Właściciele domów nie pamiętają, a protokół jest obowiązkowy. Trzeba to zrobić przed zimą
Przed sezonem grzewczym właściciele i zarządcy budynków, także w Warszawie, muszą mieć aktualną roczną kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej. Od września 2023 r. jedynym dokumentem potwierdzającym kontrolę kominiarską jest e-protokół w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Papierowa kartka od kominiarza tego nie zastąpi. Wyjaśniamy, czego wymagają przepisy, ile to kosztuje, co grozi za zaniedbanie i jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem po pożarze.
Komin i gaz przed zimą. Co warto wiedzieć w pigułce?
- Sprawdź datę ostatniej kontroli komina i instalacji gazowej. Od poprzedniej nie może minąć więcej niż rok.
- Upewnij się, że kominiarz wprowadził e-protokół do CEEB. Zaloguj się do systemu, np. przez profil zaufany, i sprawdź wpis przy swoim budynku.
- Przed zamówieniem usługi sprawdź w CEEB, czy kominiarz figuruje w wykazie osób uprawnionych.
- Pamiętaj o czyszczeniu: przy drewnie, pellecie i kominku co 3 miesiące, przy gazie i oleju co 6 miesięcy, wentylacja raz w roku. Zachowuj dowody czyszczenia.
- Usuń usterki wskazane w protokole w terminie, który podał kontrolujący.
- Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i nie uszczelniaj całkowicie okien w pomieszczeniach z piecykiem gazowym lub kominkiem.
- Zamontuj czujkę dymu i czujnik czadu. Nie zastąpią kontroli, ale mogą w porę ostrzec domowników.
- Gdy poczujesz zapach spalin, zobaczysz iskry z komina lub włączy się czujnik czadu, wyjdź z budynku i dzwoń pod 112. Pożaru sadzy nie gaś wodą.
Kontrola komina i gazu: obowiązek raz w roku z Prawa budowlanego
Podstawą jest art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego. Właściciel lub zarządca budynku musi co najmniej raz w roku zlecić kontrolę stanu technicznego:
- instalacji gazowej,
- przewodów dymowych, czyli odprowadzających dym z pieców, kotłów i kominków na drewno, węgiel czy pellet,
- przewodów spalinowych, np. od kotła lub piecyka gazowego,
- przewodów wentylacyjnych.
Przepisy nie wyznaczają jednego terminu dla wszystkich. Liczy się to, by między kontrolami nie minęło więcej niż rok. Krajowa Izba Kominiarzy w komunikacie na sezon grzewczy 2026/2027 apeluje jednak, by zrobić to przed rozpoczęciem intensywnego ogrzewania.
Roczny przegląd to coś innego niż kontrola pięcioletnia. Ta ma szerszy zakres. Obejmuje stan techniczny i przydatność całego budynku do użytkowania, a także m.in. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Papierowy protokół nie wystarczy. Od 2023 r. liczy się tylko CEEB
Od 18 września 2023 r. protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządza się wyłącznie jako dokument elektroniczny w CEEB. Wynika to z art. 62a Prawa budowlanego. Kominiarz wprowadza wyniki kontroli bezpośrednio do systemu prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dostępnego przez portal ZONE.
To nie jest więc nowość tego sezonu, ale wielu właścicieli wciąż o tym nie wie. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że tradycyjna kartka papieru nie jest dokumentem potwierdzającym wykonanie kontroli. Kominiarz może wydrukować lub przesłać kopię, ale dowodem jest wpis w systemie.
|Co
|Jak to wygląda
|Kto wprowadza protokół
|Osoba, która wykonała kontrolę, np. mistrz kominiarski
|Co zawiera
|Datę kontroli, dane i kwalifikacje kontrolującego, zakres kontroli, stan przewodów, zalecenia z terminami
|Jak go sprawdzić
|Właściciel loguje się do CEEB, np. przez profil zaufany. Protokoły są przypisane do budynku
|Koszt protokołu
|Sam e-protokół jest bezpłatny. Płaci się za kontrolę
|Jak długo ważny
|Kontrola ma być co najmniej raz w roku, więc kolejną trzeba zrobić w ciągu 12 miesięcy
|Blok lub kamienica
|Protokołami zajmuje się zarządca, np. wspólnota lub spółdzielnia
Obowiązek elektronicznego protokołu dotyczy przewodów kominowych. Nie obejmuje automatycznie osobnej kontroli instalacji gazowej ani innych przeglądów budynku.
Kto może skontrolować komin. Sprawdź kominiarza w systemie
Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne kontroluje osoba z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim. Przewody z wymuszonym ciągiem, kominy przemysłowe i wolno stojące wymagają osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności. Instalację gazową sprawdza osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej.
W systemie CEEB i na stronie ZONE można sprawdzić, czy kominiarz jest w wykazie osób uprawnionych. Warto to zrobić przed zamówieniem usługi. Wyczyszczenie komina przez przypadkową osobę nie daje pewności, że kontrola jest formalnie udokumentowana.
