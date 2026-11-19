Arktyczne powietrze nadciąga nad Mazowsze! Temperatura runie, pojawią się mróz i śnieg. Znamy datę załamania pogody
Jeszcze w czwartek w Warszawie termometry pokazują około 10 stopni Celsjusza, ale już za kilkadziesiąt godzin pogoda może zmienić się nie do poznania. Nad Polskę zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze z północy, a mieszkańcy Mazowsza muszą przygotować się na gwałtowny spadek temperatury. Nocami pojawi się mróz, a prognozy wskazują również na możliwość opadów śniegu i niebezpiecznego oblodzenia dróg. Największa zmiana ma nadejść w weekend 21–22 listopada.
Arktyczne powietrze zmierza nad Polskę. Ciepłe dni dobiegają końca
Druga połowa listopada przynosi wyraźny zwrot w pogodzie. Po okresie stosunkowo wysokich temperatur, silniejszego wiatru i opadów deszczu nad Europą zacznie zmieniać się układ cyrkulacji atmosferycznej. Z północy w kierunku Polski może napływać coraz chłodniejsza masa powietrza, co przełoży się na znaczący spadek temperatury w wielu regionach kraju.
Według prognoz analizowanych przez synoptyków ochłodzenie zacznie być odczuwalne od piątku 20 listopada, natomiast w sobotę i niedzielę obejmie kolejne regiony. Na Mazowszu różnica temperatur pomiędzy czwartkiem a weekendem może wynieść kilka stopni.
Jeszcze 19 listopada w Warszawie prognozowane jest około 10–11 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę temperatura maksymalna może wynosić już zaledwie 3–4 stopnie. To oznacza powrót warunków charakterystycznych dla początku zimy, szczególnie podczas poranków i wieczorów.
Temperatura gwałtownie spadnie. W nocy pojawi się mróz
Największą zmianę mieszkańcy Mazowsza odczują po zachodzie słońca. W nocy z piątku na sobotę temperatura w Warszawie może spaść w okolice zera, a lokalnie nawet nieznacznie poniżej tej wartości.
Kolejne dni również mają być chłodne. Prognozy dla stolicy wskazują na temperatury maksymalne około 2–4 stopni Celsjusza w okresie od 21 do 25 listopada. Nocami możliwe są przymrozki, szczególnie poza zwartą zabudową miejską.
Warto pamiętać, że temperatura w centrum Warszawy może być wyższa niż na obrzeżach miasta i w mniejszych miejscowościach Mazowsza. Wynika to między innymi z efektu miejskiej wyspy ciepła, który sprawia, że gęsto zabudowane obszary wolniej oddają nagromadzone ciepło.
Na terenach otwartych, w dolinach rzek i poza dużymi miastami temperatura może spadać szybciej, szczególnie podczas pogodnych i bezwietrznych nocy.
Nawet minus 10 stopni? Modele pokazują możliwy scenariusz
W części prognoz dotyczących końcówki listopada pojawiają się wartości temperatur minimalnych sięgające od minus 5 do minus 10 stopni Celsjusza. Są to jednak przewidywania dla wybranych obszarów Polski, a nie potwierdzona prognoza takich wartości dla Warszawy.
Modele numeryczne wskazują na możliwość wystąpienia silniejszych nocnych spadków temperatury, zwłaszcza jeśli nad Polskę napłynie chłodne powietrze, a następnie pojawią się rozpogodzenia.
Nie można jednak obecnie przesądzać, że na Mazowszu wystąpi dwucyfrowy mróz. Najnowsze prognozy krótkoterminowe dla Warszawy wskazują raczej na temperatury minimalne w pobliżu zera oraz kilka stopni poniżej zera w kolejnych dniach.
To ważne rozróżnienie, ponieważ prognozy długoterminowe są obarczone większą niepewnością i mogą zmieniać się wraz z kolejnymi aktualizacjami modeli.
Śnieg może pojawić się na Mazowszu. Kiedy spadnie?
Ochłodzenie nie będzie jedyną zmianą w pogodzie. W prognozach na drugą połowę listopada pojawia się również możliwość opadów śniegu i deszczu ze śniegiem.
Według części prognoz IMGW pierwsze opady śniegu na Mazowszu mogą wystąpić już w sobotę 21 listopada. Nie oznacza to jednak, że w całym województwie powstanie trwała pokrywa śnieżna.
Przy temperaturach dodatnich śnieg może szybko topnieć, a lokalny charakter opadów sprawi, że warunki będą różnić się nawet pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.
Większe prawdopodobieństwo zimowych opadów pojawia się w prognozach na 24 listopada. W Warszawie możliwe są wtedy opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem, szczególnie przy temperaturze oscylującej wokół zera.
Niektóre scenariusze modeli meteorologicznych przewidują w dalszej części miesiąca intensywniejsze opady śniegu w Polsce, jednak ich dokładny zasięg i wysokość pokrywy śnieżnej pozostają niepewne.
