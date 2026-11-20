Rosja prowadzi zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Polska uruchomiła obronę powietrzną
Nocny rosyjski atak na Ukrainę postawił polskie służby i wojsko w stan podwyższonej gotowości. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało natomiast alerty do mieszkańców wybranych powiatów na wschodzie Polski. W mediach społecznościowych pojawiły się również doniesienia o wystrzeleniu przez Rosję 16 pocisków Kalibr. Ta liczba nie została jednak niezależnie potwierdzona.
Rosja zaatakowała Ukrainę. Polska natychmiast zareagowała
W piątek 20 listopada 2026 roku w godzinach nocnych i porannych napływają informacje o rosyjskich uderzeniach powietrznych na terytorium Ukrainy. W związku z zagrożeniem polskie wojsko uruchomiło odpowiednie elementy systemu obrony powietrznej, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało ostrzeżenia do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że działania zostały podjęte w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Chodzi o ataki prowadzone z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, które wymagają monitorowania sytuacji również po polskiej stronie granicy.
W oficjalnym komunikacie wojsko przekazało:
„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej”.
To oficjalne potwierdzenie uruchomienia polskich sił odpowiedzialnych za obronę przestrzeni powietrznej. Nie oznacza jednak, że doszło do ataku na Polskę lub że rosyjskie pociski przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Eksplozje w Ukrainie. Ostrzeżenia przed kolejnymi pociskami
Według doniesień ukraińskich mediów podczas nocnego ataku słyszano eksplozje w Kijowie. Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegały również przed zagrożeniem ze strony rosyjskich pocisków balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych.
Sytuacja jest dynamiczna, a informacje dotyczące liczby wykorzystanych pocisków, ich rodzajów oraz skutków uderzeń mogą być aktualizowane przez ukraińskie służby.
Rosyjskie ataki powietrzne obejmują różne rodzaje uzbrojenia. W zależności od przebiegu operacji mogą być wykorzystywane drony uderzeniowe, pociski manewrujące i rakiety balistyczne. Poszczególne typy uzbrojenia różnią się zasięgiem, prędkością oraz sposobem naprowadzania na cel.
W przypadku uderzeń prowadzonych w zachodniej części Ukrainy szczególne znaczenie ma sytuacja w pobliżu granic państw NATO. Dlatego polskie służby monitorują rozwój wydarzeń i mogą podejmować działania zapobiegawcze.
Doniesienia o 16 pociskach Kalibr. Co wiadomo?
W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, według której Rosja miała wystrzelić z morza 16 pocisków manewrujących Kalibr. Taki komunikat opublikował między innymi profil zajmujący się doniesieniami o konfliktach zbrojnych.
Na moment przygotowania materiału nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, że podczas obecnego ataku odpalono dokładnie 16 pocisków tego typu.
Kalibr to rodzina rosyjskich pocisków manewrujących, których wybrane warianty są przeznaczone do atakowania celów lądowych. Mogą być odpalane z odpowiednio wyposażonych jednostek nawodnych i podwodnych.
Informacje o obecności rosyjskich okrętów zdolnych do przenoszenia pocisków Kalibr nie są równoznaczne z potwierdzeniem, że określona liczba rakiet została wystrzelona.
Dokładne dane dotyczące wykorzystanego uzbrojenia powinny zostać zweryfikowane na podstawie oficjalnych komunikatów ukraińskich Sił Powietrznych.
Alert RCB dla mieszkańców wschodniej Polski
W związku z rosyjskim atakiem powietrznym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie dotyczące podniesienia gotowości polskiego systemu obrony powietrznej.
Treść wiadomości skierowanej do mieszkańców brzmi:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Alert skierowano do odbiorców znajdujących się na terenie wybranych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. Na opublikowanej przez RCB grafice zaznaczono obszary wschodniej Polski położone w pobliżu granicy z Ukrainą.
Wśród wymienionych w komunikacie obszarów znajduje się między innymi powiat hrubieszowski.
