Pociągiem z Warszawy do Wrocławia w 100 minut, do Łodzi w 40. Polska wchodzi w Koleje Dużych Prędkości
Z Warszawy do Wrocławia w około 100 minut, a do Łodzi w 40 minut. Takie docelowe czasy przejazdu mają zapewnić pociągi korzystające z nowej linii Kolei Dużych Prędkości „Y”. Pierwsza część trasy ma zostać uruchomiona w 2032 roku, natomiast połączenia do Wrocławia i Poznania są planowane do końca 2035 roku.
Zapowiedź skrócenia podróży na Dolny Śląsk została ponownie przedstawiona w komunikacie programu Port Polska z 18 listopada 2026 roku. Projekt ma połączyć Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań, a także włączyć nowe lotnisko krajowe do sieci szybkich połączeń. Dla podróżnych oznacza to perspektywę znacznie krótszych przejazdów między dużymi miastami. Korzyści mają jednak objąć również mniejsze ośrodki oraz pasażerów kolei regionalnej. Warunkiem osiągnięcia zapowiadanych czasów będzie ukończenie odpowiednich odcinków i uruchomienie planowanej oferty przewozowej.
Dlaczego linia „Y”? Wspólna trasa rozdzieli się na 2 kierunki
Nazwa odnosi się do układu połączeń: wspólny odcinek prowadzi z Warszawy przez nowe lotnisko i Łódź w stronę Sieradza, a dalej linia rozgałęzia się w kierunkach Wrocławia oraz Poznania. Ministerstwo Infrastruktury opisuje „Y” jako około 480 km nowych tras w standardzie KDP. To łączny zakres rozgałęzionego projektu, obejmujący oba zachodnie kierunki. Pociąg do Wrocławia nie będzie więc jechał przez Poznań, a podróżny zmierzający do Wielkopolski nie będzie musiał przejeżdżać przez stolicę Dolnego Śląska. Obie relacje skorzystają ze wspólnej części nowej infrastruktury.
Zakładana prędkość eksploatacyjna wynosi 300-320 km/h, podczas gdy geometria trasy ma pozwalać na osiąganie nawet 350 km/h. Te wartości opisują różne parametry projektu: możliwość techniczną infrastruktury oraz planowany sposób prowadzenia ruchu. Czas podróży zależy dodatkowo od wjazdu do węzłów miejskich, postojów i organizacji rozkładu. Dlatego sama najwyższa prędkość na otwartym odcinku nie jest jedynym warunkiem szybkiego przejazdu. Nowa linia ma tworzyć spójne połączenie między największymi ośrodkami, a nie pojedynczy fragment torów umożliwiający przyspieszenie.
Według materiałów Zintegrowanej Sieci Kolejowej docelowe czasy wyniosą 40 minut między Warszawą a Łodzią oraz po 60 minut między Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem. Z Warszawy do obu zachodnich miast podróż ma zajmować około 100 minut. Projekt uwzględnia także obsługę mniejszych ośrodków, między innymi Kalisza na poznańskiej odnodze. Planowany układ torowy ma umożliwiać zarówno szybki przejazd główną trasą bez zatrzymania, jak i wjazd pociągów na stację w centrum miasta. Taki układ pozwala pogodzić ofertę najszybszych połączeń z dostępnością kolei dla pasażerów korzystających z przystanków pośrednich.
Warszawa-Wrocław w 100 minut. Najpierw musi powstać cała trasa
Harmonogram rozdziela inwestycję na etapy. W 2032 roku ma zostać uruchomione połączenie Warszawy, nowego lotniska i Łodzi. Następnie, do końca 2035 roku, sieć ma zostać rozszerzona o odcinki prowadzące do Wrocławia i Poznania. Data pierwszego etapu nie oznacza więc rozpoczęcia pełnej oferty szybkich przejazdów na Dolny Śląsk. Oficjalne materiały ZSK wskazują również, że prace nad szerszym planem sieci nie zmieniają zasadniczego przebiegu ani parametrów „Y”. Projekt stanowi punkt wyjścia do kolejnych inwestycji planowanych w dłuższej perspektywie.
Przygotowania obejmują już konkretne postępowania i decyzje administracyjne. W listopadowej informacji serwisu Nasza Kolej opisano 4 kolejne decyzje lokalizacyjne dotyczące łącznie ponad 32 km trasy między Warszawą, lotniskiem a Łodzią. Trzy odnoszą się do fragmentów na Mazowszu, a jedna do odcinka w gminie Bolimów w województwie łódzkim. Decyzje określają przebieg linii i pozwalają przechodzić do dalszych procedur poprzedzających roboty. Są ważnym etapem inwestycji, lecz nie oznaczają, że cały objęty nimi odcinek jest już zbudowany.
Równolegle trwają prace przy tunelu KDP w Łodzi i przygotowanie kolejnych kontraktów. Port Polska we wrześniu poinformował o zakwalifikowaniu 5 podmiotów do zasadniczej części dialogu konkurencyjnego dotyczącego 14,3-kilometrowego odcinka między węzłem lotniskowym a bolimowskim. Podpisanie umowy w tym postępowaniu zaplanowano najpóźniej na IV kwartał 2027 roku. Te informacje pokazują, że poszczególne części projektu znajdują się na różnych etapach: od dokumentacji i wyboru wykonawców po roboty budowlane. Dopiero ich połączenie pozwoli uruchomić całą planowaną relację.
