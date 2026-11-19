Nowy obowiązek w mieszkaniach. Jedno urządzenie może uratować życie, a wielu Polaków wciąż go nie ma
W polskich mieszkaniach i domach stopniowo zaczyna obowiązywać wymóg instalowania urządzeń, które mogą ostrzec domowników przed śmiertelnym zagrożeniem. Chodzi o autonomiczne czujki dymu, a w określonych przypadkach również czujki tlenku węgla. Część właścicieli nieruchomości już musi je posiadać, podczas gdy pozostali mają jeszcze czas na dostosowanie swoich lokali. Terminy zależą od tego, kiedy rozpoczęto użytkowanie mieszkania i w jaki sposób jest ono wykorzystywane.
Nowe przepisy dotyczą milionów mieszkań i domów
Wprowadzone rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiany w przepisach przeciwpożarowych obejmują lokale mieszkalne w całej Polsce, w tym mieszkania w warszawskich blokach, kamienicach oraz domy jednorodzinne na Mazowszu. Celem nowych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wcześniejsze wykrywanie pożaru lub obecności niebezpiecznego tlenku węgla.
Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku wyposażenia lokali mieszkalnych w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu. Jest to niewielkie urządzenie, które wykrywa dym i uruchamia sygnał alarmowy, zanim pożar rozwinie się na większą skalę.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy właściciele mieszkań musieli zamontować czujki w tym samym terminie. Ustawodawca przewidział okresy przejściowe, które różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości oraz daty rozpoczęcia jej użytkowania.
Kto już musi mieć czujkę dymu?
W przypadku nowych lokali mieszkalnych, które nie były jeszcze użytkowane 23 grudnia 2024 roku, obowiązek wyposażenia w czujkę powstaje wraz z rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że mieszkanie oddane do użytkowania po wejściu w życie nowych regulacji powinno być odpowiednio zabezpieczone już od początku.
Inaczej wygląda sytuacja mieszkań i domów, które były użytkowane przed 23 grudnia 2024 roku. W ich przypadku termin dostosowania do nowych przepisów został wyznaczony na 1 stycznia 2030 roku. Właściciele takich lokali mają więc jeszcze czas, ale strażacy zachęcają, aby nie odkładać instalacji urządzenia na ostatnią chwilę.
Jeszcze inne zasady dotyczą pomieszczeń i lokali wykorzystywanych do świadczenia usług hotelarskich. W przypadku obiektów użytkowanych w tym charakterze przed wejściem w życie nowych przepisów termin dostosowania upłynął 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że w listopadzie 2026 roku obowiązek już obowiązuje takie obiekty.
Dlaczego czujka jest tak ważna?
Pożar w mieszkaniu może rozwijać się bardzo szybko. Szczególne zagrożenie występuje nocą, kiedy domownicy śpią i mogą nie zauważyć pierwszych oznak niebezpieczeństwa. Dym oraz toksyczne produkty spalania mogą stanowić śmiertelne zagrożenie jeszcze zanim ogień obejmie większą część pomieszczenia.
Autonomiczna czujka dymu ma za zadanie możliwie wcześnie wykryć zagrożenie i uruchomić głośny alarm. Dzięki temu mieszkańcy mogą szybciej zareagować, opuścić zagrożone pomieszczenie i wezwać pomoc.
Urządzenie nie zastępuje jednak prawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznej, ogrzewania ani przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest dodatkowym elementem ochrony, który może mieć ogromne znaczenie w sytuacji zagrożenia.
Gdzie zamontować czujkę dymu?
Miejsce montażu powinno być zgodne z instrukcją producenta oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej. W wielu mieszkaniach dobrym rozwiązaniem jest instalacja urządzenia na suficie w korytarzu prowadzącym do sypialni, ponieważ pozwala to ostrzec domowników również podczas snu.
W większych mieszkaniach, domach piętrowych lub lokalach o skomplikowanym układzie pomieszczeń jedna czujka może nie zapewniać optymalnego poziomu ochrony. Warto wówczas rozważyć zastosowanie większej liczby urządzeń, uwzględniając ich zasięg i rozmieszczenie pomieszczeń.
Nie należy montować czujki przypadkowo, na przykład bezpośrednio nad kuchenką lub w miejscu, gdzie para wodna i zwykłe czynności domowe mogłyby powodować częste fałszywe alarmy, chyba że producent przewidział takie zastosowanie.
Czy za brak czujki grozi kara?
Przepisy ustanawiają obowiązek wyposażenia określonych lokali w urządzenia wykrywające zagrożenie. Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec, który obecnie nie posiada czujki, automatycznie narusza prawo.
W przypadku mieszkań użytkowanych przed 23 grudnia 2024 roku termin dostosowania upływa dopiero 1 stycznia 2030 roku. Nie można więc twierdzić, że wszyscy mieszkańcy starszych bloków już dziś podlegają karze za brak urządzenia.
Ewentualna odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących wymagań przeciwpożarowych zależy od konkretnych okoliczności i podstawy prawnej. Nie istnieje jedna automatyczna kara nakładana na każdego właściciela mieszkania bez czujki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub na Mazowszu, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, kiedy rozpoczęto użytkowanie lokalu oraz czy znajdują się w nim urządzenia wymagające dodatkowej ochrony przed tlenkiem węgla.
Następnie warto ustalić, czy posiadana czujka spełnia wymagania odpowiednich norm i czy jest prawidłowo zamontowana. Urządzenie powinno być regularnie testowane zgodnie z instrukcją producenta, a baterie lub całe urządzenie wymieniane w terminach wskazanych w dokumentacji.
Warto również omówić z domownikami sposób postępowania po usłyszeniu alarmu. W przypadku podejrzenia pożaru najważniejsze jest bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca i wezwanie służb ratunkowych pod numerem 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.