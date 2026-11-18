Od 19 listopada ogromne wyłączenia prądu w Warszawie i na Mazowszu. Mamy szczegółową listę ulic, miejscowości, dat i godzin
Od czwartku 19 listopada mieszkańcy Warszawy i wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. W stolicy Stoen Operator zapowiedział prace między innymi przy ulicach Rumianej, Marcina Kątskiego, Wiklinowej, Kartonowej i Piaseczyńskiej. Na Mazowszu wyłączenia obejmą również okolice Kobyłki, Otwocka, Wiązowny, Pruszkowa i liczne miejscowości w innych częściach województwa. Niektóre przerwy mogą potrwać nawet dziewięć godzin lub dłużej. Sprawdzamy adresy, daty i godziny.
Warszawa: wyłączenia prądu od 19 do 24 listopada
W Warszawie najwięcej uwagi powinni zachować mieszkańcy ulicy Rumianej. Na czwartek 19 listopada zaplanowano tam przerwę trwającą aż dziewięć godzin, od 7:00 do 16:00. Prace obejmą również ulice Marcina Kątskiego i Wiklinową, gdzie zasilanie może zostać wyłączone na sześć i pół godziny.
W aktualnym wykazie pojawiło się także krótkie wyłączenie przy ulicy Dalekiej 1, zaplanowane na 19 listopada od 8:00 do 8:30.
|Data
|Godziny
|Ulice i numery budynków
|19.11, czwartek
|7:00–16:00
|Rumiana 17
|19.11, czwartek
|7:30–14:00
|Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19, 33; Wiklinowa 2, 7A–7C, 9–10A
|19.11, czwartek
|8:00–14:00
|Kartonowa 3–4A
|19.11, czwartek
|8:00–15:00
|Piaseczyńska 4, 36
|19.11, czwartek
|8:00–8:30
|Daleka 1
|20.11, piątek
|8:00–13:00
|Modlińska 249, 253–253B, 255–255A; Okienko 9, 11–13; Przemian 20–22A, 24–34; Zręby 5, 7, 18
|20.11, piątek
|8:00–15:00
|Birżańska 1–2A, 12, 14; Naczelnikowska 50
|22.11, niedziela
|8:00–14:00
|Bystrzycka 55
|23.11, poniedziałek
|9:00–15:00
|Długa 9, 14; Jasna — bez wskazanych numerów
|24.11, wtorek
|8:00–10:00
|Mordechaja Anielewicza 20; Smocza 20–20A
Prace obejmują modernizację i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. W przypadku ulicy Rumianej operator wskazuje modernizację sieci niskiego napięcia, a przy ulicy Kartonowej rozbudowę sieci kablowej. Przy ulicy Marcina Kątskiego przewidziano wymianę słupa.
Warszawa-Wesoła: przerwa w dostawach energii 20 listopada
Część Warszawy-Wesołej znajduje się na obszarze obsługiwanym przez PGE Dystrybucję. Na piątek 20 listopada w godzinach 9:00–13:00 zapowiedziano prace obejmujące między innymi ulice Wspólną, Uroczą, Promienną, Szmaragdową, Podleśną, Wilanowską, Kruszyny oraz plac Wojska Polskiego.
W tym samym terminie komunikaty dotyczą również wybranych lokalizacji w Sulejówku, Otwocku, Józefowie, Halinowie, Starej Wsi, Żanęcinie i Długiej Kościelnej. Szczegółowy zakres adresowy należy sprawdzić w aktualnym wykazie PGE Dystrybucji.
Mazowsze: lista miejscowości z wyłączeniami 19 listopada
Czwartkowe wyłączenia obejmują nie tylko Warszawę. Zestawienia operatorów wskazują liczne prace na terenie województwa mazowieckiego. Poniżej publikujemy wybrane potwierdzone lokalizacje wraz z godzinami planowanych przerw.
