Nocne utrudnienia w Warszawie. Zamkną boczne jezdnie, 14 linii autobusowych zmieni trasy
Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają nocne utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Drogowcy remontują boczne jezdnie w rejonie Głębockiej oraz mostu Grota-Roweckiego. W nocy z 18 na 19 oraz z 19 na 20 listopada objazdami pojedzie 14 linii autobusowych.
Prace prowadzone są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Roboty zaplanowano na trzy noce – od 17 do 20 listopada – każdorazowo w godzinach 20:00-5:00.
Najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, że utrudnienia dotyczą przede wszystkim bocznych jezdni S8 w kierunku Poznania. Główna jezdnia trasy pozostaje przejezdna.
Dwie kolejne noce utrudnień przy moście Grota-Roweckiego
Pierwszy etap prac odbył się w nocy z 17 na 18 listopada pomiędzy Markami a ulicą Głębocką.
Teraz drogowcy przenoszą się w rejon mostu Grota-Roweckiego i pętli Żerań FSO.
W nocy:
- z 18 na 19 listopada,
- z 19 na 20 listopada
w godzinach od 20:00 do 5:00 zamknięta będzie jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca S8 w kierunku Poznania.
Kierowcy jadący od strony ulic Jagiellońskiej, Modlińskiej i Marywilskiej muszą liczyć się ze zmianami.
Nie będzie możliwości wjazdu na most Grota-Roweckiego tymi samymi łącznicami, co zwykle.
Most pozostanie przejezdny
Zamknięcie bocznej jezdni nie oznacza całkowitego zamknięcia przeprawy przez Wisłę.
Główną jezdnią S8 nadal będzie można przejechać przez most Grota-Roweckiego.
Kierowcy będą mogli dostać się na nią między innymi od strony ulicy Łabiszyńskiej.
Dla części ruchu wyznaczono również alternatywny objazd:
Modlińska – aleja Kuklińskiego – most Marii Skłodowskiej-Curie – Wisłostrada.
W godzinach nocnych trzeba jednak liczyć się z większym ruchem także na tej trasie.
14 linii autobusowych pojedzie inaczej
Remont wpłynie również na Warszawski Transport Publiczny.
W nocy z 18 na 19 i z 19 na 20 listopada zmiany obejmą linie:
112, 114, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735, N02, N13 i N63.
Część autobusów zostanie skierowana na most Marii Skłodowskiej-Curie.
Inne skorzystają z głównej jezdni S8 na moście Grota-Roweckiego.
Pasażerowie powinni również zwracać uwagę na zmiany przystankowe.
W czasie nocnych prac nie będą obsługiwane między innymi przystanki PKP Toruńska 03 oraz Most Grota-Roweckiego 01.
Pierwszej nocy objazdem pojechała linia 112
W nocy z 17 na 18 listopada drogowcy zamknęli boczną jezdnię S8 pomiędzy Markami a Głębocką.
Zmiana dotyczyła między innymi linii 112 w kierunku Karolina i Nowego Bemowa.
Autobusy zostały skierowane objazdem przez:
aleję Piłsudskiego, Sosnową, Kościuszki, Lewandów, Skośną, Berensona, Głębocką i św. Wincentego.
Nie były wówczas obsługiwane przystanki Wiejska 03 i Geodezyjna 01.
Utrudnienia zakończą się 20 listopada rano
Zgodnie z harmonogramem ostatni etap nocnego remontu powinien zakończyć się w piątek, 20 listopada o godz. 5:00.
Do tego czasu kierowcy jadący przez rejon Żerania i mostu Grota-Roweckiego powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
Pasażerowie komunikacji miejskiej przed nocną podróżą powinni natomiast sprawdzić bieżący rozkład i trasę swojej linii.
Największe zmiany czekają osoby korzystające z autobusów kursujących między Białołęką, Targówkiem, Żoliborzem i Bielanami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.