone zostały trzy pojazdy.
Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie odniósł obrażeń.
Strażacy skupili się na ugaszeniu płonących samochodów i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
Pięć zastępów straży pożarnej na miejscu
W działaniach uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej.
Pożar kilku dużych pojazdów ciężarowych wymaga znacznych sił i środków, przede wszystkim ze względu na ilość paliwa, elementy wyposażenia oraz materiały znajdujące się w pojazdach.
Na ten moment nie podano informacji, czy ciężarówki przewoziły jakikolwiek ładunek ani czy pożar rozprzestrzenił się na inne obiekty.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia.
Okoliczności zdarzenia ustala miejscowa policja.
To oznacza, że na tym etapie nie ma podstaw do przesądzania, czy doszło do awarii technicznej, zwarcia instalacji, przypadkowego zaprószenia ognia czy działania osób trzecich.
Dopiero dalsze czynności policji i ewentualne oględziny pozwolą ustalić, od którego pojazdu rozpoczął się pożar i co było jego bezpośrednią przyczyną.
Zdarzenie w pobliżu S7
Do pożaru doszło w miejscowości Oczesały na Mazowszu, w rejonie lokalnej drogi przy trasie ekspresowej S7.
Nie podano informacji, aby zdarzenie spowodowało poważniejsze utrudnienia na samej trasie ekspresowej.
Pożar miał miejsce na terenie przy jednej z firm, gdzie zaparkowane były ciężarówki.
Służby zakończyły najważniejszą część działań gaśniczych, a dalszym ustalaniem okoliczności zdarzenia zajmuje się policja.
Na ten moment najważniejsze pozostaje to, że mimo dużych strat materialnych w pożarze nikt nie został poszkodowany.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.