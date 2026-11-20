Bezprecedensowa ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie! Pierwsza taka sytuacja w historii lotniska
To wydarzenie bez precedensu w historii portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. W piątek, 20 listopada 2026 roku, w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza podjęto decyzję o ewakuacji pracowników wieży kontroli lotów. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, po raz pierwszy w historii tego lotniska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zdecydowała o zastosowaniu tak nadzwyczajnego środka bezpieczeństwa.
Decyzja zapadła w czasie rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, kiedy polskie służby uruchomiły procedury ochrony przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało również o podejrzeniu naruszenia polskiej granicy przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.
Minister potwierdza. Dziewięć osób musiało szukać schronienia
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał w mediach społecznościowych, że władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy podjęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.
W związku z zagrożeniem dziewięć osób, w tym sześciu członków personelu operacyjnego, przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Oznacza to, że pracownicy odpowiedzialni za obsługę ruchu lotniczego musieli czasowo opuścić swoje stanowiska i zastosować się do procedur ochronnych.
Minister podkreślił, że była to pierwsza taka ewakuacja w historii rzeszowskiego portu lotniczego. Podobne działania podejmowano wcześniej dwukrotnie wobec pracowników wieży kontroli lotów w Lublinie.
Lotnisko wstrzymało operacje lotnicze. Powodem działania wojska
W piątek rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała również o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Decyzja miała związek z działaniami polskiego lotnictwa wojskowego i sytuacją bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
Lotnisko Rzeszów-Jasionka odgrywa istotną rolę w obsłudze ruchu lotniczego w południowo-wschodniej Polsce. W związku z jego położeniem niedaleko granicy z Ukrainą sytuacja bezpieczeństwa w regionie jest szczególnie uważnie monitorowana.
Według informacji przekazanych później przez media port lotniczy wznowił już pracę.
Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Trwa wyjaśnianie zdarzenia
Ewakuacja wieży kontroli lotów nastąpiła w dniu, w którym na Lubelszczyźnie ujawniono niezidentyfikowany obiekt latający. Policja przekazała, że w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim obiekt spadł na pole w pobliżu lasu i zapalił się.
Na miejscu rozpoczęły się działania policji i straży pożarnej. Powiadomiono także Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. Służby przystąpiły do ustalania charakteru i pochodzenia obiektu. Nie potwierdzono jeszcze, czy był to dron, pocisk czy innego rodzaju urządzenie.
RCB ostrzegało mieszkańców dwóch województw
W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikatach informowano o zagrożeniu atakiem z powietrza oraz nakazywano znalezienie bezpiecznego miejsca i stosowanie się do poleceń służb.
Jednocześnie polska obrona powietrzna pozostawała w podwyższonej gotowości w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
Należy podkreślić, że ewakuacja pracowników wieży była środkiem bezpieczeństwa i sama w sobie nie oznacza, że lotnisko Rzeszów-Jasionka zostało zaatakowane.
Co to oznacza dla pasażerów i mieszkańców Polski?
Ewakuacja wieży kontroli lotów pokazuje, że w przypadku zagrożenia z powietrza procedury bezpieczeństwa mogą obejmować również personel odpowiedzialny za funkcjonowanie cywilnych portów lotniczych. W takich sytuacjach priorytetem jest ochrona życia pracowników i pasażerów, nawet jeśli wiąże się to z czasowym wstrzymaniem ruchu.
Osoby planujące podróż z lotniska Rzeszów-Jasionka powinny sprawdzać aktualne informacje o swoich rejsach bezpośrednio u przewoźnika oraz na stronie portu lotniczego. Wstrzymanie operacji może powodować opóźnienia, jednak nie oznacza automatycznie odwołania wszystkich lotów.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza nie zostali objęci wskazanym alertem RCB. Sytuacja na wschodzie Polski pozostaje jednak istotna dla funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa, dlatego warto śledzić oficjalne komunikaty służb.
Piątkowa ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie przejdzie do historii tego lotniska. Po raz pierwszy zagrożenie z powietrza doprowadziło do podjęcia takiej decyzji wobec pracowników rzeszowskiej wieży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.