PILNE! S7 całkowicie zablokowana na Mazowszu! Policja wyznaczyła objazdy
Pilny komunikat mazowieckiej policji! Trasa ekspresowa S7 została zablokowana przed węzłem Mława Północ w związku z wypadkiem drogowym. Kierowcy nie mogą przejechać odcinkiem na wysokości 52,6 kilometra. Funkcjonariusze wyznaczyli objazd przez Mławę i apelują o szczególną ostrożność. Utrudnienia mogą dotknąć kierowców podróżujących między Warszawą a północną częścią Polski.
Trasa S7 zablokowana. Policja wydała ostrzeżenie
W czwartek 19 listopada 2026 roku wieczorem Policja Mazowsze opublikowała pilny komunikat dotyczący poważnych utrudnień na trasie ekspresowej S7. Z przekazanych informacji wynika, że na wysokości 52,6 kilometra, przed węzłem Mława Północ, doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego droga została zablokowana.
To jedna z najważniejszych tras komunikacyjnych w Polsce, wykorzystywana między innymi przez kierowców podróżujących pomiędzy Warszawą, Mławą i Trójmiastem. Jej zablokowanie może powodować utrudnienia zarówno w ruchu lokalnym, jak i dalekobieżnym.
Policja nie przekazała w opublikowanym komunikacie szczegółowych informacji o liczbie pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ani o ewentualnych osobach poszkodowanych. Nie wiadomo również, jak długo potrwa przywracanie normalnego ruchu.
Kierowcy muszą zjechać z S7. Wyznaczono objazd
W związku z blokadą drogi funkcjonariusze wyznaczyli trasę objazdową. Kierowcy powinni opuścić drogę ekspresową na węźle Warszawska, następnie przejechać przez Mławę i ponownie włączyć się do ruchu na S7 na węźle Kuklin.
Wyznaczony przez policję objazd:
Węzeł Warszawska → Mława → węzeł Kuklin → powrót na S7.
To ważna informacja dla osób, które dopiero planują podróż i mogą jeszcze odpowiednio zmienić trasę. Kierowcy znajdujący się już w rejonie utrudnień powinni stosować się do poleceń funkcjonariuszy oraz tymczasowego oznakowania.
Przejazd przez Mławę może oznaczać wydłużenie czasu podróży, zwłaszcza jeżeli na objazd zostanie skierowana większa liczba samochodów ciężarowych i osobowych. Skala ewentualnych zatorów będzie zależała od natężenia ruchu i czasu trwania blokady.
Utrudnienia na ważnej trasie z Warszawy na północ Polski
Droga ekspresowa S7 jest jednym z kluczowych połączeń drogowych łączących centralną i północną Polskę. Korzystają z niej kierowcy jadący z Warszawy w kierunku Mławy, Nidzicy, Olsztynka i Gdańska.
Zablokowanie odcinka w rejonie Mławy może mieć znaczenie także dla mieszkańców innych miejscowości północnego Mazowsza. Część ruchu może zostać skierowana na drogi lokalne, co potencjalnie zwiększy natężenie ruchu na ulicach miasta.
Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy samochodów ciężarowych, dla których przejazd przez teren zabudowany może oznaczać konieczność ograniczenia prędkości i zachowania większych odstępów od innych pojazdów.
Policja apeluje o ostrożność
Mazowieccy funkcjonariusze zwrócili się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i poleceń służb oraz uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży.
W rejonie wypadku mogą pracować służby ratunkowe i policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia. Kierowcy nie powinni podejmować prób zawracania w niedozwolonych miejscach ani wykorzystywać pasa awaryjnego do omijania zatoru.
Należy również pozostawić możliwość swobodnego przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.
Kiedy trasa S7 zostanie odblokowana?
Na moment publikacji policyjnego komunikatu nie podano przewidywanej godziny przywrócenia ruchu. Nie wiadomo również, czy po zakończeniu pierwszych działań służb możliwe będzie częściowe otwarcie jezdni.
Kierowcy powinni na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez Policję Mazowsze oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Uwaga! Komunikat dotyczy sytuacji z wieczora 19 listopada 2026 roku. Stan przejezdności drogi może się zmienić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.