Aż 5,5 kilometrów nowej trasy i 4 stacje linii metra M2. Warszawski ratusz zatwierdza przebieg tunelu pod Wisłą
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział strategiczną rozbudowę 2. linii metra, która zyska dodatkowe 5,5 kilometra podziemnego torowiska oraz 4 nowe stacje na prawym brzegu Wisły. Trasa łącząca Bródno z Marymontem pozwoli pasażerom pominąć uciążliwe przesiadki w ścisłym centrum, a już na początku 2027 roku do użytku mieszkańców Bemowa trafią 3 zupełnie nowe przystanki.
Nowy korytarz pod rzeką. Bezpośrednie połączenie Bródna z Żoliborzem
Podczas czwartkowego wystąpienia prezydent stolicy poinformował o docelowym przedłużeniu wschodniego odcinka 2. linii metra. Nowa nitka podziemnej kolei poprowadzi od stacji Bródno, wzdłuż Trasy Toruńskiej, prosto przez obszar Żerania, a następnie przebije się pod dnem Wisły aż na lewobrzeżny Marymont.
Dzięki takiej konfiguracji tuneli mieszkańcy Targówka i Bródna otrzymają szybkie, bezpośrednie połączenie z Żoliborzem i Bielanami. Rafał Trzaskowski wyraźnie zaznaczył w mediach społecznościowych, że głównym celem inwestycji jest umożliwienie pasażerom z prawobrzeżnej Warszawy dojazdu do innych, odległych rejonów bez konieczności jazdy na około, przez centralne dzielnice miasta.
Metro omija Śródmieście. Usprawniony transfer na Wolę i Mokotów
Rozbudowa peryferyjnych odcinków metra to strategiczny krok dla odciążenia najbardziej obleganych stacji i węzłów komunikacyjnych. Budowa 4 stacji i nowego punktu przesiadkowego na stacji Marymont (przecięcie z linią M1) diametralnie zmieni codzienne schematy podróży tysięcy warszawiaków.
Pasażerowie jadący z północnych rejonów prawego brzegu zyskają błyskawiczny transfer na Mokotów, przesiadając się bezpośrednio na pierwszej linii, unikając tłumów na stacji Świętokrzyska. Pełna przepustowość przedłużonej linii M2 zapewni także sprawniejszy dojazd pracowników do biznesowego serca stolicy na Woli – m.in. w rejonie Ronda Daszyńskiego. Władze miasta podkreślają, że nowa przeprawa podziemna pod rzeką zdejmie gigantyczny ruch tranzytowy z zakorkowanego Śródmieścia, równomiernie rozkładając potoki pasażerów w całej aglomeracji.
Finał prac na zachodnim odcinku. 3 nowe stacje na Bemowie
Zanim dojdzie do drążenia północnego odcinka pod Wisłą, system metra powiększy się na swoim zachodnim krańcu. Już na początku 2027 roku drogowcy oddadzą do regularnego użytkowania 3 nowe stacje na Bemowie.
Pasażerowie zyskają dostęp do przystanków: Lazurowa (przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej), Chrzanów (przy zbiegu Rayskiego i Szeligowskiej) oraz Karolin (w okolicach Połczyńskiej i Sochaczewskiej). W tym samym etapie infrastruktura wzbogaci się o kluczową Stację Techniczno-Postojową Mory, do której poprowadzą podziemne tory dojazdowe od strony stacji Karolin.
Zaplanuj codzienne dojazdy po otwarciu nowych stacji M2 w Warszawie
- Przetestuj alternatywną trasę przez Marymont – po uruchomieniu odcinka z Bródna pod Wisłą zrezygnuj z jazdy do stacji Świętokrzyska; wybierz przesiadkę na linii M1, by szybciej i bardziej komfortowo dotrzeć do celu, omijając poranne szczyty komunikacyjne w centrum.
- Sprawdź siatkę połączeń Zarządu Transportu Miejskiego – przed otwarciem stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin zweryfikuj przebieg okolicznych linii autobusowych, które w ramach dostosowania infrastruktury zostaną skrócone lub przekierowane do nowych węzłów przesiadkowych.
- Zaktualizuj bilet długookresowy na Karcie Miejskiej – upewnij się, że opłacasz bilet ważny w 1. lub 2. strefie biletowej, w zależności od tego, czy nowa Stacja Techniczno-Postojowa Mory i peryferyjne przystanki zlokalizowane blisko granicy miasta wpłyną na wyznaczone strefy Twojej podróży.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.