Od rana zamkną ważną ulicę w Warszawie. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany
W czwartek 19 listopada mieszkańcy Wilanowa muszą przygotować się na utrudnienia. Od godziny 7:00 rozpoczynają się prace wodociągowe na ulicy Wiedeńskiej. W związku z robotami zamknięty zostanie przejazd w obu kierunkach na odcinku pomiędzy Południową Obwodnicą Warszawy a ulicą Pałacową.
Utrudnienia zaczynają się w czwartek rano
Warszawski system powiadomień 19115 poinformował 18 listopada o planowanym rozpoczęciu robót wodociągowych na ulicy Wiedeńskiej. Prace mają ruszyć następnego dnia o godzinie 7:00 i będą wiązały się z zamknięciem wskazanego odcinka drogi dla ruchu samochodowego w obu kierunkach.
To istotna informacja dla mieszkańców tej części Wilanowa, osób dojeżdżających do pracy oraz kierowców wykorzystujących lokalne ulice jako połączenia pomiędzy osiedlami. Nawet stosunkowo krótkie zamknięcie może zmienić codzienne trasy, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Który odcinek zostanie zamknięty?
Z oficjalnego komunikatu wynika, że ograniczenia obejmą ulicę Wiedeńską pomiędzy Południową Obwodnicą Warszawy a ulicą Pałacową. Zamknięcie dotyczy obu kierunków ruchu, dlatego kierowcy nie powinni zakładać, że przejazd będzie możliwy przynajmniej jedną stroną jezdni.
Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną organizację ruchu, ponieważ dokładne możliwości dojazdu do poszczególnych posesji oraz ewentualne dodatkowe ograniczenia mogą zależeć od etapu prowadzonych prac. Należy kierować się oznakowaniem ustawionym przez wykonawcę.
Dlaczego prowadzone są roboty?
Powodem utrudnień jest budowa wodociągu. Takie inwestycje wymagają niekiedy prowadzenia wykopów i czasowego wyłączenia fragmentów ulicy z ruchu. Chociaż dla kierowców oznacza to komplikacje, infrastruktura wodociągowa ma bezpośrednie znaczenie dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz dalszego rozwoju zabudowy.
W przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pracowników i uczestników ruchu. Z tego względu ograniczenia mogą obejmować większy fragment ulicy niż samo miejsce wykonywania wykopu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby korzystające codziennie z ulicy Wiedeńskiej powinny uwzględnić zamknięcie przy planowaniu czwartkowych podróży. Dotyczy to także rodziców dowożących dzieci do szkół i przedszkoli, dostawców oraz osób korzystających z lokalnych usług.
Warto również uprzedzić osoby przyjeżdżające z innych części Warszawy, że dotychczasowa trasa może być niedostępna. Szczególnie w pierwszych godzinach po wprowadzeniu zmian kierowcy mogą potrzebować więcej czasu na znalezienie alternatywnego przejazdu.
Aktualne informacje o utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu można sprawdzać w miejskim serwisie Warszawa 19115.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.