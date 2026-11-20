Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole i zapalił się. Policja potwierdza zdarzenie
Nowe informacje w sprawie porannego alarmu na wschodzie Polski. Policja Lubelska potwierdziła ujawnienie niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na pole przy lesie w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Po upadku obiekt stanął w płomieniach. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, a do działań włączane są kolejne formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
W pow. #biłgorajskim w miejscowości Nowy Lipowiec prowadzimy czynności w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na polu przy lesie i zapalił się.
Na miejscu pracują policjanci @PolicjaBilgoraj i strażacy.
Powiadomiliśmy Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Na miejsce udają się policyjni kontrterroryści oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.
Ze wstępnych informacji wynika. że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych.
— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) November 20, 2026
To istotny rozwój wydarzeń po wcześniejszych komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które informowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alarmy do mieszkańców wschodnich województw.
Policja potwierdza: obiekt spadł i zapalił się
W oficjalnym komunikacie Policji Lubelskiej poinformowano:
„W pow. biłgorajskim w miejscowości Nowy Lipowiec prowadzimy czynności w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na polu przy lesie i zapalił się”.
Jest to pierwsze tak konkretne potwierdzenie zdarzenia przekazane przez policję. Wcześniej Dowództwo Operacyjne informowało o możliwości upadku obiektu w rejonie powiatu biłgorajskiego, natomiast służby prowadziły działania mające ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
W rozmowie z Wirtualną Polską starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że służby otrzymały zgłoszenie po eksplozji. Według jego relacji obiekt spadł na skraju lasu, a teren został objęty działaniami odpowiednich formacji.
Na miejscu policja, strażacy i kontrterroryści. Powiadomiono ABW
Skala zaangażowania służb pokazuje, jak poważnie potraktowano zdarzenie. Policja Lubelska poinformowała, że na miejscu pracują funkcjonariusze z Biłgoraja oraz strażacy. O sytuacji powiadomiono również Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
W kierunku miejsca zdarzenia udają się także policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.
Udział specjalistycznych jednostek ma znaczenie ze względu na nieznany charakter odnalezionego obiektu. Służby muszą ustalić jego pochodzenie i sprawdzić, czy pozostałości mogą stwarzać dodatkowe niebezpieczeństwo.
Samo skierowanie kontrterrorystów nie oznacza jednak, że potwierdzono zamach lub celowe działanie wymierzone w Polskę. Tego rodzaju ustalenia wymagają odrębnego postępowania.
Czy są ranni? Policja przekazała ważną informację
W oficjalnym komunikacie znalazła się również wiadomość dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców.
„Ze wstępnych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych” – poinformowała Policja Lubelska.
Starosta biłgorajski również przekazał mediom, że według dostępnych mu informacji miejsce upadku obiektu nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
To szczególnie istotne, ponieważ zgłoszenia dotyczyły obiektu, który spadł w pobliżu terenów leśnych, a po upadku doszło do pożaru.
Czy był to rosyjski dron? Służby ustalają pochodzenie obiektu
Na obecnym etapie nie potwierdzono, czym dokładnie był obiekt odnaleziony w Nowym Lipowcu. Nie wiadomo również, skąd nadleciał ani czy miał bezpośredni związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Późniejsze odnalezienie jednego z nich w powiecie biłgorajskim stanowi istotny element wyjaśniania całej sytuacji.
Premier Donald Tusk poinformował już, że otrzymał meldunek od ministrów odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczył przy tym, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają odpowiednie służby.
Co zrobić, jeśli znajdziesz podobny obiekt?
Policja i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo apelują, aby nie zbliżać się do niezidentyfikowanych przedmiotów, szczególnie jeśli mogą być pozostałościami urządzeń latających.
Nie należy dotykać takich elementów, przenosić ich ani próbować samodzielnie ustalać ich zawartości. Potencjalne szczątki mogą być niebezpieczne nawet wtedy, gdy nie wydzielają dymu ani nie widać na nich oznak uszkodzenia.
W przypadku zauważenia podejrzanego obiektu należy oddalić się od niego i powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie wolno również wchodzić na tereny zabezpieczone przez policję ani utrudniać pracy funkcjonariuszom.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Piątkowe zdarzenie dotyczy miejscowości Nowy Lipowiec w województwie lubelskim. Opublikowane wcześniej alerty RCB obejmowały obszary Lubelszczyzny i Podkarpacia, a nie Warszawę czy województwo mazowieckie.
Nie ma obecnie informacji o analogicznym zdarzeniu na Mazowszu związanym z porannym alarmem. Mieszkańcy stolicy powinni jednak śledzić oficjalne ostrzeżenia, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa związana z działaniami wojennymi za wschodnią granicą wymaga bieżącego monitorowania.
Najważniejsze ustalenia: policja potwierdziła upadek i zapalenie się niezidentyfikowanego obiektu w Nowym Lipowcu. Według wstępnych informacji nie ma osób rannych. Pochodzenie i charakter obiektu pozostają przedmiotem ustaleń służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.