Grzejnik zakręcony, a rachunek nadal wysoki. Mieszkańcy bloków płacą za coś, czego nie widzą
Przez całą zimę oszczędzasz na ogrzewaniu, przykręcasz kaloryfery, a po rozliczeniu i tak musisz dopłacić? Dla wielu mieszkańców bloków taka sytuacja jest niezrozumiała. Tymczasem rachunek za ogrzewanie nie zawsze zależy wyłącznie od tego, jak mocno odkręcone były grzejniki w mieszkaniu. Istnieje jeszcze druga część kosztów, której nie da się wyeliminować samym zakręceniem zaworu.
Nie grzejesz, ale nadal płacisz. Skąd bierze się rachunek?
W budynkach wielorodzinnych ogrzewanych centralnie całkowity koszt dostarczenia ciepła obejmuje różne elementy. Część wydatków jest związana ze zużyciem energii, a część wynika z kosztów stałych utrzymania dostaw ciepła. Zasady podziału tych wydatków określają przepisy oraz regulaminy rozliczeń stosowane w poszczególnych budynkach.
To oznacza, że nawet osoba, która przez większość sezonu utrzymuje grzejniki na niskim ustawieniu, może zostać obciążona określoną częścią kosztów ogrzewania. Nie zawsze świadczy to o błędzie w rozliczeniu. Istotne jest jednak, czy sposób naliczenia opłat odpowiada obowiązującym zasadom.
Podzielnik na grzejniku nie jest zwykłym licznikiem ciepła
W wielu mieszkaniach zamontowane są podzielniki kosztów ogrzewania. Urządzenia te służą do ustalania udziału danego lokalu w kosztach ogrzewania budynku według przyjętej metody. Nie działają jednak tak samo jak ciepłomierze, które mierzą ilość dostarczonej energii cieplnej.
Właśnie dlatego liczba jednostek wskazanych przez podzielnik nie musi przekładać się w prosty sposób na konkretną kwotę. W rozliczeniu mogą być uwzględniane współczynniki związane z charakterystyką pomieszczeń, rodzajem grzejników oraz zasadami obowiązującymi w danym budynku.
Ostateczny wynik zależy również od całkowitego kosztu ogrzewania nieruchomości i sposobu jego podziału pomiędzy lokale.
Dlaczego mieszkanie na parterze może mieć inne koszty niż lokal w środku budynku?
Położenie mieszkania ma znaczenie dla jego zapotrzebowania na ciepło. Lokal narożny, mieszkanie pod nieogrzewanym poddaszem lub nad chłodną piwnicą może tracić więcej energii niż lokal otoczony z kilku stron ogrzewanymi pomieszczeniami.
Właśnie dlatego przy ocenie systemu rozliczeń ważne jest uwzględnienie warunków technicznych budynku. Samo porównanie wskazań podzielników u dwóch sąsiadów nie zawsze daje wiarygodny obraz rzeczywistych kosztów ogrzewania.
Nie oznacza to jednak, że każdy system automatycznie i prawidłowo uwzględnia wszystkie różnice. Warto sprawdzić regulamin obowiązujący w konkretnej nieruchomości.
Co sprawdzić, jeśli rachunek wydaje się zawyżony?
Najpierw należy porównać rozliczenie z poprzednim sezonem. Warto zwrócić uwagę nie tylko na kwotę dopłaty, lecz również na całkowity koszt ogrzewania budynku, okres rozliczeniowy, zastosowane współczynniki oraz wysokość wpłaconych zaliczek.
Kolejnym krokiem jest uzyskanie regulaminu rozliczania kosztów ciepła. To w nim powinny znajdować się zasady podziału kosztów i stosowane metody. Jeśli w dokumentach pojawiają się niejasne pozycje, należy zwrócić się do zarządcy lub spółdzielni z prośbą o wyjaśnienie.
Warto także sprawdzić, czy odczyty urządzeń zostały prawidłowo przypisane do mieszkania i czy rozliczenie obejmuje właściwy okres.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
W warszawskich i mazowieckich blokach funkcjonują różne systemy ogrzewania oraz rozliczeń. Dlatego nie istnieje jedna uniwersalna kwota, którą powinien zapłacić każdy właściciel mieszkania o określonym metrażu.
Najważniejsza zasada jest prosta: zakręcony grzejnik nie oznacza automatycznie zerowego rachunku za ogrzewanie. Jednocześnie mieszkaniec nie musi przyjmować każdego rozliczenia bez sprawdzenia. Warto żądać wyjaśnienia zastosowanych zasad i dokładnie analizować otrzymane dokumenty.
Podstawa prawna: art. 45a ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze dotyczące rozliczania kosztów ciepła.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.