Niebezpieczne warunki na drogach. Największy problem może pojawić się nocą
Dla kierowców największym zagrożeniem nie musi być sam śnieg, lecz gwałtowna zmiana temperatury i możliwość zamarzania wilgoci na nawierzchni.
Jeżeli po opadach deszczu lub mokrego śniegu temperatura spadnie poniżej zera, na drogach i chodnikach może tworzyć się cienka warstwa lodu. Szczególnie niebezpieczne są mosty, wiadukty, drogi lokalne oraz zacienione odcinki jezdni.
W prognozach dla Warszawy na 23–25 listopada pojawia się również możliwość wystąpienia opadów marznących. Jeżeli taki scenariusz się sprawdzi, ryzyko oblodzenia może wyraźnie wzrosnąć.
Kierowcy powinni więc przygotować samochody do zimowych warunków, sprawdzić stan opon i płynu do spryskiwaczy oraz uwzględnić możliwość wydłużenia drogi hamowania.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas porannych dojazdów do pracy i szkoły, gdy nawierzchnia może pozostawać zmrożona mimo dodatniej temperatury powietrza.
Co z pogodą w Warszawie? Prognoza na najbliższe dni
Aktualne prognozy dla Warszawy pokazują wyraźny spadek temperatury od piątku.
Czwartek, 19 listopada: około 10–11 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Duże zachmurzenie, miejscami przejaśnienia i możliwość wieczornych opadów deszczu.
Piątek, 20 listopada: temperatura maksymalna około 8 stopni. W ciągu dnia możliwe przelotne opady, a nocą spadek temperatury w okolice minus 1 stopnia.
Sobota, 21 listopada: około 4 stopni w dzień. Nad ranem możliwy przymrozek. Prognozy regionalne dopuszczają lokalne opady śniegu na Mazowszu.
Niedziela, 22 listopada: około 4 stopni w dzień, nocą temperatura może spaść poniżej zera. Możliwe opady, choć ich rodzaj i zasięg nie są jeszcze pewne.
Poniedziałek, 23 listopada: około 2 stopni w dzień. Nocą i nad ranem temperatura w pobliżu zera, miejscami poniżej. W późniejszych godzinach możliwe opady marznące.
Wtorek, 24 listopada: około 2 stopni. W prognozach pojawia się mokry śnieg i deszcz ze śniegiem.
Środa, 25 listopada: około 2 stopni w dzień, nocą możliwy spadek temperatury do około minus 2 stopni.
Prognoza może ulec zmianie, szczególnie w zakresie opadów i nocnych temperatur.
Czy to początek prawdziwej zimy?
Napływ chłodniejszego powietrza może przynieść pierwsze wyraźne oznaki zimy, jednak nie musi oznaczać rozpoczęcia długotrwałego okresu mrozów.
Prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że grudzień 2026 roku może przynieść temperatury i sumy opadów zbliżone do normy wieloletniej. Nie wyklucza to krótkich epizodów silniejszego mrozu, ale nie stanowi również potwierdzenia wyjątkowo surowej zimy.
W kolejnych tygodniach możliwe są zarówno okresy chłodniejsze, jak i przejściowe ocieplenia. Wiele będzie zależało od układu wyżów i niżów nad Europą oraz kierunku napływu mas powietrza.
Co to oznacza dla Ciebie? Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się już teraz
Nadchodzące ochłodzenie to dobry moment, aby sprawdzić przygotowanie domu i samochodu do zimowych warunków.
W mieszkaniach warto upewnić się, że grzejniki działają prawidłowo, a okna i drzwi nie powodują nadmiernych strat ciepła. Nie należy jednak zasłaniać wymaganych otworów wentylacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
Właściciele domów jednorodzinnych powinni sprawdzić instalacje narażone na zamarzanie, w tym krany zewnętrzne i przewody prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia.
Kierowcy powinni skontrolować stan opon, akumulatora, wycieraczek oraz płynu do spryskiwaczy. Warto również przygotować skrobaczkę i zadbać o odpowiednią widoczność podczas jazdy.
Osoby starsze i przewlekle chore mogą być bardziej wrażliwe na niskie temperatury, dlatego podczas chłodnych dni szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniego ogrzewania pomieszczeń.
Najbliższy weekend może być pierwszym poważniejszym przypomnieniem, że zima jest coraz bliżej. Choć prognozy nie potwierdzają jeszcze dwucyfrowych mrozów w Warszawie, spadek temperatury, przymrozki i możliwość śniegu oznaczają wyraźną zmianę warunków pogodowych.
Źródła: IMGW-PIB, prognoza na 16–22 listopada 2026 r.; prognozy modelowe ECMWF; aktualna prognoza dla Warszawy z 19 listopada 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.