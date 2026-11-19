Utrudnienia w metrze. Zamknięte 3 stacje, komunikacja zastępcza, policja na miejscu
Duże utrudnienia na linii metra M1 na Bielanach. W czwartek 19 listopada po południu pociągi nie dojeżdżają do stacji Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Metro kursuje w pętli Słodowiec – Kabaty, a między Słodowcem a Młocinami uruchamiana jest zastępcza linia autobusowa ZM1.
3 stacje zamknięte, zastępcze autobusy ZM1
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach „z przyczyn technicznych w rejonie stacji metra Młociny”. Według komunikatu WTP ze stanem na godz. 16:46 wyłączone z ruchu są stacje:
- Młociny,
- Wawrzyszew,
- Stare Bielany.
Pociągi M1 jeżdżą na odcinku Słodowiec – Kabaty. Autobusy zastępczej linii ZM1 mają kursować między stacjami Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. WTP podało, że trwa ich uruchamianie, więc na pierwsze kursy trzeba chwilę poczekać.
Przyczyną pozostawiony bagaż
Według informacji, do których dotarła redakcja, powodem zamknięcia stacji jest pozostawiony bagaż w rejonie stacji Młociny. W takich sytuacjach na miejsce wzywana jest policja, a teren zostaje wyłączony z ruchu do czasu sprawdzenia przedmiotu, czasem z udziałem pirotechników. W całej Polsce do 30 listopada obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO, więc służby traktują takie zgłoszenia bardzo poważnie.
Nie wiadomo, kiedy pociągi wrócą na całą trasę. Będziemy aktualizować informacje.
Utrudnienia w godzinach szczytu na Bielanach
Utrudnienia przypadły na popołudniowy szczyt komunikacyjny. Młociny to jeden z największych węzłów przesiadkowych w Warszawie. Oprócz metra są tam pętle tramwajowa i autobusowa, dworzec autobusów podmiejskich i parking P+R. Pasażerowie jadący z centrum do Młocin, Wawrzyszewa i na Stare Bielany muszą przesiąść się na Słodowcu do autobusów ZM1 albo skorzystać z tramwajów i autobusów miejskich.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.