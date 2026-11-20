Zagrożenie atakiem z powietrza w Polsce! RCB wydało alarmujący komunikat dla 2 województw: „Znajdź bezpieczne miejsce”
Bardzo poważne ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców wschodniej Polski. W piątek, 20 listopada, RCB poinformowało o zagrożeniu atakiem z powietrza. Alert dotyczy części województw lubelskiego i podkarpackiego. Służby przekazują jednoznaczne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, a sytuacja jest związana z rosyjskimi działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 20, 2026
„UWAGA! UWAGA! UWAGA!”. Pilny komunikat RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alarmujący komunikat o następującej treści:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
To ostrzeżenie wymagające natychmiastowego potraktowania sytuacji z należytą powagą. W przeciwieństwie do standardowych komunikatów informujących o podwyższonej gotowości polskiej obrony powietrznej, zawiera ono bezpośrednie polecenie znalezienia bezpiecznego miejsca.
Na opublikowanej przez RCB grafice zaznaczono obszary wschodniej Polski objęte ostrzeżeniem. Chodzi o część województw lubelskiego i podkarpackiego, położonych przy granicy z Ukrainą.
Rosja atakuje Ukrainę. Polska uruchomiła system obrony powietrznej
Alarm pojawił się w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W nocy z czwartku na piątek RCB informowało już mieszkańców wschodnich województw o podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazywało również informacje o uruchomieniu niezbędnych sił i środków.
Polskie służby monitorują zagrożenia związane z działaniami prowadzonymi za wschodnią granicą. Szczególne znaczenie mają obszary położone w pobliżu ukraińskiej przestrzeni powietrznej, gdzie istnieje ryzyko związane z przelotami dronów i pocisków wykorzystywanych podczas rosyjskich ataków.
Samo ogłoszenie zagrożenia nie oznacza potwierdzenia, że Polska została zaatakowana. Nie zmienia to jednak konieczności przestrzegania oficjalnych poleceń, zwłaszcza w miejscach objętych bezpośrednim ostrzeżeniem.
Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie
Według doniesień medialnych w części województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe. Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze i informacje przekazywane przez właściwe służby.
W przypadku ogłoszenia alarmu należy ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni i postępować zgodnie z aktualnymi instrukcjami. Nie należy wychodzić z budynków wyłącznie po to, aby obserwować niebo, nagrywać sytuację czy sprawdzać źródło niepokojących dźwięków.
Co robić, kiedy pojawia się ostrzeżenie przed atakiem z powietrza?
Najważniejsze jest znalezienie możliwie bezpiecznego miejsca i wykonywanie poleceń służb. Jeśli w pobliżu znajduje się wyznaczony obiekt schronienia, należy kierować się komunikatami dotyczącymi jego udostępnienia. Gdy nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do takiego miejsca, warto pozostać w budynku, z dala od okien oraz dużych przeszkleń.
W mieszkaniu bezpieczniejszym rozwiązaniem może być wewnętrzny korytarz lub pomieszczenie bez okien, oddzielone od zewnętrznych ścian dodatkowymi przegrodami. Nie daje to pełnej ochrony przed bezpośrednim uderzeniem, ale może ograniczać niektóre zagrożenia, między innymi ze strony odłamków szkła.
Warto mieć przy sobie telefon, dokumenty, niezbędne leki i podstawowe wyposażenie awaryjne. Należy również śledzić oficjalne komunikaty, ponieważ ostrzeżenie może zostać zaktualizowane lub odwołane.
Czy Warszawa i Mazowsze również są zagrożone?
Opublikowany alert dotyczy wskazanych obszarów województw lubelskiego i podkarpackiego. Warszawa i województwo mazowieckie nie zostały wymienione w komunikacie jako obszary objęte tym ostrzeżeniem.
Mieszkańcy stolicy i Mazowsza powinni jednak obserwować komunikaty RCB oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W przypadku zmiany sytuacji służby mogą przekazywać kolejne ostrzeżenia i zalecenia.
Najważniejsza informacja: osoby przebywające w rejonach objętych aktualnym alertem powinny bezwzględnie stosować się do poleceń służb i oczekiwać na dalsze oficjalne komunikaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.