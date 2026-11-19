Najlepsza babka ziemniaczana z przepisu mojej babci. Chrupiąca skórka, mięciutki środek i zapach, któremu nikt się nie oprze
Złocista, chrupiąca z wierzchu, delikatna i wilgotna w środku. Taka właśnie powinna być prawdziwa babka ziemniaczana. Z dodatkiem podsmażonego boczku, cebuli i majeranku smakuje znakomicie zarówno prosto z piekarnika, jak i następnego dnia, kiedy pokroimy ją w grube plastry i podsmażymy na patelni.
Babka ziemniaczana jak u babci – składniki
-
2 kg ziemniaków, najlepiej mączystych
-
250 g wędzonego boczku
-
2 duże cebule
-
3 jajka
-
3 łyżki mąki pszennej
-
2 łyżki mąki ziemniaczanej
-
2–3 ząbki czosnku
-
2 łyżeczki suszonego majeranku
-
1 płaska łyżeczka soli, do smaku
-
½ łyżeczki świeżo mielonego pieprzu
-
2 łyżki smalcu lub oleju do wysmarowania formy
-
opcjonalnie 2 łyżki kwaśnej śmietany
Jak zrobić idealną babkę ziemniaczaną?
1. Podsmaż boczek i cebulę. Boczek pokrój w niewielką kostkę i wrzuć na zimną patelnię. Podgrzewaj powoli, aż wytopi się tłuszcz, a kawałki zaczną się rumienić. Dodaj posiekaną cebulę i smaż, aż nabierze złocistego koloru. Pod koniec dodaj przeciśnięty czosnek.
2. Zetrzyj ziemniaki. Obrane ziemniaki zetrzyj na drobnych oczkach tarki, podobnie jak na placki ziemniaczane. Jeśli masa jest bardzo wodnista, odlej część płynu, ale nie wyciskaj ziemniaków do sucha. Dzięki temu babka pozostanie soczysta.
3. Połącz składniki. Do ziemniaków dodaj jajka, obie mąki, majeranek, pieprz oraz sól. Następnie przełóż gorący boczek z cebulą razem z wytopionym tłuszczem. Dokładnie wymieszaj.
4. Przygotuj formę. Naczynie żaroodporne lub blaszkę o wymiarach około 25 × 30 cm wysmaruj obficie smalcem. Możesz również oprószyć dno i boki bułką tartą, aby uzyskać bardziej chrupiącą skórkę.
5. Piecz do uzyskania złocistej skórki. Wstaw babkę do piekarnika nagrzanego do 190°C, grzanie góra–dół. Piecz przez około 75–90 minut, aż wierzch stanie się mocno rumiany, a środek będzie ścięty. Przy grubszej warstwie masy pieczenie może potrwać dłużej.
6. Odczekaj przed krojeniem. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw babkę na 10–15 minut. W tym czasie jej struktura się ustabilizuje, dzięki czemu łatwiej będzie pokroić ją w równe kawałki.
Trzy sekrety naprawdę dobrej babki ziemniaczanej
Najważniejszy jest odpowiedni gatunek ziemniaków. Najlepiej sprawdzają się odmiany o dużej zawartości skrobi, ponieważ zapewniają zwartą, ale jednocześnie miękką strukturę. Zbyt wodniste ziemniaki mogą sprawić, że babka będzie miała konsystencję niedopieczonego ciasta.
Drugim sekretem jest dodanie do masy gorącego tłuszczu z podsmażonego boczku. Nadaje on potrawie głęboki smak i aromat. Nie warto go odlewać, chyba że boczek jest wyjątkowo tłusty.
Trzecia rzecz to odpowiednio długie pieczenie. Babka ziemniaczana nie powinna być blada. Najlepiej smakuje wtedy, gdy jej wierzch jest mocno zarumieniony, brzegi lekko chrupiące, a wnętrze pozostaje wilgotne.
Co zrobić, żeby babka nie była surowa w środku?
Najczęstszym błędem jest użycie zbyt małej formy, przez co warstwa ziemniaczanej masy staje się bardzo gruba. W takiej sytuacji wierzch może już być rumiany, podczas gdy środek nadal pozostaje niedopieczony.
Najlepiej rozprowadzić masę na wysokość około 4–5 cm. Jeżeli babka zaczyna zbyt szybko ciemnieć, można luźno przykryć ją folią aluminiową i kontynuować pieczenie.
Po upieczeniu środek powinien być ścięty, bez płynnej masy ziemniaczanej.
Z czym podawać babkę ziemniaczaną?
Tradycyjna babka smakuje znakomicie z kwaśną śmietaną, kefirem lub sosem grzybowym. Można podać ją również z ogórkiem kiszonym albo surówką z kiszonej kapusty, która dobrze równoważy tłustość boczku.
Warto przygotować od razu większą porcję. Następnego dnia wystarczy pokroić schłodzoną babkę na grube plastry i podsmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Zewnętrzna warstwa staje się wtedy wyjątkowo chrupiąca, a środek pozostaje miękki.
To jedno z tych tradycyjnych dań, które nie potrzebują drogich składników ani skomplikowanych technik. Kilka ziemniaków, cebula, kawałek boczku i odrobina cierpliwości wystarczą, żeby przygotować sycący obiad dla całej rodziny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.