|Miejscowość
|Godziny
|Ulice lub obszar
|Baranów
|8:00–15:00
|Spokojna, Akacjowa, Spacerowa, Piękna — wybrane posesje
|Borzęcin Duży
|7:00–9:00 oraz 14:00–16:00
|Chabrowa, Warszawska, Kosmowska, Wodnisko, Spacerowa, Ukośna, Rycerska, Trakt Królewski i inne
|Kobyłka
|9:00–14:00
|Łokietka, Zegrzyńska, Kawalerii, Leszka, Cedrowa, Radzymińska, Żymirskiego, Kraszewska i inne
|Koczargi Stare
|7:00–9:00 oraz 14:00–16:00
|Akacjowa
|Otwock
|9:00–13:00
|Kukułcza
|Pilawa
|10:00–12:30
|Słoneczna, Polna, Miodowa, Dobra, Południowa, Aleja Wyzwolenia, Olimpijska, Traugutta — wybrane adresy
|Stojadła
|9:00–13:00
|Kołbielska
|Szamoty
|9:00–13:00
|Sportowa, Zachodnia
|Wiązowna
|9:00–13:00
|Lubelska, Parkingowa, Parkowa, Ogrodowa
|Wierzbin
|7:00–9:00 oraz 14:00–16:00
|Jana III Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Poprzeczna, Warszawska
|Wiktorów
|7:00–9:00 oraz 14:00–16:00
|Topolowa
|Wola Mrokowska
|10:00–14:00
|Aleja Krakowska
|Wola Przypkowska
|9:00–13:00
|Okrężna, Piękna, Kresowa
|Wyględy
|7:00–9:00 oraz 14:00–16:00
|Osiedlowa, Topolowa
|Targonie
|8:30–14:00
|Wybrane posesje, m.in. numery 16, 18–32, 34–38, 40, 69 i 85/1
|Uleniec
|7:30–18:00 oraz 9:00–18:00
|Wybrane posesje, w tym numery 4, 16, 49, 51, 52, 54, 56A, 69 i 70
|Wincentów
|8:00–14:00
|Wybrane posesje
|Winnica
|8:30–14:00
|Miodowa 6, 7A, 8, 9, 11
|Zagroba
|8:30–14:30
|Wybrane posesje, m.in. 13–16A, 19–24 i 26
W przypadku miejscowości, w których wskazano dwa przedziały godzinowe, chodzi o planowane okresy wyłączeń, a nie koniecznie nieprzerwaną przerwę pomiędzy pierwszą i ostatnią godziną.
Kolejne wyłączenia od 20 listopada. Lista obejmuje wiele powiatów
Operatorzy zaplanowali także dalsze prace w kolejnych dniach listopada. Wśród miejscowości wymienionych w harmonogramach znajdują się między innymi Garwolin, Gostynin, Jaktorów, Milanówek, Pruszków oraz miejscowości w powiatach ciechanowskim, grodziskim, garwolińskim, gostynińskim i warszawskim zachodnim.
Harmonogramy są na bieżąco aktualizowane. Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzać nie tylko nazwę miejscowości, ale przede wszystkim dokładny adres, ponieważ wyłączenie może dotyczyć pojedynczych ulic, budynków lub fragmentu sieci.
Dlaczego operatorzy wyłączają prąd?
Planowane przerwy w dostawach energii najczęściej są związane z modernizacją infrastruktury, wymianą urządzeń, przebudową linii lub pracami przy przyłączach. W wielu przypadkach przeprowadzenie takich czynności wymaga czasowego odłączenia określonego fragmentu sieci.
Nie należy mylić planowanych wyłączeń z awariami. Te pierwsze są zapowiadane z wyprzedzeniem i mają określone ramy czasowe. Awarie mogą wystąpić nagle, a czas ich usunięcia zależy od charakteru uszkodzenia.
Podane godziny są orientacyjnym harmonogramem prac. Operator może zakończyć je wcześniej, przesunąć termin lub odwołać wyłączenie.
Co zrobić, jeśli Twoja ulica znalazła się na liście?
Mieszkańcy powinni przede wszystkim sprawdzić, czy planowana przerwa obejmuje ich konkretny numer budynku. Sama obecność nazwy ulicy lub miejscowości w zestawieniu nie oznacza, że wszyscy jej mieszkańcy zostaną pozbawieni energii.
Przed wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, zabezpieczyć niezapisane dokumenty na komputerze oraz zaplanować korzystanie z urządzeń wymagających stałego zasilania. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby korzystające w domu ze sprzętu medycznego zależnego od energii elektrycznej — w takich sytuacjach konieczne jest wcześniejsze przygotowanie bezpiecznego zasilania awaryjnego zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Podczas przerwy warto ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki. Po przywróceniu zasilania należy sprawdzić działanie urządzeń oraz upewnić się, że nie wystąpiły nieprawidłowości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.