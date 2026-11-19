GIS ostrzega przed toksyną w popularnej kawie. Trzy partie trafiły do Polski. Sprawdź, czy masz ją w domu!
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące kawy mielonej dostępnej na polskim rynku. W trzech partiach produktów znanej włoskiej marki Bialetti stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A – toksycznej substancji wytwarzanej przez niektóre gatunki pleśni. Producent rozpoczął wycofywanie wskazanych produktów, a sanepid apeluje do konsumentów, aby ich nie spożywali. Ostrzeżenie dotyczy również osób, które kupiły kawę w Warszawie i na Mazowszu.
Pilny komunikat sanepidu. Wykryto niebezpieczną substancję
18 listopada 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące mielonej kawy, w której wykryto zbyt wysokie stężenie ochratoksyny A. Informacja o nieprawidłowościach została przekazana za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF.
Jak wyjaśnia GIS, na polski rynek dostarczono trzy partie kawy, w których poziom tej substancji przekracza najwyższą dopuszczalną wartość określoną w przepisach prawa. W związku z wykrytym zagrożeniem producent rozpoczął wycofywanie produktów z obrotu.
To ważna informacja dla wszystkich osób regularnie pijących kawę, szczególnie tych, które kupują produkty smakowe i aromatyzowane. Nieprawidłowości dotyczą dwóch wariantów kawy Bialetti Perfetto Moka, sprzedawanych w opakowaniach o masie 250 gramów.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie kawy tej marki są niebezpieczne. Ostrzeżenie obejmuje wyłącznie wskazane przez GIS partie produktów.
Te kawy są wycofywane. Sprawdź dokładnie numery partii
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował szczegółowe dane pozwalające zidentyfikować produkty objęte ostrzeżeniem.
1. Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g – kawa o smaku orzechowym
- Numer partii: LC5 BD160B
- Data minimalnej trwałości: 09.06.2027
- Numer partii: LC5 BD161B
- Data minimalnej trwałości: 10.06.2027
2. Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g – kawa o smaku karmelowym
- Numer partii: LC5 BD149T
- Data minimalnej trwałości: 29.05.2027
Producentem wskazanych produktów jest włoska firma Bialetti Industrie Spa z siedzibą w Coccaglio we Włoszech.
Osoby, które mają w domu kawę tej marki, powinny sprawdzić nie tylko nazwę i wariant smakowy, ale przede wszystkim numer partii oraz datę minimalnej trwałości. To właśnie te oznaczenia pozwalają ustalić, czy konkretne opakowanie zostało objęte ostrzeżeniem.
Czym jest ochratoksyna A? Toksyna może powstawać podczas przechowywania żywności
Ochratoksyna A należy do grupy mykotoksyn, czyli toksycznych substancji wytwarzanych przez niektóre gatunki grzybów pleśniowych. Może występować w różnych produktach spożywczych, szczególnie wtedy, gdy podczas produkcji lub przechowywania surowców dochodzi do rozwoju odpowiednich gatunków pleśni.
GIS wyjaśnia, że substancja ta powstaje przede wszystkim po zbiorach, podczas przechowywania płodów rolnych oraz środków spożywczych. W przypadku kawy zagrożenie może być związane z zanieczyszczeniem surowca na wcześniejszych etapach łańcucha produkcyjnego.
Istotne jest to, że obecności ochratoksyny A nie można wiarygodnie rozpoznać wyłącznie na podstawie wyglądu, smaku czy zapachu gotowej kawy. Produkt może wyglądać zupełnie normalnie, mimo że badania laboratoryjne wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu toksyny.
Dlatego tak ważne jest przestrzeganie oficjalnych ostrzeżeń dotyczących konkretnych partii żywności.
Czy wypicie takiej kawy jest niebezpieczne?
Główny Inspektorat Sanitarny zaznacza, że spożycie zanieczyszczonego produktu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednocześnie urząd podkreśla, że regularne spożywanie takiej żywności przez dłuższy czas może stwarzać potencjalne ryzyko zdrowotne.
Ochratoksyna A jest substancją, której narażenie powinno być ograniczane do minimum. Szczególne znaczenie ma długotrwałe przyjmowanie niewielkich ilości mykotoksyn wraz z codzienną dietą.
Z tego powodu obowiązują prawne limity określające maksymalne dopuszczalne poziomy takich substancji w żywności. Ich przekroczenie stanowi podstawę do podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem produktu.
Warto jednak podkreślić, że samo wypicie jednej filiżanki kawy z partii objętej ostrzeżeniem nie oznacza automatycznie wystąpienia zatrucia ani uszkodzenia zdrowia.
Producent rozpoczął wycofywanie produktów z polskiego rynku
Z komunikatu GIS wynika, że producent Bialetti Industrie Spa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu wdrożył działania mające na celu wycofanie wskazanych partii kawy z obrotu.
Polscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności usunięcia produktów ze sprzedaży. Cały proces monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wycofywanie produktu z obrotu jest standardowym działaniem podejmowanym w sytuacji, gdy badania wykazują niespełnienie wymagań bezpieczeństwa żywności.
Nie oznacza to jednak, że każde opakowanie zostało już fizycznie usunięte ze wszystkich punktów sprzedaży lub że konsumenci nie mają wycofywanej kawy w swoich domach.
Co powinni zrobić mieszkańcy Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie ma charakter ogólnopolski. GIS potwierdził dostarczenie wskazanych partii na polski rynek, ale w komunikacie nie opublikowano szczegółowej listy sklepów ani województw, w których produkty były sprzedawane.
Dlatego również mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, którzy kupili kawę Bialetti Perfetto Moka, powinni sprawdzić posiadane opakowania.
Jeżeli numer partii odpowiada któremuś z oznaczeń wskazanych przez GIS, produktu nie należy spożywać. Nie warto również próbować go wykorzystywać do przygotowania innych napojów lub potraw.
Konsument może skontaktować się ze sprzedawcą w celu ustalenia możliwości zwrotu produktu. Warto zachować opakowanie i dane identyfikujące partię.
Jeżeli ktoś wcześniej pił kawę z wycofywanej partii, nie powinien automatycznie zakładać, że doszło do zatrucia. W razie niepokojących objawów lub szczególnych obaw zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
Sprawdź opakowanie, zanim przygotujesz kolejną filiżankę
Najważniejsze zalecenie sanepidu jest jednoznaczne: nie należy spożywać wskazanych partii kawy.
W praktyce wystarczy porównać numer partii i datę minimalnej trwałości z danymi opublikowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jeżeli oznaczenia są zgodne, produkt należy wyłączyć ze spożycia.
Ostrzeżenie dotyczy trzech konkretnych partii, a nie całej oferty producenta. Nie ma więc podstaw, aby uznawać wszystkie produkty Bialetti za niebezpieczne.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności z 18 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.