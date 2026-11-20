Alert RCB po rosyjskim ataku na Ukrainę. Polska podniosła gotowość obrony powietrznej. Mieszkańcy otrzymują ostrzeżenia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało pilny komunikat dotyczący rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Polska podniosła gotowość systemu obrony powietrznej, a do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego skierowano alerty RCB. Służby monitorują sytuację i apelują o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.
Pilny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o działaniach podjętych w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W opublikowanym ostrzeżeniu przekazano, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony powietrznej została podniesiona.
Treść komunikatu skierowanego do mieszkańców brzmi:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny. Jego publikacja nie oznacza sama w sobie, że doszło do ataku na terytorium Polski lub naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Alert RCB w dwóch województwach. Wskazano obszary przy granicy
Z komunikatu RCB wynika, że ostrzeżenia zostały skierowane do odbiorców na terenie wybranych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego.
Na udostępnionym komunikacie wskazano między innymi powiat hrubieszowski w województwie lubelskim. Grafika RCB potwierdza, że alert obejmuje część wschodniej Polski, w pobliżu granicy z Ukrainą.
Pełna lista powiatów została zamieszczona w treści publikacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na udostępnionym zrzucie ekranu widoczny jest jedynie początek tego wykazu.
To ważne rozróżnienie: alert nie został przedstawiony jako ostrzeżenie obowiązujące na całym terytorium Polski. Dotyczy wskazanych obszarów dwóch województw.
Podniesiono gotowość obrony powietrznej. Co to oznacza?
Podniesienie gotowości systemu obrony powietrznej oznacza zwiększenie przygotowania odpowiednich struktur do reagowania na potencjalne zagrożenia z powietrza.
W sytuacji intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę polskie służby i wojsko mogą podejmować działania mające na celu monitorowanie sytuacji oraz ochronę przestrzeni powietrznej kraju.
Sam komunikat RCB nie określa jednak szczegółowego zakresu podjętych działań wojskowych. Nie zawiera również potwierdzenia, że rosyjskie drony lub pociski znalazły się nad Polską.
Nie należy zatem utożsamiać podwyższonej gotowości obrony powietrznej z informacją o bezpośrednim ataku na polskie terytorium.
Czy zagrożona jest Warszawa i Mazowsze?
Z opublikowanej grafiki RCB wynika, że alert został skierowany do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Warszawa i województwo mazowieckie nie zostały wskazane jako obszary objęte tym konkretnym ostrzeżeniem.
Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy stolicy powinni ignorować komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku wydarzeń związanych z sytuacją militarną za wschodnią granicą informacje mogą być aktualizowane wraz z rozwojem wydarzeń.
Najważniejsze jest korzystanie z oficjalnych źródeł, w szczególności komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz właściwych instytucji państwowych.
Co powinni zrobić mieszkańcy, którzy otrzymali alert?
Osoby przebywające na terenach objętych ostrzeżeniem powinny przede wszystkim zachować spokój i śledzić dalsze komunikaty odpowiednich służb.
Warto mieć przy sobie naładowany telefon, zwracać uwagę na wiadomości wysyłane przez RCB oraz sprawdzać informacje publikowane przez administrację publiczną. W razie wydania dodatkowych zaleceń należy postępować zgodnie z ich treścią.
Nie należy rozpowszechniać niesprawdzonych informacji o rzekomych eksplozjach, dronach czy naruszeniach przestrzeni powietrznej. W sytuacjach związanych z bezpieczeństwem państwa szczególnie ważne jest odróżnianie potwierdzonych komunikatów od spekulacji pojawiających się w mediach społecznościowych.
Jeżeli ktoś zauważy niebezpieczny przedmiot przypominający fragment amunicji lub bezzałogowego statku powietrznego, nie powinien go dotykać ani zbliżać się do niego. Należy oddalić się i zawiadomić służby pod numerem 112.
Sytuacja jest monitorowana. Możliwe kolejne komunikaty
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyraźnie zaznaczyło, że sytuacja jest monitorowana, i wezwało odbiorców do oczekiwania na dalsze informacje.
Oznacza to, że zakres ostrzeżeń oraz zalecenia dla mieszkańców mogą zostać zaktualizowane w zależności od rozwoju wydarzeń.
Na podstawie udostępnionego komunikatu nie można jednak przesądzać, czy kolejne alerty zostaną wysłane ani jak długo potrwa podwyższona gotowość polskiego systemu obrony powietrznej.
Najważniejsze: Polska podniosła gotowość systemu obrony powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alert RCB skierowano do części mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Na razie komunikat nie potwierdza ataku na terytorium Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.