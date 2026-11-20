Wydano instrukcje na wypadek zagrożenia. Rząd wyjaśnia, gdzie ukryć
Piwnica, garaż podziemny albo wewnętrzny korytarz mogą zapewnić choćby częściową osłonę podczas zagrożenia atakiem z powietrza. O wyborze miejsca decydują jednak jego konstrukcja, stan techniczny, droga dojścia i czas na reakcję. Instrukcja MSWiA wyjaśnia, dlaczego samo zejście pod poziom ziemi nie wystarcza i kiedy lepiej pozostać w odpowiednio wybranym pomieszczeniu mieszkania.
Nie każdy garaż podziemny jest schronem
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło dokument „Instrukcja reagowania. Zagrożenie atakiem z powietrza”, rozwijający wskazówki z rządowego „Poradnika bezpieczeństwa”. Materiał opisuje wybór osłony w domu, pracy i przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia są wcześniej sprawdzone miejsca wskazane przez służby, do których można bezpiecznie dotrzeć. Gdy takiej możliwości brakuje, znaczenie mają najbliższe dostępne pomieszczenia o odpowiednich cechach. Przygotowanie polega więc także na poznaniu własnego budynku, a nie wyłącznie na znalezieniu adresu odległego schronu.
Schron, ukrycie i miejsce doraźnego schronienia oznaczają różne rodzaje ochrony. Jak wyjaśnia Komenda Miejska PSP w Warszawie, schron jest zamkniętą, hermetyczną budowlą ochronną. Ukrycie pozostaje budowlą niehermetyczną, służącą przede wszystkim osłonie przed falą uderzeniową i odłamkami. Miejsce doraźnego schronienia jest natomiast obiektem przystosowanym do czasowego pobytu ludności i zapewnienia podstawowej ochrony do ustania zagrożenia lub ewakuacji. Zwykły parking pod budynkiem nie uzyskuje cech schronu przez sam fakt, że znajduje się pod ziemią.
Odpowiednio przygotowana piwnica lub masywny garaż mogą ograniczyć narażenie w porównaniu z pozostawaniem na otwartej przestrzeni. Ich przydatność zależy jednak od warunków technicznych. Państwowa Straż Pożarna wskazuje na konstrukcję, wentylację, drożne wejście oraz możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu. Istotne są solidne ściany i stropy bez widocznych uszkodzeń. Nazwa pomieszczenia ani jego wielkość nie zastępują sprawdzenia tych warunków, dlatego ocenę miejsca warto uzgodnić wcześniej z zarządcą lub właściwymi służbami.
Instrukcja MSWiA odradza korzystanie z piwnicy z uszkodzonym stropem, pęknięciami konstrukcyjnymi, jednym łatwym do zablokowania wyjściem albo przebiegającą przez nią instalacją gazową. Wskazuje również potrzebę oświetlenia awaryjnego. To kryteria, które trzeba uwzględnić przed wybraniem podziemia jako rodzinnego miejsca schronienia. W przypadku wątpliwości technicznych należy zwrócić się do zarządcy; samodzielne oględziny nie zastępują fachowej oceny konstrukcji.
W garażu należy wybrać strefę oddaloną od bramy i rampy, ładowarek oraz pomieszczeń technicznych, wolną od paliw, butli gazowych i chemikaliów. Podczas schronienia nie wolno uruchamiać silników ani blokować przejść i dróg wjazdowych. MSWiA wskazuje też rozwiązanie na sytuację, gdy bezpieczeństwo piwnicy lub garażu jest niepewne: pozostanie w centralnym pomieszczeniu domu lub mieszkania. Ważne jest przygotowanie takiego wariantu z wyprzedzeniem.
W mieszkaniu wybierz środek budynku i pamiętaj o dwóch ścianach
Rządowy poradnik zaleca pozostawanie z dala od okien, przy ścianach nośnych i w centralnych pomieszczeniach, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia. Chodzi o wykorzystanie dostępnej osłony wewnątrz budynku. W praktyce trzeba wcześniej poznać układ mieszkania i ustalić, które jego części są położone najdalej od przeszkleń i ścian zewnętrznych. Informację o ścianach nośnych najlepiej sprawdzić w dokumentacji lub u zarządcy. Ocena na podstawie wyglądu ściany może być zawodna.
MSWiA przypomina o zasadzie dwóch ścian: między osobą chroniącą się a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej 2 solidne ściany. Nie chodzi o ustawienie się w dowolnym narożniku, w którym 2 ściany stykają się ze sobą. Znaczenie ma ich położenie pomiędzy człowiekiem a otoczeniem budynku. Dlatego odpowiednim wyborem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój lub garderoba. Trzeba przy tym uwzględnić cały układ pomieszczeń, a nie tylko to, czy wybrane miejsce jest małe i pozbawione okna.
Łazienka może być odpowiednia, jeśli nie ma okna, kotła ani piecyka gazowego. Miejsce należy zająć z dala od luster, szkła, bojlera i ciężkich szafek. Instrukcja przestrzega również przed wybieraniem na schronienie przeszklonej klatki schodowej, która służy przede wszystkim przemieszczaniu się. Pokazuje to, dlaczego wyboru nie warto opierać wyłącznie na nazwie pomieszczenia. Wyposażenie i otoczenie mogą istotnie zmienić jego przydatność.
