Wojsko wystrzeli pociski pod Warszawą. To, co pojawi się na niebie, może zmylić mieszkańców
Jasne punkty zawieszone wysoko nad ziemią, powolny ruch i światła, które nie znikają od razu. W środę 18 listopada mieszkańcy Warszawy i okolic mogą zobaczyć zjawisko, które na pierwszy rzut oka trudno będzie wyjaśnić. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że za nietypowym widokiem stoją wojskowe pociski oświetlające. Ich działanie może zaskoczyć nawet osoby przyzwyczajone do widoku samolotów nad stolicą.
Wyglądają jak wielkie drony. W rzeczywistości to wojskowe pociski
W środę 18 listopada w godzinach od 16:00 do 18:30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce prowadzi zaplanowane badania pocisków oświetlających MITHRAS 1000. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało specjalny komunikat skierowany do mieszkańców Warszawy i sąsiednich miejscowości. Informację przekazało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Największe zainteresowanie może wzbudzić sam wygląd zjawiska. Na niebie mogą pojawić się intensywnie świecące punkty, które będą utrzymywały się przez pewien czas, a następnie powoli opadały. Jeżeli jednocześnie zostanie użytych kilka ładunków, ich światła mogą sprawiać wrażenie jednego większego obiektu poruszającego się nad miastem.
MON wskazuje wprost, że taki widok może przypominać powoli lecący samolot, dużego drona, a nawet nietypowy obiekt latający. Nie oznacza to jednak obecności niezidentyfikowanego statku powietrznego. W tym przypadku chodzi o przewidywany efekt zaplanowanych badań wojskowego sprzętu.
Dlaczego światło nie spada od razu na ziemię?
Tajemnica nietypowego wyglądu tkwi w konstrukcji amunicji oświetlającej. Pocisk wynosi specjalny ładunek, którego zadaniem jest wytworzenie bardzo intensywnego światła. Następnie element oświetlający opada na niewielkim spadochronie, dzięki czemu nie znika natychmiast z pola widzenia.
Takie rozwiązanie ma konkretne zastosowanie wojskowe. Pozwala oświetlić teren w warunkach ograniczonej widoczności, ułatwiając obserwację i rozpoznanie. Z perspektywy osoby stojącej na ulicy efekt może być jednak zaskakujący: jasny punkt przemieszcza się znacznie wolniej, niż można byłoby oczekiwać po wystrzelonym pocisku.
Jeszcze bardziej niezwykle może wyglądać jednoczesne użycie kilku takich ładunków. Oddzielne punkty świetlne, obserwowane z dużej odległości, mogą stworzyć złudzenie większej konstrukcji unoszącej się nad horyzontem.
Nie tylko Warszawa. W tych miejscowościach również można zobaczyć światła
Według komunikatu resortu obrony zjawiska świetlne mogą być widoczne na terenie Warszawy oraz w okolicznych miejscowościach. Wymieniono przede wszystkim Zielonkę, Marki, Kobyłkę, Wołomin i Legionowo. To właśnie mieszkańcy tych rejonów powinni wiedzieć, skąd mogą pochodzić nietypowe światła obserwowane w środowe popołudnie i wczesny wieczór.
Nie oznacza to, że w każdej z wymienionych miejscowości zjawisko będzie jednakowo dobrze widoczne. Wiele zależy od miejsca obserwacji, przeszkód terenowych oraz warunków atmosferycznych. Oficjalny komunikat nie określa również dokładnej liczby ładunków, które zostaną użyte podczas badań.
Wojsko uspokaja. To nie jest sytuacja zagrożenia
Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że badania zostały zaplanowane wcześniej i mają charakter rutynowy. Nie są odpowiedzią na nagły incydent ani komunikatem o wykryciu zagrożenia nad Warszawą.
Resort zapewnia również, że prowadzone testy nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Wydanie informacji z wyprzedzeniem ma pomóc prawidłowo rozpoznać nietypowy widok na niebie i uniknąć niepotrzebnego niepokoju.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Osoby, które między godziną 16:00 a 18:30 zobaczą nad Warszawą lub pobliskimi miejscowościami jasne, wolno opadające punkty, powinny przede wszystkim pamiętać o komunikacie MON. Taki obraz może odpowiadać zaplanowanym testom MITHRAS 1000, szczególnie jeśli światła utrzymują się przez pewien czas i przypominają obiekt poruszający się powoli po niebie.
Nie należy jednak automatycznie przypisywać każdego nietypowego zjawiska tym badaniom. Jeżeli ktoś zauważy rzeczywiste niebezpieczeństwo, pożar, upadek przedmiotu lub inną sytuację wymagającą interwencji, powinien postępować zgodnie ze standardowymi zasadami bezpieczeństwa.
Najważniejsza informacja jest jednoznaczna: zapowiedziane przez wojsko światła są efektem planowanych testów, a nie sygnałem ataku. Mieszkańcy nie muszą podejmować z tego powodu żadnych specjalnych działań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.