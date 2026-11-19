Trzeci stopień alarmowy na kolei. Co oznacza CHARLIE dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Na obszarach wybranej infrastruktury kolejowej w Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. To wyższy poziom gotowości służb i zarządców infrastruktury niż drugi stopień BRAVO obowiązujący na pozostałym terytorium kraju. Zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku. Wyjaśniamy, co oznacza to dla pasażerów i mieszkańców Mazowsza.
Trzeci stopień alarmowy obejmuje infrastrukturę kolejową
Zgodnie z komunikatami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 1 września do 30 listopada 2026 roku na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
To jeden z poziomów przewidzianych w polskim systemie antyterrorystycznym. Jego zastosowanie wiąże się z podwyższonym stanem gotowości odpowiednich służb i instytucji, które odpowiadają za ochronę infrastruktury oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia.
Wprowadzenie stopnia alarmowego nie oznacza automatycznie, że doszło do zamachu albo że konkretna stacja kolejowa jest miejscem bezpośredniego zagrożenia.
Dlaczego kolej jest traktowana szczególnie?
Infrastruktura kolejowa ma znaczenie nie tylko dla codziennych podróży. Jest również istotnym elementem transportu towarowego, logistyki i funkcjonowania państwa.
Na Mazowszu znaczenie kolei jest szczególnie widoczne ze względu na liczbę połączeń regionalnych i dalekobieżnych obsługujących Warszawę oraz miejscowości wokół stolicy. Zakłócenia w działaniu tej infrastruktury mogą wpływać na bardzo dużą grupę pasażerów.
Z tego powodu ochrona linii kolejowych, urządzeń sterowania ruchem i innych elementów infrastruktury jest ważnym zadaniem służb oraz zarządców sieci.
Jakie stopnie alarmowe obowiązują w Polsce?
Do końca listopada obowiązują także inne stopnie alarmowe. Na całym terytorium kraju utrzymywany jest drugi stopień BRAVO, a w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni drugi stopień BRAVO-CRP.
Drugi stopień BRAVO obowiązuje również wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami państwa.
Stopnie te mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zwiększenie gotowości odpowiednich instytucji i ograniczanie ryzyka w sytuacji podwyższonego zagrożenia.
Czy pasażerowie powinni zmieniać swoje plany?
Samo obowiązywanie stopnia CHARLIE nie oznacza zakazu podróżowania koleją ani automatycznego odwołania pociągów.
Pasażerowie mogą jednak spotkać się z dodatkowymi działaniami służb, zwiększoną kontrolą określonych obszarów infrastruktury czy innymi środkami bezpieczeństwa wynikającymi z obowiązujących procedur.
Należy przestrzegać poleceń funkcjonariuszy, nie wchodzić na obszary kolejowe niedostępne dla podróżnych i zgłaszać obsłudze lub odpowiednim służbom sytuacje, które mogą stwarzać zagrożenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza nie muszą rezygnować z codziennych podróży wyłącznie z powodu obowiązywania stopnia alarmowego. Warto natomiast zachować ostrożność i śledzić oficjalne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.
Jeżeli na dworcu lub w pociągu pojawi się komunikat o ewakuacji albo zmianie organizacji ruchu, należy stosować się do instrukcji przekazywanych przez obsługę i służby.
Obecne zarządzenia obowiązują do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59. Ewentualne dalsze decyzje wymagają odrębnych komunikatów właściwych organów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.