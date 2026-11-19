Koniec sposobu na oszukanie „niewidzialnego fotoradaru”. Mandaty poleją się szerokim strumieniem. Padł termin
Zjazd z drogi przed końcową kamerą odcinkowego pomiaru prędkości, potocznie nazywanego „niewidzialnym fotoradarem”, może sprawić, że system nie zbierze danych potrzebnych do obliczenia średniej prędkości samochodu. Warszawa przygotowuje jednak rozwiązanie, które ma zamknąć tę możliwość: na moście Poniatowskiego kontrola obejmie również wjazdy i zjazdy z przeprawy. Znamy już przewidywany termin, choć na uruchomienie urządzeń miasto jeszcze poczeka.
Zjazd przed kamerą nie wystarczy. Pomiar obejmie łącznice
Zmiana dotyczy jednej z ważnych tras łączących prawą i lewą stronę stolicy. Jej znaczenie wykracza jednak poza codzienne dojazdy warszawiaków, bo pokazuje, jak można rozszerzyć działanie odcinkowego pomiaru na drogę z dodatkowymi połączeniami. Zamiast sprawdzać wyłącznie samochody przejeżdżające całą trasę między 2 skrajnymi punktami, system ma objąć także korzystających z łącznic. Według Zarządu Dróg Miejskich będzie to pierwszy taki pomiar w Polsce. Dla kierowcy oznacza to, że wcześniejsze opuszczenie głównej jezdni nie ma już pozwalać na wyjechanie poza kontrolę.
Klasyczny odcinkowy pomiar prędkości wykorzystuje czas przejazdu pojazdu między punktami kontrolnymi i znaną odległość między nimi. Kamera rozpoznaje samochód na początku, a kolejne urządzenie rejestruje jego przejazd na końcu. Z tych danych wyliczana jest średnia prędkość. Jeżeli pojazd opuści drogę pośrednim zjazdem, którego nie objęto rejestracją, brakuje drugiego odczytu potrzebnego do obliczenia wyniku dla takiego przejazdu. Podobny problem może dotyczyć samochodu wjeżdżającego na kontrolowaną trasę dopiero za kamerą początkową. To ograniczenie konkretnego układu urządzeń, z którego nie wynika jednak żadne zwolnienie z przestrzegania przepisów.
Na moście Poniatowskiego kamery mają kontrolować również połączenia prowadzące na przeprawę i z niej, w tym węzeł z Wisłostradą. ZDM zapowiedział objęcie pomiarem zarówno mostu i wiaduktów, jak i łącznic. Założenie jest takie, by system mógł rozliczać przejazd także wtedy, gdy kierowca korzysta tylko z części trasy. O skuteczności ma więc decydować rozmieszczenie punktów rejestracji: samochód zjeżdżający wcześniej nadal powinien zostać odnotowany w odpowiednim miejscu. Właśnie w tym sensie drogowcy mówią o szczelnym systemie.
Podstawą kontroli pozostanie pomiar średniej na wyznaczonym fragmencie drogi, a nowością jest uwzględnienie dodatkowych dróg wjazdu i wyjazdu. Określenie „nie da się ominąć” dotyczy zatem zamknięcia możliwości wyjechania przez niekontrolowaną łącznicę. System ma uwzględniać trasę pokonaną między właściwymi dla danego przejazdu punktami rejestracji. Dla kierowców praktyczna zmiana jest istotna: sama znajomość wcześniejszego zjazdu ma przestać wystarczać do uniknięcia rejestracji przejazdu.
Padł termin. Most Poniatowskiego poczeka do 2027 roku
ZDM potwierdził podpisanie umów na nowe urządzenia w komunikacie z 3 listopada 2026 roku. Dokładniejszy harmonogram dla mostu Poniatowskiego przedstawił następnie rzecznik zarządu Jakub Dybalski w rozmowie z Interią. Jak podał portal, nowy pomiar ma zacząć działać najwcześniej w pierwszej połowie 2027 roku. Rzecznik wykluczył uruchomienie jeszcze w 2026 roku, a firma Lifor, odpowiedzialna za realizację inwestycji, ma czas na zamontowanie urządzeń do czerwca 2027 roku. Miasto liczy na wcześniejsze zakończenie prac, lecz nie ogłoszono konkretnego dnia rozpoczęcia kontroli.
Trzeba przy tym odróżnić termin montażu od potwierdzonej daty rozpoczęcia rejestrowania wykroczeń. Informacja o pierwszej połowie 2027 roku jest zapowiedzią harmonogramu, a nie komunikatem, że mandaty będą wystawiane od określonego dnia stycznia czy czerwca. Z kolei listopadowa zapowiedź pojawienia się pierwszych nowych urządzeń jeszcze w 2026 roku dotyczy szerszego programu obejmującego kilka warszawskich lokalizacji. Nie oznacza przyspieszenia uruchomienia odcinkowego pomiaru na Poniatowskiego. Kierowcy powinni śledzić komunikat odnoszący się bezpośrednio do tej przeprawy.
Fotoradary znikną z mostu, ale pojawią się na innych ulicach
Odcinkowy pomiar zastąpi dotychczasową kontrolę punktową. ZDM tłumaczył, że standardowe fotoradary poprawiły bezpieczeństwo, lecz ich wygląd nie pasuje do zabytkowego mostu, a obecna forma instalacji od początku miała charakter tymczasowy. Nowy system ma lepiej wpisywać się w otoczenie i jednocześnie obejmować dłuższy fragment trasy. Dotychczasowe urządzenia zostaną wykorzystane w innych miejscach Warszawy. Miejski serwis Warszawa 19115 wskazuje, że jeden z przenoszonych fotoradarów pojawił się już w kwietniu 2026 roku na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej.