Przegląd raz w roku, ale czyszczenie nawet 4 razy
Roczna kontrola i czyszczenie przewodów to 2 różne obowiązki. Częstotliwość czyszczenia określa § 34 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przypomina o niej też komunikat Krajowej Izby Kominiarzy na sezon 2026/2027.
|Rodzaj przewodu i ogrzewania
|Jak często usuwać zanieczyszczenia
|Ile razy w roku
|Paliwo stałe: węgiel, drewno, pellet, kominek
|co najmniej raz na 3 miesiące
|4
|Paliwo płynne lub gazowe
|co najmniej raz na 6 miesięcy
|2
|Przewody wentylacyjne
|co najmniej raz w roku
|1
W domu z kominkiem albo kotłem na drewno czy pellet jedna jesienna wizyta kominiarza nie wystarczy. Przewód dymowy trzeba czyścić w praktyce co kwartał.
Ile kosztuje kontrola komina
Ceny zależą od regionu, liczby przewodów i zakresu usługi. Według cenników kominiarzy zebranych przez Infor.pl orientacyjnie:
- roczna kontrola w domu jednorodzinnym z czyszczeniem komina i sprawdzeniem szczelności instalacji gazowej: 250-450 zł,
- sama kontrola przewodów i szczelności instalacji gazowej w domu: 250-350 zł,
- kontrola w pojedynczym lokalu: 150-250 zł,
- udrożnienie zatkanego przewodu: 300-700 zł.
W dużych miastach, w tym w Warszawie, ceny bywają wyższe niż na wsi.
Co grozi za brak kontroli: grzywna i nakaz naprawy
Niewykonanie obowiązkowej kontroli okresowej to według Prawa budowlanego wykroczenie zagrożone karą grzywny. W postępowaniu mandatowym grzywna może wynieść do 500 zł. Kontrolę może przeprowadzić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który ma wgląd w e-protokoły w CEEB.
Zgodnie z art. 70 Prawa budowlanego, jeśli kontrola wykaże uszkodzenia zagrażające życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku, właściciel lub zarządca musi je usunąć. Przy poważnych nieprawidłowościach nadzór budowlany może zakazać korzystania z obiektu, dopóki usterki nie zostaną naprawione.
Pożar sadzy i czad: dlaczego to ważniejsze niż mandat
Niedrożny komin, nieszczelny przewód spalinowy albo zablokowana wentylacja mogą doprowadzić do:
- zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem,
- cofania się spalin do mieszkania,
- zapalenia się sadzy w kominie,
- pęknięcia lub rozszczelnienia przewodu,
- przeniesienia się ognia na konstrukcję dachu i budynku.
Skala problemu jest duża. Od 1 października do 12 listopada 2025 r. strażacy odnotowali w Polsce 1026 pożarów sadzy w kominach. Według Komendy Głównej PSP od 1 października 2025 r. do 12 stycznia 2026 r. strażacy interweniowali 1735 razy z powodu tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Zginęło 31 osób, a 669 uległo zatruciu.
Po pożarze ubezpieczyciel zapyta o dokumenty
Brak protokołu nie oznacza, że ubezpieczyciel zawsze odmówi wypłaty. Znaczenie mają warunki konkretnej polisy, przyczyna szkody oraz to, czy zaniedbanie miało związek z pożarem. Jeśli ogień wybuchł z innego powodu, brak przeglądu komina nie powinien sam w sobie przekreślać odszkodowania.
Gdy jednak źródłem pożaru lub zaczadzenia okaże się zaniedbany komin, a właściciel nie ma aktualnej kontroli i dokumentacji czyszczenia, ubezpieczyciel może uznać to za poważne zaniedbanie. Może wtedy odmówić wypłaty lub ją zmniejszyć. Ubezpieczyciele często żądają dokumentów potwierdzających regularne kontrole. Ważna jest też notatka straży pożarnej z interwencji, bo wskazuje miejsce i prawdopodobną przyczynę pożaru. W sporze z ubezpieczycielem można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Warszawa: bez węgla, ale z gazem, kominkami i wentylacją
W Warszawie od października 2023 r. obowiązuje zakaz palenia węglem, wprowadzony uchwałą antysmogową dla Mazowsza. To nie zwalnia jednak z obowiązku kontroli kominów. Dotyczy on także budynków z ogrzewaniem gazowym, z kominkami i piecami na drewno oraz każdego budynku z przewodami wentylacyjnymi. Także bloków, w których kontrole organizuje zarządca.
W budynkach wielorodzinnych zarządca, np. wspólnota lub spółdzielnia, zleca kontrolę przewodów i instalacji gazowej w całym budynku. Mieszkańcy muszą wtedy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie. Przy kuchence gazowej i piecyku gazowym w łazience sprawdzana jest szczelność instalacji i drożność wentylacji. Strażacy od lat ostrzegają, że zatkana kratka wentylacyjna albo szczelnie zamknięte okna przy piecyku gazowym mogą doprowadzić do zaczadzenia.
Na Mazowszu w 2025 r. w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarły według Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie 2 osoby, a poszkodowanych było 106, w tym 25 dzieci. W pożarach w całym województwie zginęło 75 osób. Właściciele domów w dzielnicach z zabudową jednorodzinną, np. w Wawrze, Wesołej, Ursusie czy na Białołęce, sami odpowiadają za zlecenie kontroli.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.