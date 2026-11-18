Babcia dodawała jedną łyżkę do placków ziemniaczanych. Wychodzą złociste i nie nasiąkają tak tłuszczem
Złociste, chrupiące na brzegach i delikatne w środku. Takie placki ziemniaczane pamięta się z dzieciństwa. Niestety, domowe smażenie nie zawsze kończy się sukcesem. Czasem placki wychodzą miękkie, rozpadają się na patelni albo są tak tłuste, że trzeba długo odsączać je na papierowym ręczniku. Jest jednak prosty sposób, żeby poprawić ich konsystencję. Wystarczy jedna łyżka składnika, który większość z nas ma w kuchennej szafce.
Babcia znała ten sposób. Jedna łyżka zmienia konsystencję placków
Placki ziemniaczane należą do tych potraw, które nie potrzebują wyszukanych składników. Wystarczą ziemniaki, cebula, jajko, odrobina przypraw i tłuszcz do smażenia. Mimo to różnica między przeciętnymi a naprawdę dobrymi plackami potrafi być ogromna. Wszystko zależy od przygotowania masy i kilku szczegółów, które łatwo przeoczyć.
W tradycyjnej, domowej wersji przepisu warto zastosować prosty trik: dodać do startych ziemniaków jedną płaską łyżkę skrobi ziemniaczanej. Ten niepozorny składnik pomaga związać masę i poprawia strukturę placków podczas smażenia. Dzięki temu łatwiej uzyskać delikatny środek i apetycznie zarumienioną powierzchnię.
Sama skrobia nie jest jednak magicznym sposobem na ograniczenie ilości wchłanianego oleju. Równie ważne są dokładne odsączenie ziemniaków, odpowiednia konsystencja ciasta oraz właściwie rozgrzana patelnia.
Dlaczego placki ziemniaczane czasem wychodzą tłuste?
Najczęstszym problemem jest nadmiar wody w ziemniakach. Świeżo starte bulwy uwalniają sporo płynu, który rozrzedza masę i utrudnia równomierne smażenie. Kiedy taka mieszanka trafia na patelnię, woda zaczyna intensywnie odparowywać, a placki mogą tracić kształt i wymagać dłuższego smażenia.
Drugim błędem jest zbyt niska temperatura tłuszczu. Jeżeli patelnia nie została odpowiednio rozgrzana, placki wolniej się rumienią i mogą wchłonąć więcej oleju. Z kolei zbyt wysoka temperatura sprawia, że powierzchnia szybko ciemnieje, podczas gdy środek pozostaje niedosmażony.
Dlatego sekret dobrych placków nie sprowadza się do jednego dodatku. Najlepszy efekt daje połączenie właściwych proporcji, starannego przygotowania ziemniaków i kontrolowania temperatury.
Składniki na chrupiące placki ziemniaczane
Z podanych proporcji przygotujesz około 12–15 średnich placków, czyli 3–4 porcje.
- 1 kg ziemniaków, najlepiej odmiany mączystej lub ogólnoużytkowej,
- 1 średnia cebula,
- 1 duże jajko,
- 1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej,
- 1–2 łyżki mąki pszennej, tylko jeśli masa będzie zbyt rzadka,
- około 1 płaska łyżeczka soli, do smaku,
- pół łyżeczki świeżo mielonego pieprzu,
- olej rzepakowy do smażenia.
Jak zrobić idealne placki ziemniaczane? Przepis krok po kroku
Krok 1. Zetrzyj ziemniaki i cebulę.
Ziemniaki obierz, umyj i zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Możesz również użyć robota kuchennego z odpowiednią tarczą. Cebulę zetrzyj osobno lub razem z ziemniakami. Dzięki niej placki zyskają wyrazistszy smak i przyjemny aromat.
Krok 2. Dokładnie odciśnij nadmiar wody.
To jeden z najważniejszych etapów przygotowania. Przełóż starte ziemniaki na gęste sito albo do czystej ściereczki kuchennej i odciśnij nadmiar płynu. Nie trzeba doprowadzać masy do całkowitej suchości, ale nie powinna w niej pozostawać duża ilość wody.
Odciśnięty płyn możesz zebrać w misce i pozostawić na kilka minut. Na dnie może osadzić się naturalna skrobia ziemniaczana. Po ostrożnym odlaniu wody można dodać ją z powrotem do masy, co dodatkowo pomaga wykorzystać właściwości samych ziemniaków.
Krok 3. Dodaj sekretny składnik.
Do odsączonych ziemniaków dodaj cebulę, jajko, sól, pieprz i jedną płaską łyżkę skrobi ziemniaczanej. Wszystko dokładnie wymieszaj. Masa powinna być gęsta i łatwa do nakładania łyżką, ale nie sztywna.
Jeżeli nadal jest bardzo rzadka, możesz dosypać niewielką ilość mąki pszennej. Nie przesadzaj jednak z jej ilością. Zbyt dużo mąki sprawi, że placki staną się cięższe i mniej ziemniaczane w smaku.