Według informacji przekazanych Interii przeniesienie pozostałych urządzeń poprzedzi montaż nowego systemu. Dlatego między zmianami wyposażenia a rozpoczęciem odcinkowej kontroli może wystąpić przerwa w pomiarze prowadzonym przez stałe urządzenia na moście. Nie zmienia to obowiązujących ograniczeń ani możliwości kontrolowania prędkości przez policję. Nie ma też podstaw, by z samego demontażu fotoradaru wyciągać wniosek, że zmieniła się dopuszczalna prędkość. O tym informuje organizacja ruchu i oznakowanie drogi, a nie obecność konkretnej obudowy przy jezdni.
Osobna inwestycja obejmuje tunel Wisłostrady, gdzie odcinkowy pomiar ma działać w obu nawach. Rzecznik ZDM przekazał Interii, że tam system powinien rozpocząć funkcjonowanie na przełomie zimy i wiosny 2027 roku. Powodów do kontroli drogowcy szukają między innymi w wynikach badań z 2018 roku: 15 proc. kierujących poruszało się wtedy szybciej niż 86-88 km/h, a najwyższy odnotowany wynik sięgał 174 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Są to dane historyczne dotyczące tunelu. Nie opisują obecnego ruchu na moście Poniatowskiego i nie pozwalają obliczyć, ilu kierowców dostanie tam mandat po uruchomieniu kamer.
Za przekroczenie prędkości nawet 5000 zł. Liczą się też punkty
Nowy układ kamer nie tworzy odrębnego taryfikatora. Wysokość kary zależy od ustalonego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Obecne stawki przypomniane przez policję to między innymi 200 zł i 3 punkty za przekroczenie o 16-20 km/h, 300 zł i 5 punktów za 21-25 km/h oraz 400 zł i 7 punktów za 26-30 km/h. Przy przekroczeniu o 31-40 km/h mandat wynosi już 800 zł, a do tego dochodzi 9 punktów karnych. O wyniku pomiaru decydują dane z zarejestrowanego przejazdu, dlatego samo zwolnienie tuż przy końcowej kamerze nie gwarantuje uniknięcia odpowiedzialności.
Jeszcze szybsza jazda oznacza wyższe sankcje: za przekroczenie o 41-50 km/h przewidziano 1000 zł i 11 punktów, za 51-60 km/h – 1500 zł i 13 punktów, a za 61-70 km/h – 2000 zł i 14 punktów. Najwyższy próg, czyli przekroczenie o co najmniej 71 km/h, to 2500 zł i 15 punktów. W warunkach recydywy wskazane kary pieniężne za przekroczenia o ponad 30 km/h są podwajane. W najwyższym przedziale daje to 5000 zł. Mechanizm dotyczy ponownego popełnienia odpowiedniego wykroczenia w ciągu 2 lat; nie oznacza podwojenia każdego mandatu dowolnej osoby, która wcześniej naruszyła przepisy.
Rejestracja przejazdu przez kamerę nie oznacza również, że właściciel samochodu natychmiast dostaje gotową karę bez dalszych czynności. CANARD opisuje procedurę obejmującą weryfikację materiału i ustalenie osoby kierującej. Do właściciela lub posiadacza pojazdu może zostać skierowane wezwanie do wskazania, komu powierzono samochód w oznaczonym czasie. Dalsze działania zależą od ustaleń i otrzymanego oświadczenia. Dlatego korespondencję trzeba przeczytać i odpowiedzieć zgodnie z jej treścią, szczególnie gdy z auta korzysta kilka osób albo jest ono pojazdem firmowym.
Co to oznacza dla kierowców korzystających z przeprawy?
Po uruchomieniu nowego systemu na znaczeniu straci przyzwyczajenie do miejsc, w których stoją dzisiejsze fotoradary. Rozsądne przygotowanie polega na obserwowaniu aktualnych znaków, w tym oznaczenia początku i końca odcinkowej kontroli, oraz utrzymywaniu dopuszczalnej prędkości na całej trasie. Potoczne określenie „niewidzialny fotoradar” nie oznacza, że kierowca ma być pozbawiony informacji o pomiarze. OPP ma własne oznakowanie, a jego działanie różni się od urządzenia sprawdzającego prędkość w jednym punkcie. Nie warto więc przenosić na niego nawyku zwalniania wyłącznie przy kamerze.
Zmiana będzie istotna także dla osób wjeżdżających na most z Wisłostrady lub zjeżdżających z przeprawy przed jej końcem. Taki przejazd ma zostać objęty kontrolą, mimo że nie prowadzi między 2 najbardziej odległymi punktami całego systemu. Kierowca powinien pilnować ograniczeń również na łącznicy, bez zakładania, że krótki odcinek pozostaje poza rejestracją. Przy zjeżdżaniu trzeba ponadto odpowiednio wcześnie wybrać pas i spokojnie dostosować prędkość. Gwałtowne hamowanie na widok urządzenia może stworzyć zagrożenie dla jadących z tyłu, a nie rozwiązuje problemu wcześniejszego zbyt szybkiego przejazdu.
Do czasu uruchomienia pomiaru warto rozdzielać informacje o moście od zapowiedzi dotyczących tunelu Wisłostrady i pozostałych warszawskich fotoradarów. Są to różne lokalizacje z własnymi harmonogramami. Przy Poniatowskiego najważniejszą zapowiedzią jest obecnie pierwsza połowa 2027 roku, z terminem montażu urządzeń do czerwca. Dokładną datę rozpoczęcia kontroli powinien potwierdzić kolejny komunikat. Niezależnie od postępu prac dopuszczalna prędkość obowiązuje już dziś, a po uruchomieniu kamer korzystanie z wcześniejszego zjazdu ma przestać być sposobem na pozostanie poza odcinkowym pomiarem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.