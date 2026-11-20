Tylko w piątek! Wielka wyprzedaż w Lidlu. Superceny na artykuły przemysłowe i tekstylia
W piątek, 20 listopada 2026 roku, w sklepach Lidl ruszy jednodniowa akcja wyprzedażowa. Sieć zapowiada specjalne ceny na oznaczone artykuły przemysłowe i tekstylne. Promocją zostaną objęte końcówki asortymentowe, a oferta może różnić się w zależności od sklepu. Klienci powinni zwracać uwagę na charakterystyczne okrągłe naklejki z napisem „SUPERCENA”. Jest jednak ważny szczegół – akcja potrwa tylko jeden dzień lub do wyczerpania zapasów.
Lidl ogłasza jednodniową wyprzedaż. Tylko 20 listopada
W piątek, 20 listopada, klienci sklepów Lidl będą mogli skorzystać ze specjalnej akcji promocyjnej obejmującej wybrane artykuły przemysłowe i tekstylne. Sieć poinformowała o niej w materiałach reklamowych, podkreślając, że produkty zostaną zaoferowane w supercenach.
Promocja dotyczy końcówek asortymentowych, czyli produktów pozostałych z wcześniejszych ofert sprzedażowych. Mogą to być artykuły z różnych kategorii nieżywnościowych, jednak sieć nie wskazuje w przedstawionym komunikacie konkretnych produktów ani ich cen.
Dla klientów oznacza to, że zawartość stref promocyjnych może być inna w poszczególnych placówkach. Produkt dostępny w jednym sklepie nie musi znajdować się w drugim.
Szukaj okrągłych naklejek. Tak rozpoznasz produkty w promocji
Lidl wyjaśnia, że artykuły objęte akcją będą specjalnie oznaczone. Na produktach pojawią się okrągłe naklejki z napisem „SUPERCENA” oraz ceną danego artykułu.
To właśnie oznaczenie będzie najważniejszą wskazówką dla kupujących.
Promocyjnych produktów należy szukać w wydzielonych miejscach na sali sprzedaży, w strefie koszy lub regałów z artykułami nieżywnościowymi.
Nie wszystkie produkty znajdujące się w tych strefach muszą być objęte wyprzedażą. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie konkretnego artykułu oraz jego cenę.
Końcówki asortymentowe w supercenach. Co będzie można kupić?
Zgodnie z komunikatem sieci akcja obejmuje oznaczone artykuły przemysłowe i tekstylne. Są to kategorie produktów nieżywnościowych, które Lidl regularnie oferuje w swoich sklepach.
W przedstawionej zapowiedzi nie wymieniono jednak konkretnych modeli, marek ani poziomów obniżek. Nie można więc zagwarantować, że w danej placówce pojawią się określone urządzenia, ubrania czy akcesoria.
Najważniejsza informacja dotyczy charakteru promocji: wyprzedawane będą końcówki asortymentowe, a dostępność poszczególnych artykułów może być ograniczona.
Oznacza to również, że liczba produktów może różnić się między sklepami, a część z nich może zostać sprzedana przed zakończeniem dnia.
W Warszawie i na Mazowszu oferta może się różnić
Z jednodniowej akcji będą mogli skorzystać również klienci sklepów Lidl w Warszawie i na Mazowszu.
Warto jednak pamiętać, że sieć wyraźnie zastrzegła możliwość występowania różnic w asortymencie objętym promocją w zależności od placówki.
Nie oznacza to więc, że każdy sklep będzie oferował identyczny zestaw przecenionych produktów.
Osoby zainteresowane zakupami powinny zwracać uwagę na specjalnie oznaczone strefy sprzedaży i sprawdzać ceny produktów przed udaniem się do kasy.
Promocja potrwa tylko jeden dzień. Jest ważne zastrzeżenie
Akcja została zaplanowana na piątek, 20 listopada 2026 roku. Zgodnie z regulaminową informacją zamieszczoną w materiale reklamowym potrwa tego dnia lub do wyczerpania zapasów.
To oznacza, że dostępność produktów może zakończyć się wcześniej, jeżeli zostaną wykupione.
Lidl nie deklaruje w przedstawionym komunikacie jednakowej liczby artykułów promocyjnych we wszystkich placówkach.
Nie podano również jednego, wspólnego procentu obniżki dla całej akcji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te rzeczy przed zakupem
Jeżeli planujesz zakupy w piątek, zwróć uwagę przede wszystkim na oznaczenia produktów. Artykuły objęte wyprzedażą mają posiadać okrągłą naklejkę „SUPERCENA” z podaną ceną.
Warto również sprawdzić stan opakowania, kompletność produktu oraz warunki gwarancji, szczególnie w przypadku urządzeń i akcesoriów pochodzących z końcówek asortymentowych.
Należy pamiętać, że zakup produktu na wyprzedaży nie oznacza utraty ustawowych praw konsumenta. Jeżeli towar okaże się niezgodny z umową, kupującemu przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów konsumenckich.
Sama obniżona cena nie jest jednak podstawą do zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym bez podania przyczyny. Taka możliwość zależy od zasad dobrowolnie przyjętych przez sprzedawcę.
Jednodniowa wyprzedaż Lidla odbędzie się w piątek, 20 listopada 2026 roku. Promocja obejmie oznaczone artykuły przemysłowe i tekstylne, a dostępność produktów będzie zależeć od konkretnego sklepu i zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.