RCB podkreśliło, że sytuacja jest monitorowana. Mieszkańcy objętych ostrzeżeniem terenów powinni oczekiwać kolejnych oficjalnych informacji.
Co oznacza uruchomienie polskiej obrony powietrznej?
Polski system obrony powietrznej obejmuje struktury i środki służące wykrywaniu, śledzeniu oraz zwalczaniu potencjalnych zagrożeń z powietrza. Jego działanie opiera się między innymi na systemach radiolokacyjnych, środkach dowodzenia, lotnictwie oraz naziemnych systemach obrony przeciwlotniczej.
Uruchomienie odpowiednich sił i środków oznacza, że wojsko zwiększa gotowość do reagowania na rozwój sytuacji. Zakres działań zależy od oceny zagrożenia i decyzji podejmowanych przez odpowiednie struktury dowodzenia.
Nie każdy komunikat o uruchomieniu obrony powietrznej oznacza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Polski. Takie działania mogą mieć charakter prewencyjny, szczególnie gdy rosyjskie uderzenia prowadzone są na obszarach Ukrainy położonych stosunkowo blisko polskiej granicy.
W udostępnionym komunikacie Dowództwo Operacyjne nie podało szczegółowych informacji o wykorzystanych samolotach ani o ewentualnym użyciu uzbrojenia.
Nie ma również podstaw, aby na podstawie tego komunikatu stwierdzić, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Czy Warszawa i Mazowsze są zagrożone?
Z opublikowanych komunikatów wynika, że alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został skierowany do mieszkańców wybranych obszarów województw lubelskiego i podkarpackiego. Warszawa oraz województwo mazowieckie nie zostały wskazane jako tereny objęte tym konkretnym ostrzeżeniem.
Uruchomienie sił obrony powietrznej ma jednak znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. Polskie wojsko odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymywanie odpowiedniej gotowości w sytuacjach zagrożenia.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni śledzić oficjalne informacje, ale nie należy interpretować samego uruchomienia obrony powietrznej jako potwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla stolicy.
Na podstawie dostępnych komunikatów nie ma również podstaw do ogłaszania ewakuacji, konieczności ukrycia się czy wprowadzania nadzwyczajnych środków ostrożności na Mazowszu.
Co powinni zrobić mieszkańcy? Najważniejsze zalecenia
Osoby przebywające na obszarach objętych alertem RCB powinny zachować spokój, śledzić komunikaty odpowiednich służb i stosować się do ewentualnych dalszych zaleceń. Warto mieć przy sobie naładowany telefon oraz zwracać uwagę na wiadomości ostrzegawcze przesyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Szczególną ostrożność należy zachować wobec niesprawdzonych informacji publikowanych w mediach społecznościowych. Doniesienia o rzekomych eksplozjach, naruszeniach przestrzeni powietrznej czy pociskach zmierzających w stronę Polski wymagają potwierdzenia przez wiarygodne źródła.
Jeżeli ktoś zauważy podejrzany obiekt przypominający fragment drona, rakiety lub amunicji, nie powinien do niego podchodzić, dotykać go ani próbować go przenosić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
W przypadku pojawienia się nowych alertów lub instrukcji należy postępować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
Sytuacja może się zmieniać. Wojsko i RCB monitorują zagrożenie
Rosyjskie uderzenia na Ukrainę oraz działania polskiego systemu obrony powietrznej pozostają przedmiotem bieżącego monitorowania. W miarę rozwoju sytuacji mogą pojawiać się kolejne komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ukraińskich Sił Powietrznych.
Na obecnym etapie potwierdzone jest uruchomienie niezbędnych sił i środków polskiej obrony powietrznej oraz skierowanie alertów do części mieszkańców wschodniej Polski.
Nie ma natomiast potwierdzenia, że podczas opisywanego ataku rosyjskie pociski naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Nie została też niezależnie potwierdzona informacja o wystrzeleniu dokładnie 16 pocisków Kalibr.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.