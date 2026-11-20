Wielkie zmiany w dowodach osobistych! MSWiA szykuje nowe przepisy. Miliony Polaków odczują różnicę
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada istotne zmiany dotyczące dowodów osobistych. Dokument będzie można odebrać w dowolnej gminie w Polsce, niezależnie od miejsca złożenia wniosku. Osoby po 70. roku życia mają otrzymywać dowody ważne aż 15 lat, a rodzice zyskają nowe możliwości załatwiania formalności przez internet. Resort zapewnia, że ma być szybciej, wygodniej i bez zbędnych wizyt w urzędach. Na razie są to jednak przygotowywane rozwiązania, a nie przepisy, które już weszły w życie.
MSWiA zapowiada zmiany. Koniec z koniecznością odbierania dowodu w jednym urzędzie?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o pracach nad zmianami przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych. Zapowiedzi obejmują zarówno organizację obsługi mieszkańców w urzędach, jak i rozwój usług elektronicznych oraz wydłużenie ważności dokumentów dla najstarszych obywateli.
Jedną z najważniejszych propozycji jest umożliwienie odbioru gotowego dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie Polski. Obecnie miejsce odbioru dokumentu jest co do zasady związane z urzędem, w którym złożono wniosek. Ministerstwo chce zwiększyć elastyczność tego rozwiązania.
Po wprowadzeniu zapowiadanych przepisów obywatel miałby możliwość złożenia wniosku w jednym urzędzie, a następnie odebrania gotowego dokumentu w innej gminie. Byłoby to szczególnie wygodne dla osób, które pracują poza miejscem zamieszkania, przeprowadzają się lub często podróżują.
Osoby po 70. roku życia mają otrzymać dowody ważne przez 15 lat
Kolejna istotna propozycja dotyczy seniorów. Ministerstwo zapowiedziało, że osoby po ukończeniu 70. roku życia mają otrzymywać dowody osobiste z piętnastoletnim terminem ważności.
Obecnie standardowy okres ważności dowodu osobistego wydawanego osobie dorosłej wynosi 10 lat. Wydłużenie tego terminu dla seniorów oznaczałoby rzadszą konieczność wymiany dokumentu i ograniczenie formalności związanych z wizytami w urzędach.
Zmiana mogłaby mieć szczególne znaczenie dla osób starszych, które mają trudności z przemieszczaniem się albo potrzebują pomocy bliskich przy załatwianiu spraw urzędowych.
Warto jednak podkreślić, że zapowiedź nie oznacza automatycznego przedłużenia ważności dowodów już posiadanych przez seniorów. Szczegółowe zasady będą zależeć od ostatecznej treści przepisów.
Rodzice załatwią więcej spraw przez internet
MSWiA zapowiada również rozwój elektronicznych usług związanych z dokumentami tożsamości dzieci.
Jednym z przygotowywanych rozwiązań jest umożliwienie rodzicom internetowego zgłoszenia utraty dowodu osobistego dziecka oraz jego unieważnienia bez konieczności osobistego udziału urzędnika w obsłudze zgłoszenia.
Ma to uprościć procedurę w sytuacjach, gdy dokument zostanie zgubiony, skradziony lub utracony w innych okolicznościach.
Dla rodziców oznaczałoby to możliwość szybszego reagowania bez konieczności organizowania dodatkowej wizyty w urzędzie.
Dokładny sposób działania nowej usługi, w tym wymagania dotyczące identyfikacji elektronicznej rodzica, będzie wynikał z ostatecznie przyjętych regulacji.
Urzędnicy otrzymają nowe możliwości weryfikacji danych
Ministerstwo zapowiada także zmiany związane z bezpieczeństwem wydawania dowodów osobistych.
Zgodnie z komunikatem urzędnicy mają otrzymać możliwość sprawdzania danych w najważniejszych rejestrach państwowych. Rozwiązanie ma usprawnić weryfikację informacji niezbędnych do wydania dokumentu oraz zwiększyć bezpieczeństwo całej procedury.
Dostęp do danych ma służyć realizacji zadań związanych z obsługą dowodów osobistych. Szczegółowy zakres uprawnień urzędników będzie musiał wynikać z odpowiednich przepisów.
Co zmieni się dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Zapowiadane rozwiązania będą miały znaczenie również dla mieszkańców stolicy i podwarszawskich miejscowości. Szczególnie istotna może okazać się możliwość odbioru dowodu w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek.
Przykładowo mieszkaniec Mazowsza, który złoży wniosek w urzędzie właściwym dla wybranego miejsca, mógłby odebrać dokument w innej gminie, jeśli nowe przepisy wejdą w życie w zapowiadanym kształcie.
To rozwiązanie mogłoby ograniczyć konieczność ponownego dojazdu do tego samego urzędu i ułatwić organizację formalności osobom pracującym w Warszawie, ale mieszkającym poza stolicą.
Seniorzy z regionu mogliby natomiast korzystać z dłuższego okresu ważności nowych dokumentów, a rodzice z rozszerzonych usług internetowych.
Czy trzeba już wymieniać dowód osobisty?
Nie. Sam komunikat ministerstwa nie oznacza obowiązku natychmiastowej wymiany dowodów osobistych.
Dokumenty zachowują ważność zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami wskazanymi na dowodzie, o ile nie wystąpią inne okoliczności wymagające jego wymiany lub unieważnienia.
Nie ma również podstaw, aby na podstawie samej zapowiedzi uznać, że wszystkie osoby po 70. roku życia automatycznie otrzymają dokumenty ważne przez 15 lat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wymianę dowodu osobistego w najbliższym czasie, sprawdź termin ważności obecnego dokumentu i obowiązujące zasady składania wniosku. Nie warto odkładać wymaganej wymiany wyłącznie z powodu zapowiadanych zmian, ponieważ nie podano jeszcze w przedstawionym komunikacie daty wejścia nowych rozwiązań w życie.
Osoby starsze powinny szczególnie zwrócić uwagę na przyszłe zasady wydawania dokumentów piętnastoletnich. Rodzice natomiast mogą śledzić rozwój elektronicznych usług umożliwiających zgłaszanie utraty dowodu dziecka.
Najważniejsza informacja jest taka, że MSWiA przygotowuje uproszczenia, ale ich wejście w życie wymaga zakończenia odpowiedniej procedury legislacyjnej. Dopiero ostateczne przepisy przesądzą o terminach i szczegółach nowych rozwiązań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.