Najbezpieczniejsze dostępne pomieszczenie powinno znajdować się możliwie blisko środka budynku, najlepiej na najniższej kondygnacji, z dala od balkonów, dużych przeszkleń i ciężkich przedmiotów mogących spaść. Tak opisuje wskazówki instrukcji PSP w Kluczborku. Osłona w zwykłym budynku ma ograniczać narażenie, a jej skuteczność zależy od konstrukcji i charakteru zagrożenia. Nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony jak odpowiednio przygotowana budowla ochronna. Jeżeli budynek jest uszkodzony, trzeba uwzględnić również ryzyko związane z jego stanem i polecenia służb.
Droga do schronienia też ma znaczenie
Po ogłoszeniu alarmu nie zawsze właściwą decyzją będzie pokonywanie długiej trasy do wybranego wcześniej obiektu. Jak wyjaśnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki, do pobliskiego punktu należy udać się wtedy, gdy pozwala na to czas, a droga jest bezpieczna. Jeżeli dojście wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, bezpieczniejsze może być pozostanie w solidnym, nieuszkodzonym budynku. Warto więc znać zarówno miejsce schronienia w okolicy, jak i możliwie najlepsze pomieszczenie dostępne tam, gdzie zwykle przebywamy. Przy przemieszczaniu się należy korzystać ze schodów, unikając windy.
Dotyczy to także osób przebywających poza domem. Poradnik wymienia jako możliwą osłonę najniższe kondygnacje budynków, odpowiednie podziemia, tunele i przejścia podziemne. Wybór musi odpowiadać aktualnej sytuacji oraz informacjom od służb. Zalecenia omawiane w instrukcji dotyczą ataku z powietrza; przy pożarze, zalaniu lub innym zagrożeniu nie należy automatycznie stosować tej samej drogi postępowania. Kluczowe pozostają treść ostrzeżenia i polecenia dotyczące konkretnego miejsca.
Warszawa i Mazowsze. Sprawdź miejsce oraz jego dostępność
Warszawska straż pożarna wskazuje oficjalne narzędzie „Gdzie się ukryć”, dostępne pod adresem gdziesieukryc.pl. Pomaga ono odnaleźć punkty zapewniające podstawową, krótkotrwałą osłonę, między innymi istniejące przejścia podziemne, tunele, stacje metra i masywne garaże. Dla mieszkańca Warszawy lub osoby dojeżdżającej z Mazowsza przydatne będzie wcześniejsze sprawdzenie okolicy domu, pracy i szkoły. Punkt na mapie trzeba jednak powiązać z rzeczywistym wejściem i drogą dojścia. Sama bliskość obiektu nie mówi jeszcze, jak szybko można znaleźć się w jego wnętrzu.
W narzędziu rozróżniono obiekty dostępne całodobowo oraz te o ograniczonej dostępności, na przykład w określonych godzinach lub w ramach wzajemnej pomocy. PSP zaznacza, że mapa informuje o lokalizacji i dostępności, ale sama nie nadaje prawa wejścia do każdego obiektu. Warto więc odczytać opis punktu i wcześniej ustalić zasady korzystania z niego. Informacji o miejscach schronienia można szukać także w urzędzie gminy oraz jednostkach PSP i OSP. Przy garażu należącym do wspólnoty potrzebne są ustalenia z zarządcą, a nie założenie, że zamknięta brama na pewno otworzy się podczas alarmu.
Co przygotować, zanim będzie trzeba się schronić?
Zacznij od rozmowy z administracją budynku. Zapytaj, czy wskazano miejsce możliwe do wykorzystania podczas zagrożenia, kto zapewnia do niego dostęp oraz którędy prowadzą wejście i wyjście. Wyjaśnij wątpliwości dotyczące stanu piwnicy, wentylacji i oświetlenia. Następnie ustal z rodziną najbezpieczniejsze dostępne miejsce w mieszkaniu na wypadek, gdyby dotarcie do innego obiektu okazało się niemożliwe. Takie przygotowanie powinno obejmować również pomoc osobie starszej, dziecku lub domownikowi, który nie może samodzielnie zejść po schodach. Plan musi odpowiadać rzeczywistym możliwościom wszystkich osób.
Przygotuj wcześniej podręczny zestaw z dokumentem, wodą, potrzebnymi lekami, telefonem, latarką i powerbankiem. Jego zawartość dopasuj do wieku i stanu zdrowia domowników oraz opieki nad zwierzętami. Ustal także sposób kontaktu i miejsce spotkania, gdy rodzina zostanie rozdzielona. W sprawach dotyczących wspólnych części budynku zgłaszaj zarządcy zastawione przejścia i inne przeszkody na drodze do wyjścia. Znajomość trasy warto połączyć ze sprawdzeniem, czy potrzebne klucze i podstawowe wyposażenie są łatwo dostępne, zamiast pozostawiać te ustalenia na czas alarmu.
Gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie, jak najszybciej zajmij najbezpieczniejsze dostępne miejsce i stosuj się do komunikatów. Nie odkładaj schronienia na czas porządkowania piwnicy lub kompletowania rzeczy. Wybrane miejsce powinno być przygotowane wcześniej, a plecak możliwy do zabrania bez zwłoki. W domu szczególnie pilnuj oddalenia od okien i przeszkleń, a w obiekcie wspólnym pozostaw innym drożne przejścia. Najważniejsze są sprawdzony plan, dostępność osłony i szybka reakcja na rzeczywiste warunki, a nie samo przekonanie, że każde pomieszczenie pod ziemią zapewni bezpieczeństwo.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.