Krok 4. Dobrze rozgrzej patelnię.
Na patelnię wlej warstwę oleju wystarczającą do płytkiego smażenia i rozgrzej go na średnio wysokim ogniu. Dobrze przygotowany tłuszcz powinien delikatnie skwierczeć po nałożeniu niewielkiej porcji masy, ale nie może dymić.
Jeżeli masz termometr kuchenny, orientacyjna temperatura smażenia wynosi około 170–180°C. W praktyce najważniejsze jest utrzymywanie stabilnego, umiarkowanie intensywnego skwierczenia.
Krok 5. Smaż na złoty kolor.
Nakładaj niewielkie porcje masy i rozpłaszczaj je łyżką. Placki powinny mieć około pół centymetra grubości. Smaż przez 3–4 minuty z jednej strony, następnie ostrożnie odwróć i smaż kolejne 2–3 minuty, aż będą złociste i dobrze dopieczone w środku.
Nie układaj zbyt wielu placków jednocześnie. Zapełnienie całej patelni może gwałtownie obniżyć temperaturę tłuszczu, co utrudnia uzyskanie chrupiącej skórki.
Krok 6. Odsącz i podawaj od razu.
Gotowe placki przełóż na kratkę ustawioną nad blachą lub na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Nie układaj ich od razu w wysokim stosie, ponieważ para wodna może zmiękczyć chrupiące brzegi.
Najlepiej smakują jeszcze gorące, podane ze śmietaną, jogurtem naturalnym, sosem pieczarkowym albo tradycyjnie z odrobiną cukru.
Trzy błędy, które psują nawet najlepsze placki ziemniaczane
Pierwszym jest pomijanie odsączania ziemniaków. Nadmiar wody sprawia, że masa staje się rzadka, a podczas smażenia trudno uzyskać równomiernie chrupiącą powierzchnię. W rezultacie placki mogą być miękkie i wymagać dosypywania dużej ilości mąki.
Drugim błędem jest smażenie na niedostatecznie rozgrzanym oleju. To szczególnie ważne, ponieważ czas kontaktu z tłuszczem i temperatura wpływają na końcową konsystencję potrawy. Nie należy jednak przesadzać z temperaturą, aby nie przypalić placków.
Trzecim problemem jest zbyt długie przetrzymywanie gotowej masy. Starte ziemniaki mogą ciemnieć, a po dodaniu soli stopniowo uwalniać kolejną porcję wody. Dlatego najlepiej przygotować patelnię wcześniej i rozpocząć smażenie niedługo po wymieszaniu składników.
Jak zrobić placki ziemniaczane jeszcze bardziej chrupiące?
Jeżeli zależy Ci na wyjątkowo chrupiących brzegach, przygotuj nieco cieńsze placki i smaż je mniejszymi partiami. Dzięki temu powierzchnia szybciej się zarumieni, a środek zdąży się dopiec.
Warto również używać patelni z grubym dnem, która lepiej utrzymuje temperaturę. Po każdej partii należy odczekać chwilę, aż tłuszcz ponownie się rozgrzeje.
Dobrze sprawdzają się ziemniaki zawierające więcej skrobi, ponieważ ułatwiają uzyskanie odpowiedniej struktury masy. Nie trzeba jednak kupować specjalnych, drogich odmian. Wystarczy zwrócić uwagę na oznaczenie typu kulinarnego na opakowaniu.
Co zrobić z plackami, które zostały z obiadu?
Placki ziemniaczane najlepiej smakują bezpośrednio po usmażeniu, ale można przygotować ich więcej. Po wystudzeniu należy przełożyć je do szczelnego pojemnika i umieścić w lodówce, najlepiej nie później niż w ciągu dwóch godzin od przygotowania.
Następnego dnia warto odgrzać je w piekarniku rozgrzanym do około 190°C lub w urządzeniu typu air fryer. Kilka minut podgrzewania pozwoli odzyskać część chrupkości bez konieczności ponownego smażenia na dużej ilości oleju. Placki powinny zostać dokładnie podgrzane również w środku.
Jesienny obiad w Warszawie za niewielkie pieniądze
Listopad to dobry moment na powrót do prostych, domowych potraw z ziemniaków. Składniki potrzebne do przygotowania placków są łatwo dostępne w warszawskich sklepach i na lokalnych targowiskach, a sam przepis nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
Placki ziemniaczane mogą być samodzielnym obiadem, dodatkiem do gulaszu lub szybką kolacją. Ich największą zaletą jest prostota, ale to właśnie szczegóły przygotowania decydują o końcowym efekcie.
Warto zapamiętać trzy zasady: odsącz ziemniaki, dodaj jedną łyżkę skrobi i smaż na odpowiednio rozgrzanym tłuszczu. Tak przygotowane placki mają szansę wyjść złociste, chrupiące i przyjemnie delikatne w środku.
A Wy jak najbardziej lubicie placki ziemniaczane: ze śmietaną, z cukrem czy z sosem pieczarkowym?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.