Pociągi odwołane na Mazowszu. Pasażerowie muszą przesiąść się do autobusów
Czwartek 19 listopada przynosi utrudnienia dla pasażerów podróżujących pomiędzy Legionowem a Tłuszczem. Część połączeń kolejowych została odwołana na fragmentach tras, a w ich miejsce przewidziano zastępczą komunikację autobusową. Wprowadzono również czasowe honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach SKM.
Zmiany na linii Legionowo–Tłuszcz
Z informacji przekazanych w komunikatach Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że 19 listopada występują utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Legionowo–Tłuszcz. Część składów może kursować w skróconych relacjach, zostać odwołana lub pojechać inną trasą.
Dla pasażerów oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia rozkładu jazdy jeszcze przed wyjściem z domu. Szczególnie ważne jest zweryfikowanie, czy wybrane połączenie rzeczywiście obsługuje cały planowany odcinek podróży.
Które pociągi zostały odwołane?
Komunikat wskazuje między innymi następujące zmiany:
- Pociąg 51140/1 relacji Sierpc–Tłuszcz: odwołany na odcinku Legionowo Przystanek–Tłuszcz.
- Pociąg 15140/1 relacji Tłuszcz–Sierpc: odwołany na odcinku Tłuszcz–Legionowo Przystanek.
- Pociąg 51142/3 relacji Sierpc–Tłuszcz: odwołany na odcinku Legionowo Przystanek–Tłuszcz.
- Pociąg 15142/3 relacji Tłuszcz–Sierpc: odwołany na odcinku Tłuszcz–Legionowo Przystanek.
Za odwołane połączenia na wskazanych fragmentach trasy przewidziano zastępczą komunikację autobusową. Jej rozkład i miejsca zatrzymywania należy sprawdzić w aktualnym komunikacie przewoźnika.
Ważna zmiana dotycząca biletów
Na 19 listopada, w godzinach od 9:00 do 22:00, przewidziano honorowanie wszystkich ważnych biletów Kolei Mazowieckich w pociągach SKM linii S40 na odcinku Legionowo–Radzymin–Legionowo.
To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom organizację podróży w czasie utrudnień. Nie oznacza jednak, że każdy odwołany pociąg zostanie zastąpiony bezpośrednim połączeniem SKM. Przed podróżą trzeba sprawdzić przebieg trasy i godziny odjazdów.
Co powinni zrobić pasażerowie?
Najważniejsze jest ustalenie, czy podróż obejmuje odcinek objęty odwołaniem. Warto sprawdzić również lokalizację przystanków zastępczej komunikacji autobusowej, ponieważ mogą one znajdować się poza bezpośrednim sąsiedztwem peronu.
Osoby jadące do pracy, szkoły lub na umówioną wizytę powinny przewidzieć dodatkowy czas na przesiadkę. W przypadku podróży z dużym bagażem, wózkiem dziecięcym albo ograniczoną mobilnością warto wcześniej ustalić warunki przejazdu autobusem zastępczym.
Komunikaty kolejowe mogą być aktualizowane wraz ze zmianą sytuacji na trasie. Dlatego informacje należy sprawdzać bezpośrednio przed wyjazdem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.