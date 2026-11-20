Rosyjskie drony nad stolicą europejskiego państwa. Władze podjęły nadzwyczajną decyzję
Niebezpieczna eskalacja rosyjskiej wojny powietrznej. Rosyjskie bezzałogowce naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, a jeden z nich pojawił się nad stolicą kraju. Władze zdecydowały o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej, a samolot pasażerski musiał oczekiwać w bezpiecznej strefie niedaleko granicy z Rumunią. To kolejne niepokojące wydarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie państwa należącego do NATO.
Rosyjskie drony przekroczyły granicę. Siedem maszyn nad Mołdawią
Do poważnego incydentu doszło 17 listopada 2026 roku, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Mołdawskie Ministerstwo Obrony poinformowało o siedmiu bezzałogowcach, które bez zezwolenia wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju.
Według przekazanych informacji część maszyn przemieszczała się nad obszarami zamieszkanymi, a jeden z dronów pojawił się nad Kiszyniowem. Wstępne ustalenia wskazywały, że kilka bezzałogowców spadło na terytorium Mołdawii, natomiast jeden zniknął z radarów.
Mołdawskie służby rozpoczęły działania mające na celu ustalenie miejsc upadku maszyn oraz zabezpieczenie potencjalnie niebezpiecznych szczątków.
Alarm w stolicy. Władze zamknęły przestrzeń powietrzną
Szczególnie niebezpieczna sytuacja wystąpiła, gdy wykryto bezzałogowiec typu Shahed przemieszczający się w kierunku dzielnicy Botanica w Kiszyniowie.
O godzinie 16:27 czasu lokalnego władze podjęły decyzję o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej Mołdawii.
Ograniczenia dotknęły również lotnictwo cywilne. Samolot linii FlyOne, wykonujący rejs z Szarm el-Szejk do Kiszyniowa, został skierowany do bezpiecznej strefy w pobliżu granicy rumuńskiej.
Maszyna oczekiwała tam przez około 30 minut na wysokości przekraczającej 3000 metrów. Władze lotnicze wyjaśniły, że wykryte drony poruszały się na znacznie niższych wysokościach.
Centralny sektor przestrzeni powietrznej został ponownie otwarty o godzinie 17:03.
Niebezpiecznie blisko Rumunii. To już granica NATO
Incydenty budzą szczególny niepokój ze względu na położenie Mołdawii. Państwo graniczy zarówno z Ukrainą, jak i z Rumunią, która jest członkiem NATO.
W przeszłości rosyjskie bezzałogowce naruszały również rumuńską przestrzeń powietrzną, co prowadziło do reakcji wojskowych systemów monitorowania i obrony.
Każdy kolejny incydent zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji w regionie, w którym ruch lotniczy, infrastruktura cywilna i działania wojskowe odbywają się w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie.
Nie oznacza to jednak, że obecne zdarzenie stanowi potwierdzony atak na Rumunię. Informacja rozpowszechniana w mediach społecznościowych o dronie zmierzającym w jej kierunku wymaga niezależnej weryfikacji.
Mołdawia protestuje. Rosyjski ambasador wezwany
W odpowiedzi na naruszenia przestrzeni powietrznej mołdawskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora Olega Ozerowa.
Przekazano mu oficjalny protest dotyczący działań naruszających suwerenność państwa i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
Władze Mołdawii podkreślają, że rosyjskie ataki na Ukrainę coraz częściej powodują bezpośrednie zagrożenie również poza granicami tego kraju.
Prezydent Maia Sandu potępiła naruszenia przestrzeni powietrznej i wskazała na konieczność dalszego wzmacniania zdolności obronnych Mołdawii.
Co to oznacza dla Polski?
Choć wydarzenia rozgrywają się daleko od Warszawy, mają znaczenie dla bezpieczeństwa całego wschodniego obszaru Europy.
Polska i Rumunia należą do NATO, a oba państwa znajdują się na wschodniej flance Sojuszu. Naruszenia przestrzeni powietrznej państw sąsiadujących z Ukrainą pokazują, że skutki rosyjskich operacji wojskowych nie ograniczają się wyłącznie do terytorium zaatakowanego kraju.
Nie ma jednak podstaw, aby na podstawie opisanych wydarzeń twierdzić, że bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Warszawy lub Mazowsza wzrosło albo że ogłoszono w Polsce nowy alarm.
Najważniejsze jest śledzenie oficjalnych komunikatów instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a nie niezweryfikowanych map i wpisów pojawiających się w mediach społecznościowych.
Sytuacja pozostaje poważna. Potwierdzono naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, czasowe ograniczenia ruchu lotniczego oraz protest dyplomatyczny wobec Rosji. Nie potwierdzono natomiast nowego wtargnięcia drona do Rumunii w związku z najnowszym wpisem krążącym w internecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.