Warszawa i Mazowsze zyskają także połączenie z lotniskiem
Z punktu widzenia stolicy „Y” ma pełnić jednocześnie funkcję szybkiej trasy do innych miast i dojazdu do nowego portu lotniczego. W założeniach przedstawionych 3 listopada przewidziano pociągi AeroExpress między Warszawą a lotniskiem co 15 minut oraz między Warszawą a Łodzią co 30 minut. W Warszawie mają one obsługiwać stacje Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Dzięki temu oferta lotniskowa ma być dostępna z kilku ważnych punktów przesiadkowych miasta. To osobna część planu przewozowego, której nie należy utożsamiać z częstotliwością wszystkich pociągów do Wrocławia.
Dla mieszkańca Mazowsza znaczenie będzie miała również możliwość sprawnej przesiadki z pociągu regionalnego, metra, tramwaju lub autobusu. Krótki przejazd na głównym odcinku przynosi największą korzyść, gdy towarzyszy mu wygodny dojazd do stacji i rozsądny czas oczekiwania. Projekt przewiduje też nową stację w Brzezinach w województwie łódzkim, która ma poprawić dostęp do Łodzi i Warszawy. Pokazuje to, że nowa infrastruktura ma obsługiwać różne potrzeby: przejazdy między największymi miastami, dojazd na lotnisko oraz połączenia z mniejszych miejscowości. Poszczególne pociągi będą mogły mieć różny układ postojów.
Szybkie pociągi potrzebują sprawnych węzłów
Duże znaczenie dla relacji z Warszawy będzie miał wrocławski węzeł kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe i CPK uzgodniły współpracę przy wprowadzeniu KDP na stację Wrocław Główny. Przebudowa układu torowego ma umożliwić obsługę szybkich połączeń, rozwój przewozów aglomeracyjnych i regionalnych oraz sprawniejsze prowadzenie ruchu towarowego. Chodzi więc także o miejsca, w których wiele tras spotyka się ze sobą i pociągi muszą dojechać do peronów. Osiągnięcie krótkiego czasu między miastami wymaga odpowiedniej przepustowości również na końcu podróży.
W komunikacie z 18 listopada Port Polska wskazuje ponadto, że przeniesienie części ruchu dalekobieżnego na nowe linie ma zwolnić miejsce na istniejących trasach dla pociągów regionalnych. Docelowa oferta między Wrocławiem a Warszawą zakłada kursy KDP co 30 minut. Cały projekt wpisuje się w szerszą Zintegrowaną Sieć Kolejową, obejmującą nowe linie i modernizację powiązań między regionami. Poszczególne przedsięwzięcia mają jednak różne harmonogramy. Termin ukończenia „Y” w 2035 roku nie jest datą realizacji wszystkich pozostałych inwestycji przewidzianych w wieloletnim planie.
Co te zapowiedzi oznaczają dla pasażerów?
Około 100 minut to docelowy czas przejazdu między Warszawą a Wrocławiem, zależny od ukończenia infrastruktury i uruchomienia odpowiednich pociągów. Przy ocenie przyszłej oferty warto sprawdzać konkretny kurs: jego stację początkową, końcową oraz postoje. Najszybsze połączenie i pociąg obsługujący więcej miast po drodze mogą odpowiadać na inne potrzeby podróżnych. Istotna będzie także regularność kursowania, bo krótka jazda daje większą swobodę wtedy, gdy dostępnych jest wiele dogodnych godzin odjazdu. Podawany czas należy więc czytać razem z założeniami rozkładu, a nie jako identyczny wynik każdego przyszłego pociągu.
Dla osoby planującej spotkanie we Wrocławiu lub jednodniowy wyjazd z Warszawy taka zmiana może istotnie zmniejszyć część dnia poświęcaną na transport. Do przejazdu trzeba jednak nadal doliczyć dotarcie na dworzec, czas potrzebny przed odjazdem i dalszą drogę po przyjeździe. Przy porównywaniu pociągu z samochodem lub samolotem najbardziej użyteczny jest czas całej podróży oraz łączny koszt. Na atrakcyjność nowej oferty wpłyną więc również ceny biletów, skomunikowania i dostępność dogodnego powrotu. Sam parametr prędkości opisuje tylko część korzyści, które ma przynieść inwestycja.
Na razie najważniejsze są 2 daty z aktualnego harmonogramu: 2032 rok dla odcinka Warszawa-lotnisko-Łódź i 2035 rok dla rozszerzenia trasy do Wrocławia oraz Poznania. Osoby kupujące bilety na najbliższe miesiące nadal powinny korzystać z bieżącego rozkładu przewoźników. Postęp projektu będzie można oceniać na podstawie kolejnych umów budowlanych, robót i przygotowania połączeń do ruchu. Jeśli planowana infrastruktura i oferta zostaną uruchomione zgodnie z założeniami, podróż między Warszawą a Wrocławiem skróci się do około 1 godziny i 40 minut.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.